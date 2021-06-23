12 популярных растений для балкона и сада, которые не так безобидны, как кажутся

Стильно оформить растениями свой сад, палисадник или балкон не трудно при современном богатом выборе в магазинах. Но, к сожалению, производители не всегда предупреждают о том, что работать с некоторыми популярными цветами нужно очень осторожно. А то и вовсе стоит отказаться от них.

Мы в AdMe.ru составили список, с которым желательно свериться, прежде чем выбирать цветущих красавцев. Ведь они могут быть опасны для кожи, дыхания, вызывать отравление, тем более если с ними взаимодействуют дети или животные.

Гортензия крупнолистная

Гортензия — одно из самых эффектных растений, она меняет окрас в зависимости от состава почвы. Уход за ней не слишком сложен — с ним способен справиться и начинающий садовод. Но, к сожалению, один из ее сортов может нанести вред — гортензия крупнолистная очень токсичная. Именно в этом сорте содержатся опасные соединения — цианогенные гликозиды. Если листик или соцветие попадут на слизистую рта, то через некоторое время появятся симптомы отравления: тошнота, рвота, диарея. Конечно, сложно представить, что в такую ситуацию попадет взрослый человек, но если в доме есть дети или животные, это вполне вероятно. Такую гортензию можно заменить нетоксичными сортами. Например, без опаски можно сажать чайную или пильчатую гортензию. Растения очень похожи внешне, поэтому стоит уточнить названия сорта.

Рододендрон

Пышноцветущий кустарник может стать настоящим украшением сада, но важно знать, что он содержит яд андромедотоксин, который может вызывать опасные нарушения в работе организма, вплоть до летального исхода. Листья или соцветия, попавшие в желудок, способны вызвать отравление. Рододендрон не рекомендуют сажать в местах, где пчелы собирают нектар, чтобы яд не появился в составе натурального меда или насекомые не погибли.

Снежноягодник

Кустарник с белыми или розоватыми плодами, которые держатся на ветках до зимы, часто привлекает детей. Однако его «ягодки» небезопасны: они содержат алкалоиды, которые у малышей могут вызвать отравление, если съесть большое их количество (дети могут сделать это во время игры).

Дельфиниум

Нежный дельфиниум, или живокость, — популярное растение на клумбах — тоже содержит алкалоиды. Больше ядовитых веществ находится в корнях молодого растения и в листьях. Даже нектар, собранный с этих цветов, ядовит, а пчела после его сбора может заболеть и погибнуть.

Можжевельник казацкий

Из всех видов можжевельника именно казацкий считается наиболее токсичным. Таким растение делает эфирное масло сабиноль. Чтобы обезопасить себя, лучше работать с кустарником в перчатках и избегать попадания сока растения на слизистые.

Калла

Разноцветные многолетние каллы, или зантедескии, содержат оксалат кальция, который распределен по всем частям растения. Если контактировать с растением слишком близко, можно почувствовать симптомы отравления: тошноту, рвоту, диарею. При попадании на слизистую рта может вызвать отек языка и горла.

Клематис

Клематис содержит протоанемонин, который считается опасным для человека. При обычном уходе он не будет ощущаться, а вот если растереть листья в руках, то может появиться кашель, слезотечение. При попадании в желудок клематис даже способен вызвать внутреннее кровотечение.

Бегония вечноцветущая

Работать с бегонией нужно осторожно и обязательно в перчатках, так как это безобидное с виду растение способно вызвать крапивницу. Такое свойство бегония имеет благодаря соли щавелевой кислоты.

Наперстянка пурпурная

Этот вид наперстянки считается самым распространенным и самым оспасным. Токсичные вещества содержатся в листьях, а при цветении растение выпускает споры, которые при попадании в дыхательные пути могут нанести серьезный вред здоровью. Отравление наперстянкой может проявиться даже спустя несколько дней.

Тис ягодный

Это редкое по красоте растение нередко высаживают как живую изгородь. Однако практически все его части ядовиты. При попадании в желудок растение вызывает тяжелые формы отравления, оно опасно как для людей, так и для животных.

Безвременник осенний

Безвременник осенний очень похож на крокус, который появляется на клумбах и участках весной. Но если крокус вполне безобиден, то безвременник ядовит — при работе с ним нужно обязательно использовать перчатки. Если не вдаваться в подробности, то можно объяснить детям, что «крокус» безвреден весной и ядовит осенью.

Девичий виноград

Девичий виноград можно отнести к декоративным растениям. Он быстро разрастается и особенно хорошо выглядит осенью: листья окрашиваются во все оттенки красного. А вот его ягоды, которые созревают осенью, ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, так как высокое содержание щавелевой кислоты делает такой виноград опасным. Взрослый человек навряд ли сможет отравиться, если съест несколько ягод, а вот ребенок — вполне.