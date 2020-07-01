12 покупок, совершая которые мы все время переплачиваем

Всем нам известна поговорка: «Скупой платит дважды». И действительно, чтобы вещь прослужила долго, порой стоит потратить на нее немалое количество денег. Но все же есть предметы, которые можно купить относительно дешево, и при этом они вас не разочаруют и с успехом выполнят свое предназначение.

Мы в AdMe.ru проанализировали наблюдения пользователей Reddit и выяснили, на чем можно позволить себе выгодно сэкономить, чтобы не пожалеть впоследствии о впустую потраченных деньгах. И в конце статьи мы подготовили бонус: отказаться от трат можно не только при покупке товаров.

Тесты на беременность

Мы не могли обойти стороной эту деликатную тему. Сейчас существует столько разнообразных по виду и цене тестов, что глаза разбегаются. Но по принципу действия и показываемому результату новомодные тесты никак не отличаются от обычных. Главное — не забывать проверять срок годности!

Детская одежда

Нет смысла тратить много денег на покупку одежды для ребенка, который быстро растет да еще и активно проводит время на улице. Многие дети по-прежнему, как и во времена Григория Остера, автора знаменитых «Вредных советов», любят «ползать в лужах и кататься по земле, и взбираться на заборы, повисая на гвоздях». Конечно, ребенок должен ходить в качественной и удобной одежде, но не надо тратить на нее больше необходимого, чтобы не ругать его потом за пятна и дыры.

Кабельное телевидение

Если вы и так платите за интернет, к чему вам еще расходы на кабельное телевидение? Подписка на какой-нибудь из видеосервисов, которые сейчас доступны в большом количестве, позволит вам смотреть любимые фильмы, сериалы и ТВ-шоу за меньшие деньги.

Книги

В последнее время цены в книжных магазинах удручают, не правда ли? А вот в букинистических лавках по-прежнему можно порадовать себя подержанными книгами за сущие копейки, причем там можно найти удивительно редкие экземпляры и старинные издания. А уж какой потрясающий запах у старых книг!

Предметы для нового хобби

Если вы только решили начать бегать, не надо тут же бросаться покупать себе самые крутые кроссовки и часы, которые могут измерять пульс и считать шаги. Вдруг после первых двух пробежек это желание вас покинет? А если вы захотели заняться фотографией, не надо сразу покупать себе Nikon, лучше сначала потренироваться на бюджетном оборудовании.

Брендовые товары

Современная погоня за брендами не лучший спутник экономии. Очень часто мы переплачиваем за имя известного производителя, хотя идентичный предмет «безымянной» марки может оказаться не хуже, и это касается не только одежды, но и еды. Особое внимание обращайте на такие продукты, как макароны, крупы, мука, соль, — их качество зависит только от состава, но никак не от цены или бренда.

Сахар

В отдельный пункт хочется выделить еще один продукт, на который в последнее время многие стали тратить больше. Якобы коричневый сахар считается полезнее белого из-за того, что в нем больше минералов, поэтому он продается по более высокой цене. Но эта разница для организма совершенно незначительна, если не поглощать сахар в большом количестве, что, конечно, не рекомендуется.

Инструменты

Как правило, такие вещи нечасто требуются в хозяйстве, поэтому если вам вдруг понадобилось что-то починить, не спешите приобретать самые дорогие или узкоспециализированные инструменты, чтобы они потом не пылились у вас на балконе. Вполне можно купить б/у инструменты или позаимствовать на время у друзей.

Аксессуары для волос

Резинки для волос, так же как и шпильки, имеют обыкновение теряться, так что не стоит выбрасывать деньги на ветер. Но это не касается расчесок: дешевая расческа может испортить ваши волосы.

Воздушные фильтры

Если вы не страдаете аллергией, то не стоит заморачиваться и покупать дорогие фильтры с антиаллергенами для систем кондиционирования. Дешевые фильтры не будут так сильно ограничивать поток воздуха и, как следствие, окажутся эффективнее.

Кухонные полотенца

Вместо того чтобы тратиться на бумажные полотенца, можно купить тканевые и стирать их. Опять тот удобный случай, когда экономия идет бок о бок с заботой об экологии.

Бонус: домашние животные

К счастью, последнее время все больше людей понимает, что питомец — это не товар и не предмет роскоши. Не нужно тратить кучу денег на покупку породистого животного, чтобы завести друга. Лучше дать новую жизнь и тепло бездомному, и он навсегда будет вам предан. А если вы боитесь брать животное с улицы, то многие приюты будут счастливы бесплатно отдать вам своих питомцев.

А как часто вам удается обходиться без лишних трат? И наоборот, на покупке чего вы никогда не станете экономить?