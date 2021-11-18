12 ошибок, которые мы постоянно совершаем в примерочной, а потом локти кусаем

Шопинг не всегда может быть приятным времяпрепровождением. Особенно если в итоге мы обнаруживаем, что придется возвращать предмет одежды, который так хорошо выглядел в магазине, но ужасно смотрится при повторной примерке уже дома.

Мы в AdMe.ru не раз сталкивались с такой ситуацией и надеемся, что эти советы помогут вам попрощаться с досадными возвратами.

Подбирайте правильное нижнее белье для шопинга

Когда идете за покупками, важно надевать нижнее белье, которое подходит к тому, что вы хотите купить. Например, если вы планируете примерять облегающее платье с v-образным вырезом, а делаете это в итоге в спортивном бюстгальтере и трусиках, вы точно не получите корректного представления о том, как это платье на самом деле будет смотреться на вас. Планируйте заранее, какое нижнее белье подойдет к предмету покупки. Или наденьте комплект, которые вы носите чаще всего.

Подвигайтесь в одежде, которую вы примеряете

Когда мы находимся в примерочной, мы склонны забывать, для чего была изобретена одежда. А табуретка там предназначена не только для вашей сумки. Присесть и посмотреть, как выглядит наряд в разных ракурсах и как вы себя чувствуете, двигаясь в нем, может помочь принять финальное решение. Поэтому обязательно сядьте, приподнимите ноги, покрутитесь и пошевелитесь. Такие телодвижения также могут подсказать, слишком ли коротка юбка или шорты.

Посмотритесь в зеркало в своей обычной одежде до примерки

Взгляните на себя в зеркало в своей обычной одежде, прежде чем переодеваться. Важно понять, меняют ли зеркала или освещение ваш стандартный облик — делают более худыми или наоборот. Таким образом, у вас будет возможность сравнить, когда вы будете примерять товары в магазине, и понять, насколько искажается реальное восприятие.

Не оценивайте образ, если вы босиком или в носках

Обоснование этого совета аналогично тому, что касается ношения правильного нижнего белья. Одежду нужно примерять так, как вы собираетесь ее носить. Многие из нас склонны думать про себя: «О, сейчас это выглядит странно из-за моих носков, но когда я вернусь домой и надену туфли на каблуках, это определенно будет выглядеть прекрасно». Но, скорее всего, вещь будет смотреться не так, как вы хотели. Поэтому возьмите в магазине пару туфель на каблуках и примерьте их с нарядом для более точного представления.

Берите сразу несколько размеров одной одежды в примерочную

Конечно, мы все знаем наши обычные размеры одежды, но они варьируются в зависимости от брендов и силуэтов. Всегда полезно попробовать примерить вещь на один размер больше и меньше, чтобы вы могли сравнить посадку. Например, ваш стандартный размер 27 плотно облегает, но на самом деле вы можете почувствовать себя комфортнее в размере 28. Поэтому, чтобы достоверно убедиться в своем выборе, лучше сразу взять несколько.

Подберите для шопинга образ, который можно будет быстро сменить и надеть обратно

Когда вы знаете, что пойдете на шопинг, одевайтесь в то, что легко будет снять и надеть в процессе многочисленных примерок. Например, отдайте предпочтение юбке или платью вместо брюк, свитеру или кофте на молнии вместо рубашки на пуговицах, балеткам вместо кроссовок.

Посмотритесь в несколько зеркал с разных сторон

Обязательно используйте многопанельное зеркало в примерочной, чтобы проверить, как вы выглядите сзади и сбоку. Если внутри нет ни одного, то выйдите в общий зал и посмотритесь в большое зеркало снаружи. Не стесняйтесь, потому что это единственный способ хорошенько рассмотреть себя в наряде со всех сторон, а не только прямо.

Обращайте внимание на места, которые придется ушить

Найти платье или джинсы идеальной посадки практически невозможно. Особенно это актуально для миниатюрных людей. Поэтому всегда уделяйте внимание деталям, которые потребуют подшивки. Чтобы узнать, будет ли вещь хорошо смотреться после того, как вы ее ушьете, захватите с собой несколько булавок и используйте их, чтобы придать одежде ее будущий вид.

Не надевайте много украшений при походе за покупками

Во-первых, ожерелья и большие серьги мешают, когда вы примеряете топы, свитера или платья. Во-вторых, украшения могут не совпадать по стилю с образом, что может сбить с толку при принятии решения о покупке. Поэтому лучше всего идти на шопинг без бижутерии. Или же, наоборот, при покупке празднично-выходного наряда возьмите с собой в примерочную украшения, которые помогут понять, как образ будет выглядеть при полном параде.

Посмотрите на себя при разном освещении

Освещение внутри примерочных может колебаться в обе стороны: ужасно портить или обманчиво льстить. Чтобы получить наиболее реалистичное представление о вашем внешнем виде, выйдите в общий зал магазина, где есть другое освещение. Лайфхак: более мягкое освещение лучше показывает, как вы будете выглядеть при естественном свете, по сравнению с ярким флуоресцентным освещением.

Сделайте селфи в примеряемом наряде или попросите кого-то вас сфотографировать

Картинка стоит тысячи слов, и это особенно верно, когда дело доходит до одежды. Глаза могут обманывать, фотография же не лжет и может дать более точное представление о том, как на самом деле сидит платье или брюки на фигуре и хорошо ли цвет смотрится на коже. Этот совет особенно актуален, если вы покупаете наряд, в котором вас, скорее всего, сфотографируют (день рождения, отпуск, вечеринка и т. д.), Тогда вы действительно захотите знать, как он выглядит через объектив. Сделайте несколько снимков под разными углами, чтобы детально рассмотреть предполагаемую покупку.

Берите минимум вещей на одну примерку

Нужно признать, что ходить по магазинам в выходные или праздничные дни — это утомительно. Причина в том, что клиенты, а также обслуживающий персонал нетерпеливы из-за длинных очередей в примерочные. Такое давление может действовать на нас, и в итоге мы забираем домой не те вещи. А потом приходится идти в магазин снова, чтобы вернуть их. Поэтому лучше взять меньше вещей на один заход в раздевалку, чтобы без спешки примерить и качественно оценить их.