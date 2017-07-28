12 ошибок, из-за которых мы не получаемся на пляжных фото

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Всем нам хочется привезти с отдыха крутые фотографии, которые не стыдно показать друзьям и выложить в соцсетях. Но, как правило, из-за нелепой позы или неправильного ракурса, большая часть снимков так и остается в недрах памяти наших гаджетов. AdMe.ru расскажет о 12 ошибках, которые мы допускаем, позируя для летних фото, чтобы отныне ваши снимки были достойны обложки журнала.

№ 1. «Двойная» нога

Неправильно. Ноги находятся на одной линии, что создает эффект «широкой» ноги и портит красивый кадр. Правильно. Одна нога чуть выше другой. Ноги хорошо различимы, не сливаются и выглядят изящно.

№ 2. Колени смотрят в камеру

Неправильно. Когда колени смотрят прямо в камеру, тело и конечности выглядят короткими. Правильно. Поза вполоборота подчеркивает формы, а ноги хорошо различимы.

№ 3. Ракурс сверху

Неправильно. Ракурс сверху нарушает пропорции лица. Шея исчезает, а взгляд становится тяжелым. Правильно. Снимайте на уровне глаз. Это сохранит пропорции, а шея будет хорошо различима.

№ 4. Акцент не на лице

Неправильно. Из-за неправильного ракурса шея может казаться неестественной, а тело выглядеть бесформенным. Правильно. Такое же положение, только с другого ракурса. Акцент на лице. А еще в такой позе удобнее самой модели.

№ 5. Слишком близко к воде

Неправильно. Если подбородок будет находиться слишком близко к воде, шея пропадет и нарушаться пропорции лица. Правильно. Между подбородком и водой должно быть минимум 10–15 см. Тогда шея будет хорошо заметна, а все внимание будет приковано к лицу.

№ 6. Стойка на коленях

Неправильно. Из-за позы на коленях ноги могут «исчезнуть», а сам человек будет похож на коробку. Выглядит это некрасиво и неестественно. Правильно. Позиция вполоборота создаст изогнутые линии и подчеркнет красивые формы.

№ 7. Поза солдатика

Неправильно. Поза солдатика лишает тело изгибов, человек становится угловатым, а колени вовсе пропадают. Правильно. Слегка развернутая поза подчеркивает изгибы тела, а правильное положение ног делает их стройнее и длиннее.

№ 8. Ступнями в камеру

Неправильно. Чем больше ступня направлена в кадр, тем короче будут выглядеть ноги. Правильно. Опять же стоит немного развернуться. Тогда появятся красивые, хорошо различимые, изогнутые линии.

№ 9. Одинаковые фотографии

Неправильно. Как ни крути, поза сидя может быть не всегда удачной. Правильно. Поза полулежа — хорошая альтернатива. А слегка скрещенные ноги в районе лодыжек делают модель в кадре еще изящнее.

№ 10. Притянутые колени к груди

Неправильно. Чем ближе ноги придвинуты к груди, тем сильнее нарушаются пропорции тела человека. Правильно. Поза лежа, когда одна нога находится впереди, отлично подчеркивает изящные линии тела.

№ 11. Не облокачивайтесь

Неправильно. Когда рука подпирает голову, это делает кадр тяжелым, а сам человек выглядит уставшим. Правильно. Не стоит укладываться всем телом на лежак. Соедините колени вместе и упритесь на чуть согнутую руку.

№ 12. Следите за осанкой

Неправильно. Из-за плохой осанки появился живот и исчезла шея. Правильно. Не сутультесь. Чтобы сделать позу изящнее, достаточно просто выпрямить спину. И это правило работает не только во время съемок.

Бонус

Конечно, правил позирования существует много. Но не нужно забывать, что главное в хорошей фотографии — это не идеальная поза, тело или ракурс, а эмоции. Пусть неправильная, но яркая, искренняя и эмоциональная фотография обязательно понравится окружающим и попадет в ваш личный альбом с воспоминаниями.