12 ошибок, из-за которых мы не получаемся на пляжных фото
Всем нам хочется привезти с отдыха крутые фотографии, которые не стыдно показать друзьям и выложить в соцсетях. Но, как правило, из-за нелепой позы или неправильного ракурса, большая часть снимков так и остается в недрах памяти наших гаджетов.
AdMe.ru расскажет о 12 ошибках, которые мы допускаем, позируя для летних фото, чтобы отныне ваши снимки были достойны обложки журнала.
№ 1. «Двойная» нога
Неправильно. Ноги находятся на одной линии, что создает эффект «широкой» ноги и портит красивый кадр.
Правильно. Одна нога чуть выше другой. Ноги хорошо различимы, не сливаются и выглядят изящно.
№ 2. Колени смотрят в камеру
Неправильно. Когда колени смотрят прямо в камеру, тело и конечности выглядят короткими.
Правильно. Поза вполоборота подчеркивает формы, а ноги хорошо различимы.
№ 3. Ракурс сверху
Неправильно. Ракурс сверху нарушает пропорции лица. Шея исчезает, а взгляд становится тяжелым.
Правильно. Снимайте на уровне глаз. Это сохранит пропорции, а шея будет хорошо различима.
№ 4. Акцент не на лице
Неправильно. Из-за неправильного ракурса шея может казаться неестественной, а тело выглядеть бесформенным.
Правильно. Такое же положение, только с другого ракурса. Акцент на лице. А еще в такой позе удобнее самой модели.
№ 5. Слишком близко к воде
Неправильно. Если подбородок будет находиться слишком близко к воде, шея пропадет и нарушаться пропорции лица.
Правильно. Между подбородком и водой должно быть минимум 10–15 см. Тогда шея будет хорошо заметна, а все внимание будет приковано к лицу.
№ 6. Стойка на коленях
Неправильно. Из-за позы на коленях ноги могут «исчезнуть», а сам человек будет похож на коробку. Выглядит это некрасиво и неестественно.
Правильно. Позиция вполоборота создаст изогнутые линии и подчеркнет красивые формы.
№ 7. Поза солдатика
Неправильно. Поза солдатика лишает тело изгибов, человек становится угловатым, а колени вовсе пропадают.
Правильно. Слегка развернутая поза подчеркивает изгибы тела, а правильное положение ног делает их стройнее и длиннее.
№ 8. Ступнями в камеру
Неправильно. Чем больше ступня направлена в кадр, тем короче будут выглядеть ноги.
Правильно. Опять же стоит немного развернуться. Тогда появятся красивые, хорошо различимые, изогнутые линии.
№ 9. Одинаковые фотографии
Неправильно. Как ни крути, поза сидя может быть не всегда удачной.
Правильно. Поза полулежа — хорошая альтернатива. А слегка скрещенные ноги в районе лодыжек делают модель в кадре еще изящнее.
№ 10. Притянутые колени к груди
Неправильно. Чем ближе ноги придвинуты к груди, тем сильнее нарушаются пропорции тела человека.
Правильно. Поза лежа, когда одна нога находится впереди, отлично подчеркивает изящные линии тела.
№ 11. Не облокачивайтесь
Неправильно. Когда рука подпирает голову, это делает кадр тяжелым, а сам человек выглядит уставшим.
Правильно. Не стоит укладываться всем телом на лежак. Соедините колени вместе и упритесь на чуть согнутую руку.
№ 12. Следите за осанкой
Неправильно. Из-за плохой осанки появился живот и исчезла шея.
Правильно. Не сутультесь. Чтобы сделать позу изящнее, достаточно просто выпрямить спину. И это правило работает не только во время съемок.
Бонус
Конечно, правил позирования существует много. Но не нужно забывать, что главное в хорошей фотографии — это не идеальная поза, тело или ракурс, а эмоции. Пусть неправильная, но яркая, искренняя и эмоциональная фотография обязательно понравится окружающим и попадет в ваш личный альбом с воспоминаниями.
Фотограф Роман Захарченко, модель Лера Майер специально для AdMe.ru