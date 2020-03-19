12 оптических иллюзий в одежде, которые помогут казаться стройнее

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Верите ли вы в то, что всего несколько штрихов в наряде способны, как по волшебству, сделать вас стройнее? Звучит и в самом деле фантастически, но оптическая иллюзия — это не просто термин из области изобразительного искусства, но и вполне практический рабочий инструмент моды. Правильная техника и толика творчества помогут вам найти гармоничные пропорции для вашего повседневного стиля.

Мы в AdMe.ru знаем, что все тела красивы по-своему, но если вы из тех, кто любит подчеркивать достоинства своей фигуры и скрывать недостатки, то специально для вас мы представляем 12 оптических иллюзий, повышающих не только ваши навыки стилиста, но и самооценку.

1. Используйте более темные цвета, чтобы сузить самые крупные части тела

Если вы хотите, чтобы какая-то конкретная часть вашего тела выглядела меньше, лучшим выбором будут темные цвета. Но это работает, только если вы сочетаете их с более светлыми оттенками. Так происходит потому, что предметы темного цвета кажутся меньше по сравнению с более светлыми объектами. Например, чтобы сузить верхнюю часть тела, наденьте черную рубашку с белыми брюками. Контрастные цвета заставят верхнюю часть вашего тела выглядеть меньше нижней.

2. Вертикальные линии визуально стройнят

Когда вы носите одежду с вертикальными полосами, ваша фигура выглядит тоньше. Но следует помнить, что чем больше вертикальных линий вы используете в своем наряде, тем более вытянутым будет выглядеть силуэт. Это означает, что стоит выбирать одежду с мелкими полосками с меньшим расстоянием между ними. Совет для обладательниц крупных бедер — носите брюки и юбки с боковыми вставками: так линии отвлекут внимание от этой области.

3. Горизонтальные линии выделяют определенную часть вашего тела

Вы наверняка слышали о том, что следует избегать горизонтальных линий в одежде. Они, конечно, могут визуально расширять фигуру, но есть и выгодный способ их использования. Попробуйте размещать полоски в определенных областях, чтобы создать баланс относительно всего тела. Например, если вы хотите, чтобы ваш бюст выглядел больше, то именно в этом месте должны размещаться полосы! Если вы обладаете объемными формами, горизонтальные полосы способны отлично подчеркнуть это достоинство.

4. Сочетание ярких цветов создает иллюзию совершенно другой формы тела

Сочетание контрастных цветов — это тенденция, которая существует в моде с 1960-х годов и позволяет создавать разнообразные оптические иллюзии. Их принцип заключается в том, что яркие цвета в сочетании с четкими геометрическими линиями изменяют вид вашего силуэта. Чтобы опробовать этот подход на себе, выбирайте платья с темными аппликациями, геометрическими формами и контрастными цветами.

5. Асимметричные линии хороши для тех, кто хочет скрыть живот

Диагональные полосы заставляют глаза проходить длинный путь от одной точки к другой, поэтому использование асимметричных линий в одежде может сделать вас стройнее: они удлиняют силуэт. Если живот не является любимой частью вашего тела, эта хитрость поможет вам выглядеть более элегантно.

6. Горизонтальная полоса, расположенная на верхней или нижней части вашего тела, делает вас стройнее

Это может показаться спорным, но размещение горизонтальной линии в верхней или нижней части фигуры в самом деле удлиняет силуэт. Так происходит из-за следующего правила: чем дольше взгляд движется по вертикали, пока не остановится на горизонтальной линии, тем более длинным кажется тело. Дайте шанс юбкам и платьям с большой яркой полоской внизу. Топы с этой деталью на уровне плеч тоже являются хорошим выбором.

7. Удлините ноги, подняв уровень талии

Подчеркивая линию талии брюками или юбкой, вы создаете разделение между корпусом и нижней частью тела. Если у вас низкий рост, вы можете создать иллюзию совершенно иных пропорций, сделав ноги визуально длиннее. Для этого следует надевать брюки, шорты, юбки с высокой талией, размещая ремень над пупком.

8. V-образный вырез делает ваш силуэт более длинным

Женщинам, предпочитающим не привлекать внимание к своему крупному бюсту, стоит учесть, что V-образный вырез может оказать огромное влияние на весь образ. Он вовсе не обязательно должен быть глубоким: вы можете уравновесить свои формы сдержанным V-образным вырезом, который создаст впечатление более вытянутого корпуса.

9. Используйте крупный принт, чтобы увеличить определенные части вашего тела, и мелкий, если хотите уменьшить их

Вы можете играть с оптическими иллюзиями, используя принты на вашей одежде. Просто помните, что чем крупнее узор, тем крупнее будет часть тела, на которой он располагается. Рекомендуется носить крупный принт на меньших частях тела, чтобы сбалансировать общий вид. Если вы хотите добиться противоположного эффекта, попробуйте использовать мелкий узор с небольшим пространством между элементами.

10. Используйте цвета и линии, чтобы подчеркнуть талию

Независимо от того, насколько широка ваша талия, всегда есть способ сузить ее. Можно использовать контрастные цвета в нужных местах, чтобы подчеркнуть линию талии: к примеру, с помощью небольших горизонтальных полос или ярких поясов. Если у вас прямоугольная форма тела, вы можете использовать другие иллюзии, чтобы создать впечатление узкой талии. Обратите внимание на топы с баской и расклешенные юбки, которые помогут придать объем бедрам.

11. Если у вас короткий торс, выбирайте длинные топы

Когда вы носите контрастную одежду, вы автоматически создаете иллюзию присутствия горизонтальных линий на своем теле. Если у вас небольшой корпус, короткие топы или брюки с высокой талией могут визуально сделать вас короче или даже шире. В таком случае следует отдать предпочтение топам длиной ниже пупка. С их помощью вы будете казаться выше, а ваш силуэт будет выглядеть длиннее. Еще один совет: забудьте о том, чтобы заправлять рубашку в брюки.

12. Отвлеките внимание от крупных частей тела, выделив области, которые вам нравятся

Самая большая хитрость модницы — не скрывать свои недостатки, а подчеркивать достоинства. Если вы награждены красивой грудью, носите топы, которые ее подчеркнут. Если бедра — лучшая часть вашего тела, не бойтесь носить брюки и юбки, которые привлекают к ним внимание. Как только вы это сделаете, никто не заметит никаких недостатков, обещаем!