12 вещей, которые пачками скупают те, у кого и так туго с деньгами

Многие люди хотят выглядеть более обеспеченными, чем являются на самом деле. Причем это не зависит от реального финансового положения: всегда есть желание быть еще круче. Однако зачастую создать такую видимость сложнее, чем кажется. Ведь незначительные вещи и детали образа могут сильно «подмочить репутацию».

AdMe.ru проанализировал современные тенденции и понял, каких вещей следует избегать в гардеробе и интерьере, чтобы выглядеть презентабельно и чувствовать себя комфортно при любом бюджете.

1. Туфли с красной подошвой

Обувь с ярко-красной подошвой — это фирменный знак Christian Louboutin, и дизайнер вынужден через суд отстаивать свое право на него. Настоящий фурор обувь произвела около 5 лет назад, и буквально все марки тут же стали выпускать похожие модели, главное — с красной подошвой. С тех пор как такие туфли стали доступны широким массам, красная подошва перестала быть признаком благополучия. Тем более что на недорогих моделях подошва быстро теряет товарный вид: появляются заметные сколы.

2. Комплекты украшений

В 90-е девушки непременно хотели показать, что они живут в достатке, и поэтому надевали на себя «все лучшее сразу». И особым шиком раньше было иметь комплект: серьги, подвеску, кольцо и браслет из одного набора. До сих пор некоторые считают, что покупка комплектов ювелирных украшений — это отличная идея для инвестиций. Хотя мода утверждает обратное: в тренде смешение стилей. Можно носить жемчуг с кроссовками, золото — с серебром, надевать непарные сережки. Главное — не переборщить с количеством.

3. Тонкая туалетная бумага

В отличие от более дорогой бумаги, дешевые аналоги слишком тонкие, поэтому для личного комфорта приходится сворачивать листы в несколько раз. В итоге рулон расходуется быстрее и экономить на этом не получается, так как запасы приходится пополнять снова и снова. То же самое происходит и с бумажными полотенцами: дешевые варианты буквально расползаются в руках, заставляя отматывать больше и тратиться на все новые и новые рулоны. Альтернативный вариант экономии — закупить большую партию, сэкономив на каждом рулоне в отдельности, или найти товар по акции, например 2 пачки по цене 1.

4. Свои фотографии на стене в вычурных рамах

Массивные рамы с портретами жильцов в малогабаритной квартире зачастую смотрятся немного нелепо. Все-таки главное — это само изображение, а не рамка. Свои семейные фотографии лучше поместить в современные рамы или напечатать на холсте и повесить на стену без какого-либо обрамления. А если хочется немного шика, можно украсить интерьер зеркалом в массивной раме.

5. Подделки под люксовые бренды

В большинстве случаев подделки под люксовые бренды отличаются сомнительным качеством и это видно издалека. Нет ничего странного и страшного в том, что далеко не каждый может позволить себе дорогие вещи от Prada или Gucci. Если не хватает средств на оригинал, то лучший выход — качественные вещи от малоизвестного демократичного бренда.

6. Вещи с распродаж

Многим хочется дешево собрать себе хороший гардероб. Проблема одежды с распродаж в том, что туда часто попадают вещи с неудачным дизайном, бракованные или непопулярного размера. И чтобы найти там что-то стоящее, нужно сильно потрудиться. Чаще всего тех, кто закупается на распродажах в конце сезона, ждет разочарование: к моменту, когда вещи можно будет надеть, то есть через год, они становятся неактуальными из-за феномена «быстрой моды» и частой смены тенденций.

7. Плюшевые игрушки

Мягкие игрушки в доме допустимы лишь при наличии детей. Без них последние превращаются в дополнительный пылесборник. Лучше избавляться от плюшевых зверушек сразу, как только ваш ребенок вырос. Например, их можно подарить детям друзей или знакомых, оставив пару небольших экземпляров на память.

8. Джинсы с замысловатым дизайном

У многих джинсы — основа гардероба, поэтому на них не стоит экономить и выбирать дешевые устаревшие варианты. Сейчас лучше отдавать предпочтение максимально простым моделям — без принта, рюшей, бусин, вышивки и блесток. Простые джинсы — отличная база для гардероба в любом стиле, от молодежного и дерзкого до делового и спокойного. Привнести же разнообразие можно с помощью аксессуаров.

9. Выцветшие полотенца

Любая цветная ткань со временем тускнеет, но особенно это касается полотенец. Они слишком часто подвергаются физическому воздействию и стиркам в горячей воде. Яркие полотенца занимают первые строчки в группе риска, так как краска с них вымывается после пары стирок и они начинают выглядеть неряшливо. Лучше приобретать полотенца пастельных тонов и соблюдать условия стирки, указанные на бирке, чтобы дольше сохранить их приличный вид.

10. Дешевая техника со множеством функций

К выбору техники стоит подходить обдуманно. Многие бренды сейчас предлагают совмещенные модели: к примеру, в одном приборе могут быть скомбинированы стиральная и сушильная машины, робот-пылесос и полотер, СВЧ-печь и духовка. А есть модели «3 в 1», например духовка + кофеварка, а сверху плита. Однако все эти новшества обычно продают за большие деньги, и если вам попался комплект техники по экстремально низкой цене, то, скорее всего, производитель сэкономил на комплектующих, а это значит, что срок службы прибора будет короче.

11. Атласное постельное белье

Раньше считалось, что если в спальне кровать застелена лоснящимся шелковым или атласным постельным бельем, то здесь определенно живут состоятельные люди. Эти времена давно канули в Лету. Со временем пришло понимание, что натуральное шелковое белье часто бывает слишком скользким. Но постельные принадлежности из полиэстера, имитирующего атлас, «подарят» еще более неприятные ощущения: они не пропускают воздух, а это значит, что в жаркую погоду вы будете потеть, а в прохладные ночи белье будет холодным и весьма неуютным. При покупке постельного белья можно обратить внимание на варианты из натуральных материалов. Самыми экологичными считаются лен и хлопок.

12. Кофты с остроумными фразами

Кажется, что такой ход должен сделать облик владельца вещи задорным и юным, однако красующийся на груди слоган может привнести в образ ненужную инфантильность. Кроме того, этот тренд настолько приелся, что от него даже рябит в глазах.