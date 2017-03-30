12 очень неожиданных способов использовать зубную пасту

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Мы в AdMe.ru и сами удивлены: оказывается, обыкновенная зубная паста может быть незаменимым помощником во многих бытовых ситуациях. Эти советы, вероятно, покажутся немного странными, но они действительно работают — проверьте и вы!

Потускневшее серебро

Потускневшее серебро и серебряные украшения вновь засияют, если протереть их небольшим количеством зубной пасты.

Автомобильные фары

Также при помощи пасты можно отполировать фары автомобиля до блеска. В состав современных средств входят абразивы, которые отлично справляются с подобной задачей.

Клавиши фортепиано

Клавиши фортепиано из-за постоянного контакта с пальцами рук быстро пачкаются и покрываются пылью и грязью. Осторожно протрите их влажной тряпкой с использованием зубной пасты и удалите остатки.

Обувь с белой подошвой

© pinterest

Обувь с белой подошвой и другими светлыми деталями прекрасно чистится с помощью зубной пасты.

Очки для плавания или зимних видов спорта

Чтобы очки для плавания не запотевали под водой, смажьте их аккуратным тонким слоем зубной пасты изнутри, а затем тщательно промойте.

Пятна от жидкостей на дереве

Пятна от воды на деревянных поверхностях удаляются за пару минут — нужно всего лишь почистить их зубной пастой без отбеливающего эффекта.

Пятна на ткани

Зубная паста также поможет удалить различные виды пятен с тканей, начиная от губной помады на рубашке и заканчивая пятнами от спагетти на скатерти или сока на футболке. Если под рукой не оказалось пятновыводителя, попробуйте нанести небольшое количество зубной пасты на поверхность, растереть и оставить ее на некоторое время. Помните, что для цветных тканей лучше не использовать отбеливающую пасту.

Хромированные краны

Кран заблестит как новый, если нанести на него немного зубной пасты и натереть мягкой тряпкой. Таким способом можно очистить любые хромированные изделия.

Утюг

Зубной пастой можно очистить поверхность утюга.

Царапины на экране телефона

Экраны смартфонов царапаются очень быстро, если не защищать их чехлами и пленками. Нанесите небольшое количество зубной пасты на мягкую ткань и аккуратно вотрите в царапины, затем удалите излишки пасты и протрите насухо.

Отбеливание ногтей

Обычная зубная паста легко отбелит ногти: с помощью зубной щетки осторожно нанесите небольшое количество пасты на ногтевые пластины и оставьте на пару минут, а затем смойте водой.

Острые запахи еды

Запахи чеснока, лука, рыбы очень въедливы и с трудом выветриваются с поверхностей рук. Вымойте ладони с капелькой зубной пасты, и неприятный запах исчезнет.

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