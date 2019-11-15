12 ненужных вещей из вашего чулана, которые можно выгодно продать

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Все мы по-разному относимся к чистоте и порядку: кто-то не терпит и соринки на ковре, а кому-то комфортно работать несколько дней, обложившись чашками с выпитым чаем. Тем, кто меньше следит за порядком и ленится выбросить старый бабушкин хлам, может быть любопытна наша статья: оказывается, старая фарфоровая статуэтка, подстаканник и даже билет на метро могут принести своему владельцу хорошие деньги.

AdMe.ru порылся на аукционных сайтах и нашел ненужные вещи, которые вы можете продать, чтобы выручить солидную сумму.

1. Пластинка The Beatles «Yesterday and Today»

₽ 35 000–190 000

Из-за ранней обложки этого альбома The Beatles разгорелся скандал. На ней музыканты были облачены в белые одежды мясников, украшены отрезанными кукольными головами и кусками мяса. За это оборот пластинки прозвали «обложка мясника». В итоге пришлось срочно заменять фотографию на ту, где четверка позирует на фоне сундука. А пластинки с оригинальным изображением мгновенно приобрели статус раритетных. Все обложки с «мясниками» делятся в мире коллекционеров на 3 категории. В первую попадают те пластинки, которые распространялись до запрета, — их стоимость сейчас самая высокая: последний проданный экземпляр ушел за € 2 620. Вторая категория — это двухслойные экземпляры, которые еще никто не пытался вскрывать. Третья категория — пластинки со снятым слоем замененной фотографии, цена таких стартует от € 500.

2. Билет на метро

Несколько десятков тысяч рублей

Антиквары рассказывают о том, что ценятся эфемеры — вещи-однодневки. Так, билет на открытие московского метро сейчас можно продать за несколько сотен долларов.

3. Посуда Pyrex

Около ₽ 25 000

Кухонная посуда компании Pyrex очень прочная, поэтому до сих пор сохранились ее старинные экземпляры. Так что утварь 1950–1960-х годов может принести вам около $ 400.

4. Елочные игрушки

₽ 4 000–6 000

Елочные игрушки из СССР могут стоить больших денег. Их цена зависит от года выпуска, тиража, состояния. Больше всего ценятся украшения, созданные до 1960 года. Как правило, они были сделаны из ваты.

5. Винил Nirvana «Hormoaning»

₽ 12 000–28 000

Мини-альбом Nirvana «Hormoaning» вышел в 1992 году только в Японии и Австралии во время турне группы по этим странам. В Японии альбом издавался только на CD, 2 версии значительно отличались по оформлению, поэтому австралийская пластинка считается настоящим раритетом: продать ее можно более чем за € 400.

6. Фарфоровые статуэтки

До ₽ 30 000

Любого антиквара заинтересуют чугунные и фарфоровые статуэтки, которые украшали полки домов несколько десятилетий назад. Так, за фарфоровую статуэтку Мальвины и Артемона 1970-х годов выпуска можно выручить ₽ 30 000. Очень ценятся изделия именно Ломоносовского фарфорового завода.

7. Детские машинки

Более ₽ 60 000

Детские педальные машинки тоже могут стоить дорого. Например, редкий «Москвич» первой серии продают на аукционе за ₽ 65 000. Так что вполне можно привезти с дачи старые родительские игрушки.

8. Подстаканники

₽ 40 000

Обычная для советских времен вещь — подстаканники — может оказаться настоящим кладом. Особенно ценятся изделия из столового серебра — авторские работы, а также помеченные клеймом художника. Яркий пример — серебряный подстаканник 1956 года с портретом Сталина с чернением производства артели «Художник» поселка Кубачи в Дагестане — за него просят ₽ 40 000. Подстаканники царской России будут стоить еще дороже. За такой предмет производства знаменитого Фаберже покупателю придется выложить почти ₽ 400 000.

9. Коробка от хлопьев

₽ 200 000–250 000

Даже упаковка от сухих завтраков может принести своему дальновидному владельцу хорошие деньги. Конечно, подойдут не все коробки. Например, упаковки 1960–1970-х годов от злаковых продуктов фирмы CAP’N CRUNCH’S могут стоить больше $ 3 000.

10. Пластинка Led Zeppelin «Led Zeppelin»

Более ₽ 140 000

В течение нескольких недель после выхода дебютного альбома Led Zeppelin в Великобритании в продаже на обложке стояло и название группы, и логотип компании в бирюзовом цвете. Но чуть позже в том же году цвет был заменен на оранжевый. С тех пор «бирюзовые» пластинки считаются лакомой добычей для коллекционеров. На одном из российских сайтов купить такую предлагают за ₽ 150 000.

11. Олимпийский мишка

До ₽ 35 000

Символ Олимпийских игр 1980 года, которые проходили в СССР, пожалуй, один из самых знаменитых маскотов спортивных соревнований. Медведь получился милым и душевным, и во время закрытия Олимпиады тысячи людей плакали вместе с ним, не желая расставаться. За фигурки мишки сейчас просят приличные деньги. Например, большой новый плюшевый зверь может обойтись покупателю в ₽ 35 000. Небольшие потрепанные игрушки можно продать за ₽ 3 000–6 000.

12. Настольные игры

Более ₽ 140 000

За старинные настольные игры на сервисе eBay можно выручить обычно $ 30–200. Но если у вас дома обнаружилось коллекционное издание, считайте, вам повезло. Например, такую «настолку» «Война кольца» можно продать примерно за $ 2 300.