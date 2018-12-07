12 моделей обуви, которые выдают в девушке провинциалку

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«Провинциалка» — это ярлык, который прохожие могут повесить абсолютно на любую женщину вне зависимости от места ее рождения и проживания. Для этого достаточно выбрать один неудачный элемент гардероба, например обувь. «Многие женщины считают, что туфли не так уж и важны, но настоящее доказательство элегантности дамы — это то, что на ее ногах», — писал Кристиан Диор. Как бы ни был продуман ваш наряд, безвкусная обувь может выдать вас с головой и свести все усилия на нет.

AdMe.ru отыскал обувные модели, которые безнадежно испортят ваш образ. Среди них есть и весьма модные. Это лишний раз доказывает, что грань между полной безвкусицей и стилем haute couture глазам обывателя иногда почти не видна.

1. Старомодные удлиненные носы

Если у вас завалялась обувь с заметно удлиненным, узким носом, можете смело избавиться от нее. В ней вы точно не пойдете в ногу со временем. Сейчас в моде слегка заостренная обувь, которая выглядит куда сдержаннее обуви 1990-х. Тем не менее даже современные стильные модели визуально удлинят ваши ступни. Поэтому особенно важно сочетать их с правильной одеждой. Остроносые туфли будут лучше смотреться с брючным костюмом или юбкой средней длины, чем с мини-юбкой.

2. Много декоративных элементов

Бантики, рюши и блестки очень хороши для утренника в детском саду. Обувь с ними — настоящая мечта маленькой принцессы. Но взрослая женщина в такой обуви становится просто королевой провинциальной моды. И выглядит совершенно нелепо.

3. Танкетка и платформа

Согласно недавнему опросу, мужчины назвали верхом безвкусицы именно обувь на танкетке. Особенно им не нравится, как выглядит походка женщины в этой обуви. Попробуйте ради эксперимента сменить модель на пару с устойчивым каблуком или на элегантные ботинки на плоской подошве.

4. Угги, особенно декорированные и цветные

Угги — самый частый повод для обвинения в плохом вкусе. Критикуются и классические варианты, и цветные. И особенно обувь с блестками, стразами и прочими украшениями. Угги сегодня носит чуть ли не каждая вторая девушка. Поэтому проявить с их помощью индивидуальность довольно трудно. Как бы в них ни было тепло и удобно, все очень от них устали.

5. Вязаные зимние сапоги

Вязаные сапоги никак нельзя считать достойной альтернативой уггам. Во-первых, они становятся абсолютно непрактичными, стоит им немного намокнуть. А во-вторых, выглядят уж очень несерьезно, что еще может быть приемлемо для школьниц, но довольно странно для женщин постарше.

6. Клоги

Еще один парадокс моды произошел с клогами. Эта изначально деревянная обувь была распространена среди самых бедных, рабочих слоев населения еще в XIII веке. Но несколько лет назад клоги снова заявили о себе и стали настоящим модным хитом. Они могут стать изюминкой вашего образа, но могут и убить его, если неудачно выбрать модель. Если вы все же рискнете их купить, попробуйте обратить внимание на модели, в которых этнический колорит менее выражен, например с открытым мыском. И будьте готовы сплясать чечетку в какой-нибудь таверне после тяжелого трудового дня. Ведь эта обувь традиционно предназначалась и для исполнения народного клоггинга.

7. Миниатюрные каблуки (киттен-хилс)

Казалось бы, мы похоронили этот тренд навсегда, но нет. Обувь на небольшом, винтажном каблуке-рюмочке, неотъемлемая часть образа Одри Хепберн, сегодня тоже активно возвращается в моду. Каблук в этих моделях настолько маленький, что кажется комичным и абсолютно бессмысленным. Многие все еще презрительно называют их бабушкиными туфлями, поэтому пока их стоит покупать с осторожностью. Только если вы на 200 % уверены, что они удачно дополнят ваш образ. Если же нет, лучше выберите что-то более привычное. Например, туфли на небольшом, но широком каблуке.

8. Кроксы

Несмотря на свое удобство, кроксы однозначно попадают в список самой уродливой обуви. Их ненавидят с эстетической точки зрения, но обожают с практической. Оригинальным кроксам действительно нет равных в уровне комфорта, но, увы, это не делает их более привлекательными.



Это обувь для загородных прогулок и пикников. Для любого, даже незначительного выхода в свет лучше выбирать сандалии, кеды или кроссовки. Что угодно, только не кроксы.

9. Ажурные сапоги

Кружевные сапоги и полусапоги — это довольно распространенный элемент свадебного образа. В повседневной жизни такой дизайн обуви выглядит по меньшей мере странно. Если вы правда мечтаете об ажурной обуви, пусть это будут сапоги с небольшим декоративным элементом. Необязательно, чтобы модель целиком походила на кружевное полотно.

10. Шлепанцы с мехом

Как и кружевные сапоги, меховые шлепанцы — еще одна отчаянная попытка дизайнеров сразить публику наповал. Судя по популярности этой модели, попытка небезуспешная. Но все же стоит сохранять адекватность и определиться с сезоном: зимнюю вы берете обувь или летнюю. По-прежнему нет более странной обуви, чем та, в которую зачем-то включены элементы не по погоде. Такие модели говорят не о разумном следовании моде, а о простоватости их хозяйки.

11. Прозрачная пластиковая обувь

Обувь с прозрачными элементами или даже полностью прозрачная — это еще один тренд, к которому нужно подходить особенно осторожно. Здесь проходит очень тонкая грань между местечковым стилем и действительно модным изяществом. Тем более что пластиковая обувь может быть вредна для здоровья: в ней нога совершенно не дышит, а это идеальные условия для размножения бактерий. Кроме того, пластик не разнашивается, поэтому такая обувь может не на шутку натирать.

12. Классические броги

Ботинки и полуботинки с перфорацией в винтажном стиле (броги) пользуются любовью покупательниц уже не один сезон. Однако мужчинам кажется, что женщина в брогах выглядит так, словно второпях влезла в папины рабочие ботинки. Этот винтажный тренд кажется им слишком тяжелым. Правильно сочетать грубые классические броги с женственной одеждой довольно сложно. Поэтому лучше изначально выбирать модели более элегантных форм и оттенков.