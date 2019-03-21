12 мифов про сережки в ушах и других частях тела (Даже не смотрите на пистолет)

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Пирсинг — древнейшая модификация тела: ее использовали разные народы мира еще несколько тысячелетий назад. Несмотря на такую долгую историю, даже в отношении самых привычных проколов бытует много заблуждений, следование которым может привести к осложнениям и неприятностям.

AdMe.ru решил развеять самые распространенные мифы, чтобы ничего не помешало вам наслаждаться красивыми украшениями в ушах, и не только.

1. Пирсинг-пистолет лучше иглы

Прокол мочки уха пистолетом, пожалуй, один из самых популярных и при этом самых опасных видов пирсинга. Тому есть несколько причин: Во время прокола на корпус прибора могут попасть частицы крови. Пластиковый пистолет для пирсинга невозможно полностью разобрать, его не отправить в кипяток и автоклав для стерилизации паром. Поэтому есть риск подхватить заболевание , вплоть до вирусного гепатита (его возбудителя не убить простым протиранием спиртом).

, вплоть до вирусного гепатита (его возбудителя не убить простым протиранием спиртом). Прокол пистолетом осуществляется слегка заостренной сережкой. В отличие от специальной острой и полой иглы, серьга буквально разрывает ткани мочки уха. Такая рана будет заживать гораздо сложнее и дольше. Если же проколоть пистолетом хрящ (например верхнюю часть уха или крыло носа), осложнения практически гарантированы.

мочки уха. Такая рана будет заживать гораздо сложнее и дольше. Если же проколоть пистолетом хрящ (например верхнюю часть уха или крыло носа), осложнения практически гарантированы. При использовании пистолета ухо сдавливается, что еще больше увеличивает риск травмы. По этой же причине пистолетом не так просто сделать ровный прокол точно по разметке: велика вероятность несимметричного пирсинга.

2. В свежий прокол надо сразу вставить серьги из золота, серебра или хотя бы хирургической стали

Еще один устоявшийся миф, вера в который может привести к аллергическому дерматиту. Золото высших проб — 750-й и 999-й (18 карат и 24 карата) — найти трудно, и стоит оно дороже. Самая распространенная 585-я проба (14 карат) — это 58,5 % драгметалла и 41,5 % «добавок» (никеля, меди, серебра, палладия). Из этих примесей особую опасность представляет никель . Он считается самым аллергенным металлом и может провоцировать различные формы контактного дерматита. Больше всего никеля в изделиях из белого золота, в желтом обычно преобладает медь.

. Он считается самым аллергенным металлом и может провоцировать различные формы контактного дерматита. Больше всего никеля в изделиях из белого золота, в желтом обычно преобладает медь. Хорошим вариантом для свежего прокола могло бы стать качественное серебро 925-й пробы, если бы оно не окислялось: такая химическая реакция совсем не способствует заживлению.

925-й пробы, если бы оно не окислялось: такая химическая реакция совсем не способствует заживлению. К гипоаллергенным металлам относят нержавеющую сталь . Именно из нее сделаны иглы для пирсинга. Но для носки во время заживления не вся хирургическая сталь подходит. Только высококачественная нелегированная, то есть без примесей (без того же никеля). Найти такую довольно трудно.

. Именно из нее сделаны иглы для пирсинга. Но для носки во время заживления не вся хирургическая сталь подходит. Только высококачественная нелегированная, то есть без примесей (без того же никеля). Найти такую довольно трудно. Лучше всего для первичного прокола выбрать материалы, не вступающие в активный контакт с кожей. Например, легкий и гипоаллергенный титан (долговечный металл, использующийся в протезировании и зубных имплантах). Или биосовместимые полимеры (биопласт, биофлекс, ПТФЭ (тефлон)). Правда, нередко такие гибкие изделия требуют частого обновления: уже через несколько месяцев они могут затвердеть и начать терять цвет.

3. Вставить в свежий прокол можно любую модель сережек

На самом деле большинство украшений из ювелирных магазинов плохо подходит для недавно сделанного пирсинга. В них часто используется внешняя резьба , на которой скапливаются грязь и выделения, а крепление сдавливает окружающие ткани. К тому же гладкость поверхности нередко оставляет желать лучшего.

, на которой скапливаются грязь и выделения, а крепление сдавливает окружающие ткани. К тому же гладкость поверхности нередко оставляет желать лучшего. Специализированные украшения для пирсинга отполированы намного тщательнее, а резьба у них внутренняя. Такие серьги сложнее надевать, зато заживать прокол будет гораздо быстрее. Кроме того, можно подобрать оптимальную длину штанги: с запасом, рассчитанным на отек, который часто наблюдается после прокола.

4. Сережку нужно постоянно шевелить

Это один из самых вредных советов, который только можно дать человеку, решившемуся на пирсинг в любом месте. Регулярное прокручивание сережки — «чтобы не „закисала“» — в действительности лишь каждый раз травмирует рану, и та может заживать дольше. Кстати, именно поэтому многие опытные мастера пирсинга не рекомендуют сразу ставить в проколы хряща уха и крыло носа кольцо: этот вид украшений более подвижен, чем прямая сережка-лабрет.

и та может заживать дольше. Кстати, именно поэтому многие опытные мастера пирсинга не рекомендуют сразу ставить в проколы хряща уха и крыло носа кольцо: этот вид украшений более подвижен, чем прямая сережка-лабрет. Если ухаживать за свежим проколом надлежащим образом, то аккуратных шевелений серьги во время обработки раны будет вполне достаточно.

5. Перекись водорода — лучший друг

Перекись водорода, несмотря на многолетнее и широкое применение, — вещество спорное. Вспомните, как она пенится, попадая в рану. Этот эффект механически очищает, увлажняя, разрыхляя и «выбивая» грязь наружу. Однако ученые до сих пор проводят исследования, чтобы понять, разрушает ли перекись клетки , восстанавливающие соединительную ткань для заживления раны. Результаты пока противоречивые.

, восстанавливающие соединительную ткань для заживления раны. Результаты пока противоречивые. По поводу выраженности обеззараживающих свойств перекиси мнения ученых тоже разделяются. Но если ориентироваться на список основных лекарственных средств от ВОЗ, то в нем всего 3 антисептика : хлоргексидин, этанол, повидон-йод. Как видите, перекиси в этом перечне нет.

: хлоргексидин, этанол, повидон-йод. Как видите, перекиси в этом перечне нет. Из вышеперечисленного для свежего пирсинга можно использовать только хлоргексидин . Учитывая его активное применение в стоматологии, подходит он и для ухода за проколами в ротовой полости. Имейте в виду, иногда полоскание рта хлоргексидином вызывает небольшое пожелтение зубов (после окончания «лечения» прежняя белизна восстановится).

. Учитывая его активное применение в стоматологии, подходит он и для ухода за проколами в ротовой полости. Имейте в виду, иногда полоскание рта хлоргексидином вызывает небольшое пожелтение зубов (после окончания «лечения» прежняя белизна восстановится). Когда прокол затянется, антисептик можно заменить аптечным физраствором (натрия хлорид). Ассоциация профессиональных пирсеров предлагает также солевой раствор домашнего приготовления: 1/8—1/4 ч. л. нейодированной морской соли на 250 мл теплой бутилированной воды. Повышать концентрацию соли не стоит, чтобы не раздражать рану.

6. Пирсинг — это (не) больно

Мифом можно считать оба утверждения: «больно» и «небольно». Ведь болевой порог — вещь индивидуальная. То, что до слез больно одному человеку, не заставит другого даже вздрогнуть. Но все же определенную шкалу болезненности разных видов пирсинга выстроить можно. Наименее заметными в плане неприятных ощущений считаются проколы тонкой части мягких тканей: мочка уха, пупок.

Более болезненны проколы в тех местах, где нервных окончаний больше, а плотность тканей — выше: бровь, губа, язык, а также ноздря с тонким хрящиком.

Следующим по степени дискомфорта станет пирсинг плотных хрящей, для которого мастеру требуется больше усилий и времени: вся ушная раковина, включая козелок.

Наиболее ощутимым будет пирсинг самых интимных областей.

7. Если сережки надоели, стоит только их вынуть, и прокол быстро зарастет

Еще один распространенный миф. Дело в том, что способность к регенерации сильно отличается у разных людей. Один человек, вынув пирсинг из пупка в конце лета, к следующему жаркому сезону будет вынужден заново делать прокол. А у другого дырки в мочках не зарастут и за 3 года.

Если вы мечтаете избавиться от пирсинга, используйте регенерирующую ткани мазь и мазь от рубцов. Но и это не дает гарантии. Иногда даже приходится обращаться к хирургу и накладывать швы (особенно любителям тяжелых украшений с давними проколами).

8. Пирсинг — забава для подростков

У многих людей слово «пирсинг» до сих пор ассоциируется в основном с парнями и девушками неформальной внешности со множеством проколов во всех местах. Есть профессиональные сферы, где человеку с бросающимся в глаза пирсингом действительно сложнее найти работу . Но даже не потому, что его считают застрявшим в подростковом периоде. Вы когда-нибудь видели сотрудника банка с массивным пирсингом в губе? Служащего госучреждения с рядом сережек в брови? Терапевта в районной поликлинике с кольцом в перегородке носа? Если видели, то это скорее исключение, лишь подтверждающее правило. И не всегда дело в консервативном настрое руководства этих учреждений. Причина может быть и в том, что большую часть клиентов составляют люди зрелого возраста, у которых стереотипное отношение к пирсингу встречается чаще.

. Но даже не потому, что его считают застрявшим в подростковом периоде. Вы когда-нибудь видели сотрудника банка с массивным пирсингом в губе? Служащего госучреждения с рядом сережек в брови? Терапевта в районной поликлинике с кольцом в перегородке носа? Если видели, то это скорее исключение, лишь подтверждающее правило. И не всегда дело в консервативном настрое руководства этих учреждений. Причина может быть и в том, что большую часть клиентов составляют люди зрелого возраста, у которых стереотипное отношение к пирсингу встречается чаще. Хотя, возможно, утверждение о стереотипности мышления людей, вышедших из молодежного периода, о пирсинге — такой же стереотип. Интересное исследование было проведено в 2014 году: 194 студентам колледжа и 95 работающим взрослым предложили охарактеризовать кандидата на работу. Половине участников вручили резюме с фотографией соискателя без пирсинга на лице, а половине — ту же фотографию с серьгами в губах или бровях. Кандидаты с пирсингом получили более низкий рейтинг компетентности, коммуникабельности и моральных качеств. Но удивительно то, что студенческая группа почти по каждому критерию оценивала обладателей проколов более сурово, чем люди старшего возраста.

9. Люди с проколотым языком шепелявят

Конечно, сразу после прокола речевого дискомфорта не избежать: потребуется немного времени, чтобы привыкнуть к инородному телу во рту. Но переживать, что это станет постоянной проблемой, вряд ли стоит. Исследования показывают, что никакой значимой разницы в артикуляции и дикции между теми, кто носит сережку в языке, и теми, у кого ее нет, не наблюдается.

в артикуляции и дикции между теми, кто носит сережку в языке, и теми, у кого ее нет, не наблюдается. Основная же опасность такого вида пирсинга кроется в повреждении зубов . Если они склонны к разрушению, то от прокола лучше все же отказаться. Очаги кариеса к тому же могут привести и к инфицированию раны в языке. Если зубы от природы крепкие, то после пирсинга важно не обзавестись привычкой постукивать по ним сережкой, чтобы не лишиться красивой улыбки. Стоматологи также советуют вынимать сережку из языка на ночь.

. Если они склонны к разрушению, то от прокола лучше все же отказаться. Очаги кариеса к тому же могут привести и к инфицированию раны в языке. Если зубы от природы крепкие, то после пирсинга важно не обзавестись привычкой постукивать по ним сережкой, чтобы не лишиться красивой улыбки. Стоматологи также советуют вынимать сережку из языка на ночь. Правда, некоторые мастера отказываются делать горизонтальный пирсинг кончика языка под названием «змеиные глаза»: по их наблюдениям, такой вид прокола действительно чреват нарушением дикции (штанга проходит поперек, затрагивая множество мышц), а также серьезными повреждениями даже здоровых зубов.

10. Пирсинг в пупке можно носить и во время беременности

Миф или правда — зависит от того, как выглядит и чувствует себя пупок. Украшения можно оставить на месте, если они не доставляют дискомфорта. В этот период лучше использовать не металлические сережки, а полимерные. Гибкие биопласт, биофлекс и ПТФЭ (тефлон) будут подстраиваться под изменения тела. Только во время беременности к качеству материалов нужно относиться еще внимательнее : чтобы не купить подделку из некачественной «пластмассы», было бы хорошо проверить маркировку изделия в сертификате.

: чтобы не купить подделку из некачественной «пластмассы», было бы хорошо проверить маркировку изделия в сертификате. Если же натяжение кожи на животе высокое, а пупок сильно выпятился, комфортнее будет вынуть даже гибкий пирсинг.

11. Пирсинг сосков не помеха грудному вскармливанию

С одной стороны, немало женщин с пирсингом в груди успешно кормят малышей, с другой — у сочетания грудного вскармливания и проколов есть определенные риски и особенности. Прокол сосков может вызвать повреждение нерва , который отвечает за выделение молока, или образование рубцов , препятствующих потоку.

, который отвечает за выделение молока, или , препятствующих потоку. Делать пирсинг во время беременности или лактации специалисты запрещают . Гормональные изменения в организме в эти периоды — не лучший фон для проколов: чувствительность сосков повышена, их раздражение может спровоцировать преждевременные роды на любом сроке, а в случае осложнений выбор лекарственных средств будет крайне ограничен.

во время беременности или лактации . Гормональные изменения в организме в эти периоды — не лучший фон для проколов: чувствительность сосков повышена, их раздражение может спровоцировать преждевременные роды на любом сроке, а в случае осложнений выбор лекарственных средств будет крайне ограничен. Не стоит делать пирсинг и в том случае, если беременность в ближайших планах. Процесс заживления на этом участке тела обычно занимает не менее 6–12 месяцев. А чем больше времени прошло с момента прокола до рождения ребенка, тем рисков меньше.

на этом участке тела обычно занимает не менее 6–12 месяцев. А чем больше времени прошло с момента прокола до рождения ребенка, тем рисков меньше. Также лучше не отправляться на пирсинг сосков и сразу после отлучения малыша от груди. Стоит подождать 3–4 месяца, чтобы гормональный фон вернулся в свое обычное состояние, какое было до беременности.

в свое обычное состояние, какое было до беременности. Если прокол был выполнен задолго до родов и успел зажить, специалисты советуют вынуть украшения на весь период лактации , чтобы не провоцировать осложнения. Однако некоторые мамы предпочитают снимать пирсинг только на время каждого кормления. В этом случае важно еще тщательнее следить за чистотой рук и украшений, чтобы предотвратить инфекцию сосков (она чревата маститом или инфекционными заболеваниями у ребенка).

, чтобы не провоцировать осложнения. Однако некоторые мамы предпочитают снимать пирсинг только на время каждого кормления. В этом случае важно еще тщательнее следить за чистотой рук и украшений, чтобы предотвратить инфекцию сосков (она чревата маститом или инфекционными заболеваниями у ребенка). Также специалисты отмечают, что отверстия, созданные пирсингом, часто приводят к более обильному оттоку молока. Хорошо это или плохо — вопрос индивидуальный. Если молоко выделяется с трудом, то дополнительные «ручьи» помогут, а вот если легко — то напор может оказаться слишком сильным для малыша. В такой ситуации лучше обратиться к консультанту по грудному вскармливанию: он посоветует позу для кормления, в которой ребенок не будет захлебываться.

12. Чем раньше, тем лучше

Прокалывать уши детям или нет — вопрос, на который могут ответить только сами родители. Кто-то считает, что лучше сделать пирсинг еще в грудном возрасте, чтобы у ребенка не отложилась в памяти болезненная, стрессовая процедура. Кто-то уверен, что пирсинг допустим только в осознанном возрасте. Одни не могут устоять перед уговорами трехлетней дочки, которая хочет, как мама, носить красивые украшения. Другие думают, что сережки в маленьких ушах смотрятся нелепо. Сторонникам раннего пирсинга важно помнить о следующих моментах: Во-первых, имейте в виду, что достаточно сложно объяснить ребенку , что дергать, крутить и трогать сережки нельзя. Да и случайные травмы никто не отменял, особенно с висячими украшениями и серьгами-кольцами: если неудачно зацепиться, можно получить разрыв мочки, который долго заживает и часто не позволяет сделать повторный прокол даже спустя годы.

, что дергать, крутить и трогать сережки нельзя. Да и никто не отменял, особенно с висячими украшениями и серьгами-кольцами: если неудачно зацепиться, можно получить разрыв мочки, который долго заживает и часто не позволяет сделать повторный прокол даже спустя годы. Во-вторых, не забывайте, что у любых мелких предметов велик шанс оказаться во рту или в носу у ребенка. Это может иметь печальные последствия.

у ребенка. Это может иметь печальные последствия. В-третьих, подумайте о вероятности кривого прокола. Даже взрослому нужно постараться, чтобы не дернуться во время «укола», что уж говорить о малыше. В итоге дырка может оказаться совсем не в том месте, где намечалась. К тому же организм будет активно расти, и есть риск, что даже идеальный прокол сместится и во взрослом возрасте уже девушке придется переделывать его или смириться с несимметрично находящимися украшениями.

Бонус: даже если вы хотите ограничиться пирсингом ушей, у вас есть много интересных вариантов