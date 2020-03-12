12 лайфхаков от пользователей твиттера, которым их научила жизнь

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Каждый из нас ежедневно сталкивается с различными бытовыми трудностями. Но с ними можно легко справиться, если воспользоваться смекалкой обычных людей, нашедших доступный способ сделать свою жизнь немного проще. Их полезные советы пригодятся вам и на кухне, и в ванной комнате и даже, возможно, помогут влезть в любимые джинсы. А из видеобонуса вы узнаете, как легко подогнать под нужный размер любую картонную коробку, чтобы в нее влезло то, что раньше никогда не помещалось.

Мы в AdMe.ru взяли на вооружение все полезные лайфхаки и искренне надеемся, что и вам они тоже пригодятся в любой ситуации.

1. Ускоренная зарядка

2. Обтягивающее не носить

3. Замачивайте, чтобы потом не тратить лишнее время

4. Как перебить специфический запах уксуса

5. Замените яйца бананами

6. Что делать, если продукт в банке засахарился

7. Сколько времени нужно, чтобы выспаться

8. Чтобы трубы не засорялись

9. Для тех, кто не любит гладить

10. Влезаем в любимые джинсы

11. Секрет для фанатов пельменей

12. Для тех, кто ценит время

Бонусное видео: как просто подогнать коробку под нужные размеры

Это самый полезный лайфхак, который вы увидите сегодня



Просто взрыв мозга 🤯pic.twitter.com/wEQDwJlXvv — Интересно Всем [видео] (@interesno_vsem) March 6, 2020

А чему вас научила жизнь? Поделитесь с нами своими личными лайфхаками.