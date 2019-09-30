12 крутых идей по использованию лоточков для льда, до которых додумались немногие люди

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Кулинарных идей о том, как использовать обычный лоток для льда, в интернете масса. Но кто бы мог подумать, что он запросто пригодится в хозяйстве и садоводам, и бьюти-блогерам, и даже маленьким детям.

Если вы в порыве запасливости вдруг накупили много формочек для льда и они теперь скучают у вас в шкафу, то у AdMe.ru есть для вас несколько оригинальных способов их применения.

Неувядающая классика, на смену которой есть 12 нетривиальных вариантов

1. Равиоли идеальной формы

Теперь они точно не распадутся во время варки. Посмотрите, как это просто.

Либо сладкие равиоли

2. Конфеты с Nutella или любым ореховым маслом

Аппетитный рецепт с фотографиями ищите здесь.

3. Алкогольные желе-шоты

Автор блога делится лайфхаками, как приготовить головокружительные шоты «Черничный мартини», чтобы все ваши друзья потеряли дар речи.

4. Бульонные кубики

Такой натуральный ответ Gallina Blanca подойдет и для приготовления соусов. Советы от автора кулинарного блога читайте тут.

5. Фигурные бомбочки для ванны

Можно сделать как себе любимому, так и кому-нибудь в подарок. Инструкция прилагается.

6. Свечи любой формы

Не за горами Хеллоуин, так что вы наверняка оцените такую идею для свечей.

7. Органайзер для мелких предметов и косметики

Авторы блогов о красоте подсказали действительно интересные лайфхаки. Цепочки и браслетики больше не будут спутываться в морской узел! И мелкогабаритную косметику можно удобно рассортировать.

8. Палитра для красок

Дети любят все новое, так что этот способ рисования точно придется им по душе. А еще мы нашли для вас рецепт изготовления самодельной акварели. Несложный и интересный: нужны только сода, пищевой краситель и вода.

9. Вторая жизнь старых восковых карандашей

Подробная инструкция здесь.

10. Сортер для развивающих игр

Как сделать такой сортер, описано в блоге.

11. Горшочки для рассады

Отличная емкость для выращивания рассады до периода пикировки. Причем прослужит она в этой роли не один год. А пошаговая инструкция здесь.

12. Замороженные ягоды

Даже простая вода в стакане теперь выглядит как минимум модным коктейлем.