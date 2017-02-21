12 идеальных женских стрижек для всех возрастов
Долго отращивать волосы до нужной длины, а потом пойти и очень коротко подстричься, чтобы снова хотеть длинные волосы, — замкнутый круг, в который хотя бы раз в жизни попадала каждая женщина.
И пока многие считают, что только длинные волосы смотрятся женственно, эти красотки и их талантливые парикмахеры доказывают, что короткие стрижки уместны в любом возрасте. Редакция AdMe.ru полностью на их стороне.
20+ лет
20 лет — идеальный возраст для экспериментов с прическами и поисков своего стиля. Асимметричность, необычный цвет волос, дерзко выбритые виски или экстремально короткие прически в эльфийском стиле — для молодых девушек выбор ничем не ограничен.
30+ лет
Стрижки для 30-летних должны быть максимально простыми в уходе и укладке. В этом возрасте лучше отказаться от дерзких цветов. Мальчишеские короткие стрижки подойдут женщинам с правильными и тонкими чертами лица, а длинные и прямые волосы — обладательницам густых и ухоженных волос. Стилисты советуют менять прическу постепенно, а имидж — не слишком кардинально.
40+ лет
После 40 лет женщины стараются выглядеть моложе своего возраста, и стрижка имеет решающее значение. Выбирайте прически, которые требуют минимальной укладки — сложные творения могут добавить несколько лет. Избегайте строгих прямых линий. Лучше всего смотрятся прически с легким налетом небрежности, которые добавляют объем.
50+ лет
50-летним женщинам стилисты рекомендуют отказаться от гладких укладок, очень длинных волос или слишком коротких стрижек. Придать волосам объем помогут градуированные стрижки и легкие волны. Избегайте однотонного окрашивания — лучше использовать несколько оттенков. Волосы средней длины укладывайте легкими волнами, короткие стрижки делайте объемными и нарочито небрежными.
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Фото на превью instagram/meucabelocurto, instagram/yavuzakguc