12 идеальных женских стрижек для всех возрастов

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Долго отращивать волосы до нужной длины, а потом пойти и очень коротко подстричься, чтобы снова хотеть длинные волосы, — замкнутый круг, в который хотя бы раз в жизни попадала каждая женщина.

И пока многие считают, что только длинные волосы смотрятся женственно, эти красотки и их талантливые парикмахеры доказывают, что короткие стрижки уместны в любом возрасте. Редакция AdMe.ru полностью на их стороне.