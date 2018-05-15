12 хитростей, которыми пользуются опытные домохозяйки при стирке белья

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Пожалуй, стирка — это одно из самых скучных домашних дел, от которого никак не уклониться. Хотя прогресс не стоит на месте и инженеры разрабатывают такие штуки, как стиральная машина, которой можно управлять через интернет, веселее этот процесс не становится. В Бюро трудовой статистики США подсчитали, что женщины тратят на стирку в среднем 17 минут в день. В этой статье мы расскажем о хитростях, которые могут значительно сократить время, проведенное за этим скучным занятием.

AdMe.ru подготовил список советов, благодаря которым стирка станет простым и быстрым процессом.

1. Используйте ополаскиватель, чтобы очистить стиральную машину

Стиральная машина нуждается в регулярном уходе и дезинфекции, иначе срок ее службы сократится. С этой задачей могут справиться не только специализированные средства, но и ополаскиватель для полости рта. Просто добавьте 1/2 стакана жидкости в емкость для порошка и запустите полный цикл стирки — плесневые грибы, вредные бактерии и неприятный запах будут уничтожены.

2. Заведите мешочки для стирки носков

При стирке многие сталкиваются с загадкой исчезающих носков. А ученые Саймон Мур и Джефф Эллис даже разработали формулу, которая объясняет таинственную пропажу вещей из стиральной машины. Однако опытные домохозяйки советуют приобрести специальные мешки для стирки мелких предметов одежды отдельно на каждого члена семьи. Тогда проблема непарного белья будет решена без сложных математических вычислений.

3. Не пересушивайте одежду

Очень сложно идеально отутюжить одежду, которая сушилась дольше положенного времени. Волокна ткани скручиваются и приобретают устойчивость к термическому воздействию. В особенно сложных случаях даже утюг с отпаривателем не сможет справиться с поставленной задачей. Лучше гладить чуть влажную одежду, а если все-таки неприятность случилась и ваши вещи никак не поддаются разглаживанию — просто смочите их водой.

4. Используйте детский шампунь, чтобы вернуть первоначальный вид севшей одежде

Это может звучать необычно, но детский шампунь или кондиционер способны вернуть севшей одежде первоначальную форму и размер. Просто добавьте колпачок средства в емкость с теплой водой и замочите вещь на 10–15 минут, затем просушите ее с помощью полотенца, а после разложите на горизонтальной поверхности для окончательной просушки. Кондиционер разгладит скрутившиеся волокна и придаст им изначальный объем.

5. Не используйте кондиционер для стирки белого белья

Опытные домохозяйки не рекомендуют при стирке белого белья добавлять кондиционер, поскольку он мешает отбеливанию. Если ваша цель — идеальный белый цвет, то необходимо отказаться не только от кондиционера, но и от порошка, а при стирке добавлять лишь специальный отбеливатель. Посторонние компоненты забивают волокна ткани и мешают проникновению и работе отбеливателя.

6. Не сортируйте одежду по цветам

Сортируйте одежду не по цвету, а по плотности материала. Тяжелые ткани поглощают больше влаги, чем легкие. Поэтому порошок вымывается из разных вещей по-разному, а еще стирка вперемешку портит одежду из тонкого волокна. Однако следует помнить о 2 исключениях из этого правила: Белые вещи необходимо всегда стирать отдельно.

Температурный режим должен быть не выше 30 градусов, иначе при совместной стирке разноцветные вещи все-таки полиняют.

7. Положите в барабан стиральной машины шарики из фольги

Чтобы навсегда забыть о проблеме электризующихся вещей, при стирке положите в стиральную машину несколько шариков из фольги: алюминий, их которого она сделана, способен поглощать электростатический заряд.

8. Удаляйте следы декоративной косметики с одежды при помощи пены для бритья

Следы от косметики порой невозможно вывести обычными средствами: тональный крем и губная помада крепко въедаются в ткань. Но с этой задачей легко справляется обычная пена для бритья. Просто нанесите ее на пятно и постирайте привычным для себя способом — вручную или в стиральной машине.

9. Стирайте кепки в посудомоечной машине

Чтобы кепки и бейсболки не потеряли первоначальную форму, не рекомендуется стирать их в стиральной машине. Выход прост: эти предметы гардероба можно стирать в посудомойке. Поместите кепку в верхнее отделение посудомоечной машины и запустите полный цикл.

10. Используйте холодную воду для стирки грязных носков

Носки нельзя стирать в горячей воде. Ведь большинство загрязнений на них имеют белковое происхождение, например пот. А при воздействии высоких температур белки сворачиваются, и грязь навсегда остается в волокнах ткани. Поэтому, вопреки распространенному мнению, стирка носков в прохладной воде эффективнее.

11. Удалите стойкие пятна с помощью фена

Чтобы избавиться от застарелых пятен небелкового происхождения (трава, земля, сок), можно разогреть их феном и нанести на область загрязнения небольшое количество моющего средства. А после такой обработки можно отправлять вещь в стирку. Локальное повышение температуры позволит ингредиентам стирального порошка действовать эффективнее.

12. Используйте сухие полотенца, чтобы белье высохло быстрее

Белье сохнет быстрее, если между рядами с только что выстиранными вещами развесить сухие полотенца. А если вещь чуть влажная, но вам уже срочно нужно выходить их дома, то просто заверните ее в сухое пушистое полотенце и поставьте на отжим в стиральной машине. Это поможет удалить остатки влаги.

А какие хитрости при стирке одежды есть у вас? Поделитесь своими советами в комментариях.