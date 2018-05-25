12 лайфхаков по уходу за обувью, которые значительно упрощают жизнь

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Обувь может рассказать о своем владельце до 90 % информации — к такому выводу пришел исследователь Омри Гиллат. Например, неновая, но ухоженная обувь говорит об ответственности и порядочности. Вспыльчивые люди предпочитают узкие полусапожки. В общем, человека часто оценивают по его обуви, поэтому ее необходимо держать в порядке.

Мы в AdMe.ru собрали для вас полезные советы по уходу за обувью, которые решают много проблем, а в конце приготовили бонус для любительниц высоких каблуков.

1. Неприятный запах

Всем знакомый автомобильный ароматизатор «елочка» отлично выводит неприятный запах из обуви: просто поместите его внутрь ботинка и оставьте на ночь. Если такой способ не спас положение, то пришло время заменить стельки. Некачественный материал стелек часто становится причиной плохого запаха, поэтому обратите внимание на натуральные материалы, а особенно на стельки с угольной прослойкой. Они превосходно впитывают влагу и препятствуют появлению неприятного запаха.

2. Сгибы и заломы на кожаной обуви

Со временем на кожаной обуви появляются заломы, похожие на морщинки. На самом деле кожа обуви такая же, как кожа на нашем теле, поэтому ее нужно питать специальным кремом. Нанесите крем на обувь, оставьте на пару часов для впитывания и затем начинайте полировать. В качестве альтернативы можно использовать вазелин или детский крем.

3. Правильная сушка

Обувь ни в коем случае нельзя сушить на батарее и вообще желательно беречь от высоких температур во избежание деформации. Чтобы просохнуть, обуви нужно от 24 до 48 часов. Именно поэтому неплохо иметь несколько пар на каждый сезон, чтобы было что носить, пока одна пара сушится. Но если ждать некогда — воспользуйтесь феном, и помните, что обдувать можно только холодным воздухом.

4. Промокшая обувь

Если вы попали под дождь или наступили в лужу, то не спешите ставить обувь на батарею. Лучше насыпьте обычный рис в льняной или хлопчатобумажный мешочек и поместите его в обувь. Рис хорошо забирает влагу, а пара капель эфирного масла эвкалипта или пихты еще и помогут справиться с неприятным запахом. Если у вас дома есть кот, вместо риса используйте наполнитель для кошачьего туалета: он уберет излишнюю влагу не хуже.

5. Обуваемся правильно

Ежедневное использование ложки — очень хорошая и полезная привычка, которая предотвращает много проблем. Не пренебрегайте ложкой, без нее задник быстро обминается и теряет форму, а обувь перестает фиксировать голеностопный сустав, что может спровоцировать травмы и мозоли. Если ложки под рукой не оказалось, воспользуйтесь любой пластиковой дисконтной карточкой. Она легко гнется и хорошо скользит.

6. Пятна на обуви из замши и нубука

Для ухода за ворсистыми материалами отлично подойдет обычный ластик. При трении о поверхность ластик крошится и проникает вглубь ворса, крошки цепляются за пыль и грязь и «покидают» замшу или нубук вместе с загрязнениями. Потом крошки нужно вычистить щеткой для обуви. Маникюрная пилочка тоже неплохо справляется с пятнами, но с ней нужно быть осторожнее, чтобы не повредить обувь.

7. Солевые следы

В холодное время года улицы посыпают реагентами, которые очень вредят обуви, разрушают ее и оставляют некрасивые разводы. Вывести солевые следы можно уксусом. Разбавьте его водой в соотношении 1:3 и протрите обувь мягкой тряпкой. Желательно так поступать каждый раз, когда вы возвращаетесь домой.

8. Грязь на яркой тряпичной обуви

Кеды или слипоны ярких цветов чистить достаточно сложно, потому что при стирке они теряют цвет и форму. Чтобы не навредить любимой обуви, используйте лимонный сок. Он более деликатно удалит грязь и не испортит цвет, а может, даже и улучшит. Разбавьте лимонный сок с водой в соотношении 1:3 и протрите обувь тряпкой. Если загрязнения серьезные, натрите необходимые участки лимоном и оставьте на 20–30 минут, а затем ополосните водой.

9. Блеск лакированных туфель

Лакированная обувь со временем теряет блеск, на ней появляются мелкие царапины. Чтобы этого избежать, смазывайте обувь вазелином. Это дешевая альтернатива брендовым средствам, ничуть им не уступающая.

10. Стирка кроссовок

Во многих стиральных машинках есть режим стирки спортивной обуви, но лучше не использовать его, потому что при кручении барабана материалы, из которых сделаны кроссовки, сильно изнашиваются. Вода попадает во внутреннюю часть подошвы, и из-за этого при сушке она усыхает и теряет форму, верх расклеивается и начинает ворситься. Ухаживайте за кроссовками вручную: расшнуруйте их, выньте стельки и аккуратно потрите. Для сильных загрязнений используйте старую зубную щетку. Внутри можно протереть спиртом для дезинфекции.

11. Защита обуви

Воск — универсальное и действенное средство, которое подойдет почти любой обуви. Используйте специальный воск или просто восковую свечу. Даже тонкий слой надолго защитит обувь от воды и грязи, а дополнительно придаст красивый блеск.

12. Следы от новой обуви

Бывает, что новая обувь линяет с изнанки и пачкает носки, чулки, даже красит ноги. Предотвратить такую неприятность поможет тальк. Вотрите его, не жалея, во внутреннюю поверхность новых ботинок. Остатки соберите чистой тряпкой. Тальк можно заменить детской присыпкой или крахмалом.

Бонус: совет, который поможет ходить на каблуках без боли и усталости

Топ-модель Мари Хелвин однажды поделилась в интервью своим секретом, и теперь его используют многие девушки: нужно склеить пластырем 3-й и 4-й пальцы на ноге. При ходьбе на каблуках основная нагрузка приходится на переднюю часть стопы и на подушечки пальцев, а этот трюк помогает распределить нагрузку.