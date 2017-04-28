12 хитростей, которые помогут выглядеть идеально и без косметики

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Каждая женщина обладает природной привлекательностью и очарованием. И совсем не обязательно пользоваться тонной косметики, чтобы подчеркнуть естественную красоту. Для этого достаточно знать всего несколько хитростей, которые помогут выглядеть безупречно. AdMe.ru собрал советы, которые сэкономят время и деньги и помогут оставаться привлекательной без применения косметики.

Улучшаем цвет лица

Сделать цвет лица более здоровым поможет чай с ромашкой. Для его приготовления нужно взять 1 ст. л. аптечной ромашки, залить ее стаканом кипятка и оставить в термосе на 30 минут. Процедить, слегка остудить и добавить 1 ч. л. меда. Пить ежедневно по утрам маленькими глотками на голодный желудок 2 недели.

Делаем ресницы длинными и густыми

Одним из лучших средств для питания ресниц является домашнее масло. Чтобы его приготовить, смешиваем в одной баночке и в равных количествах касторовое, миндальное, кунжутное, репейное масла и добавляем туда витамин Е (чтобы увеличить срок хранения). Затем наносим масло на сухие ресницы и оставляем на ночь. Через пару недель вы заметите, как оживут ваши ресницы.

Избавляемся от секущих кончиков и ломкости волос

Тем, у кого волосы нуждаются в незамедлительной помощи, отлично подойдет маска, которую легко приготовить в домашних условиях. Для этого в одной миске взбиваем желток и 1/2 стакана обычного йогурта без добавок. Затем добавляем туда по 1 ст. л. касторового и кокосового масел, 1 ст. л. масла авокадо или жожоба. Тщательно перемешиваем, наносим на мокрые волосы и надеваем полиэтиленовую шапочку. Через час тщательно смываем маску с волос.

Питаем кожу рук

Чтобы сделать кожу рук мягкой, нужно взять немного крема для рук и смешать его с таким же количеством уксуса. Смазывать руки стоит на ночь. Пара недель — и у вас будет гладкая кожа рук.

Избавляемся от веснушек и пигментных пятен

Для этого нужно протирать лицо ломтиком лимона 3 раз в день, оставляя сок на лице на 5–10 минут. После смыть теплой водой.

Делаем волосы гладкими и блестящими

Для этого взбиваем мякоть 1 банана и 1 ст. л. оливкового масла в блендере, затем добавляем туда 2 ч. л. меда и 1 ст. л. йогурта без добавок. Все хорошо перемешиваем до однородности, наносим на влажные волосы и накрываем полиэтиленовой пленкой. Через 30 минут маску необходимо тщательно смыть. Результат вас порадует!

Убираем шелушения

Лосьон с соком алоэ идеально снимает различные высыпания и раздражения на коже лица. Для его приготовления смешиваем 100 г сока алоэ с 3 ст. л кипяченой воды и 3 ст. л спирта. Этим лосьоном протираем кожу лица и шеи каждый день, оставляя каждый раз на 10 минут, после смываем и смазываем кожу кремом.

Укрепляем и отбеливаем ногти

Чтобы ваши ногти на руках были красивыми и здоровыми, достаточно делать ванночку с лимоном. Для этого делим лимон пополам, в каждую из половин погружаем пальцы и оставляем на 15 минут.

Справляемся с обветренными губами

Для этого делаем маску из сметаны и морковного сока (смешиваем в равных пропорциях), наносим на губы и смываем через 7 минут.

Отбеливаем зубы

Для этого следует растолочь таблетки активированного угля и с помощью щетки просто почистить полученным порошком зубы. Совет: для этого способа купите отдельную зубную щетку.

Убираем синяки под глазами

В 1 стакане холодного молока замочите 2 диска, а затем положите их на область под глазами. Действенное средство!

Делаем прическу идеальной

Чтобы волосы не электризовались, намочите ладони минеральной водой и пригладьте заряженные волосы.