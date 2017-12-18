12 хитростей, которые помогали нашим бабушкам выглядеть сногсшибательно

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Среди современных средств для красоты и ухода можно потеряться. Каждый день появляются новые фишки. Только начнешь пользоваться BB-кремом, как в моду входит CC. То ли дело проверенные временем советы наших бабушек.

Прекрасная половина редакции AdMe.ru собрала для вас лучшие бьюти-секреты бабушек, которые будут в моде всегда.