12 хитростей, которые помогали нашим бабушкам выглядеть сногсшибательно
Среди современных средств для красоты и ухода можно потеряться. Каждый день появляются новые фишки. Только начнешь пользоваться BB-кремом, как в моду входит CC. То ли дело проверенные временем советы наших бабушек.
Прекрасная половина редакции AdMe.ru собрала для вас лучшие бьюти-секреты бабушек, которые будут в моде всегда.
Для густой косы до пят
- Если волосы приобрели зеленоватый оттенок (это особенно актуально для блондинок), на помощь придет томатный сок. Его нужно нанести на всю длину как маску и подождать 10 минут. Красный пигмент нейтрализует зеленый оттенок, и волосы снова будут смотреться шикарно.
- Справиться с перхотью поможет обычный аспирин. Перхоть — это своеобразная форма грибка, а ацетилсалициловая кислота подавляет развитие этого заболевания. Для того чтобы избавиться от шелушащейся кожи, при каждом мытье головы в шампунь нужно добавлять 2 толченые таблетки аспирина на протяжении 2 недель.
- Осветлить волосы без применения химических красок можно при помощи отвара ромашки и лимонного сока. Нужно залить 25 г отвара ромашки стаканом кипятка и настаивать 1 час. Потом добавить сок половины лимона и нанести на всю длину волос. Ходить с такой окрашивающей маской нужно как можно дольше, как минимум час. Если надеть шапочку для душа и обмотать голову полотенцем, эффект усилится.
- Для того чтобы волосы были гладкими и здоровыми, после мытья их можно ополаскивать яблочным уксусом с водой. Так чешуйки закроются, а волосы станут мягкими и блестящими.
Для здоровой кожи и румянца
- Если от недосыпа под глазами появились темные круги, можно разрезать картошку пополам и подержать на потемнениях. За 15 минут кожа станет светлее.
- Полоски от черных точек может заменить простой и натуральный рецепт. Нужно смешать по 1 ч. л. меда, муки и воды, нанести на ватный диск, приложить к проблемной зоне, а через 10–15 минут удалить.
- Справиться с прыщами поможет алоэ. Листик нужно разрезать пополам и закрепить мякотью на проблемной зоне при помощи пластыря. Так как алоэ обладает антисептическим действием, воспаление быстро пройдет.
- Еще один отличный помощник в борьбе с прыщами — лимон. Его сок нужно смешать в равных пропорциях с водой и нанести раствор на проблемные места. Антибактериальные свойства лимона помогут улучшить состояние кожи за ночь.
Для покорения мужских сердец
- Чтобы духи имели более стойкий запах, их лучше держать в холодильнике.
- А чтобы не переборщить с духами, брызните ими на расческу и проведите ею по волосам.
- Подобрать идеальный цвет румян помогут... запястья! Ущипните кожу на внутренней стороне запястья. Цвет покрасневшей кожи как раз и будет цветом идеально подходящих вам румян.
- Для того чтобы улучшить циркуляцию крови и цвет лица, опустите голову вниз и давите на шею 15 секунд. Кровь прильет к лицу, и на щеках появится легкий румянец.
А какими секретами красоты поделилась с вами ваша бабушка? Рассказывайте в комментариях!