12 хитростей для тех, кого в дрожь бросает при слове «стирка»

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Стирку, как и прочие домашние хлопоты, вряд ли можно назвать любимым занятием. Обычно это обязанность, от которой мы хотим поскорее избавиться. И хотя стиральная машинка сильно облегчает нам жизнь, времени и сил на очищение одежды, обуви и других предметов все же тратится немало.

AdMe.ru удалось отыскать маленькие, но весьма полезные жизненные хитрости, которыми пользуются современные женщины, предпочитающие заниматься чем-то более интересным, чем домашние хлопоты.

Собираем мелочь в баночку

Как часто мы кладем в карманы какую-то мелочь, потом забываем о ней и впоследствии достаем монетки уже из барабана после стирки. Чтобы этого не случалось, возьмите какую-нибудь баночку и поставьте ее рядом со стиральной машинкой. Так, во-первых, она будет напоминать вам о том, что надо проверить карманы одежды. А во-вторых, вам не придется потом искать место, куда положить найденное. А накопленное можно потратить на оплату проезда, в магазине или на маленькую приятность для себя. Подробнее смотрите тут.

Стираем кроссовки так, чтобы они не гремели

Один из «стиральных» лайфхаков, связанных с обувью, касается того, как постирать кроссовки или кеды, чтобы они не бились о стенки барабана, создавая ужасный грохот. Надо просто связать их шнурки вместе, вытащить общий узел наружу и закрыть дверцу машинки. Тогда обувь окажется зафиксированной и не будет стучать. Больше деталей в этом блоге.

Стираем наизнанку

Наверняка многие из нас перед тем, как положить одежду в корзину для белья или загрузить ее в машинку, выворачивают вещи «налицо». Однако опытные домохозяйки не советуют так делать. Чтобы сохранить цвет изделия, лучше, наоборот, выворачивайте вещи наизнанку, чтобы лицевая сторона меньше терлась о другие вещи и дольше сохраняла яркий цвет.

Добавляем при стирке кофе или чай

Обычно мы пытаемся избавиться от пятен на одежде после чая или кофе. Однако эти напитки могут сослужить и добрую службу. Если вы хотите, чтобы ваши темные вещи дольше оставались такими и не бледнели после многократного использования, то добавьте в стиральную машину кофе или чай. Для этого заварите 2 чашки крепкого напитка. Использовать кофе или чай лучше уже при полоскании вещей. Тогда темный цвет ткани закрепится и оттенок вещей станет более насыщенным. Больше информации можно найти тут.

Используем перекись водорода, чтобы освежить обувь

Бывает и так, что по каким-то причинам мы не можем или не хотим стирать обувь в машинке. Однако она становится грязной и плохо пахнет. Чтобы вернуть ботинкам свежесть и удалить неприятный запах, используйте перекись водорода. Не жалея средства, налейте его на стельки. Очень скоро оно начнет пениться и вся грязь выйдет наружу. Заодно исчезнут и неприятные запахи. Вам останется только прополоскать обувь. Больше информации ищите в блоге No Nonsense Johnson.

Заменяем пятновыводитель средством для посуды

На одежде появились пятна от еды или шариковой ручки, а пятновыводитель закончился или вы в гостях? Чтобы не ждать, пока грязь въестся в ткань, можно вывести ее обычным гелем для мытья посуды. Просто налейте средство на пятно, подождите совсем чуть-чуть и постирайте вещь как обычно.

Используем аспирин для отбеливания и удаления пятен

Белые вещи часто со временем становятся серыми или желтоватыми. К тому же на них постоянно появляются различные пятна, и некоторые из них сложно вывести. Например, от пота. Чтобы вернуть вещам белизну, добавьте при стирке пару таблеток аспирина. Разотрите их в порошок и засыпьте вместе с основной массой стирального средства. Можно также развести 10 таблеток аспирина в 10 л воды и замочить в этой воде белье на 7 часов. Данный способ справляется даже с удалением въевшихся и засохших пятен. Подробности по ссылке.

Находим замену вещевым мешочкам

Сейчас часто советуют использовать вещевые мешочки для стирки в машинке: чтобы не терялись носки, не растягивалась одежда. Однако и они приходят в негодность да и не у каждого есть. Заменителем таких мешочков может стать наволочка на молнии или на завязках. Если такой нет, то можно использовать обычную, просто завязав ее сверху какой-нибудь веревочкой. Более того, так вы убьете сразу двух зайцев: сможете постирать не только одежду, но и часть постельного белья. Детали — в блоге Сomfycomfy.

Стираем рюкзак правильно

Рюкзаки и спортивные сумки также можно стирать в машинке, чтобы сэкономить время и силы, но для этого надо знать несколько нюансов. Предварительно пропылесосьте или вытряхните сумку или рюкзак, чтобы избавиться от различных крошек и мелкого мусора. Молнию почистите зубной щеткой, чтобы она не заедала и хорошо застегивалась. Не стоит делать это в горячей или мыльной воде, поскольку она может снизить влагозащитные свойства материала, используемого рядом с застежкой. Стирайте изделие в бельевом мешке или наволочке и используйте щадящий режим и холодную воду с небольшим количеством порошка. Сушиться оставьте на воздухе. Еще больше информации по стирке рюкзака тут.

Используем подручные средства для выведения пятен

Вывести следы от ручки на одежде можно с помощью молока. Для этого замочите вещь в нем, оставьте на 30–40 минут, а затем постирайте как обычно.

Пятна от шоколада выводятся с помощью перекиси водорода или керосина. Просто залейте загрязненное место, а когда пятно почти исчезнет, постирайте. Но помните, что перекись разъедает краску, поэтому использовать ее можно только на белых вещах.

С потом хорошо справляется лимонный сок с содой. Для этого вотрите смесь в пятно и через 15 минут постирайте.

От свежих пятен от ягод избавит обычная соль. Вотрите ее там, где необходимо, подождите, пока она впитает в себя краску, и стряхните. А потом постирайте одежду в прохладной воде.

От кетчупа поможет избавиться средство для мытья посуды. После стирки с ним залейте пятно перекисью и оставьте на 15 минут. Затем постирайте как обычно.

Жирные пятна от масла можно ненадолго засыпать крахмалом. Только потом обязательно стряхните его. И стирайте вещь в горячей воде.

От пятен крови помогает уксус. Залейте и оставьте на 10–15 минут, а потом просто постирайте.

Чтобы избавиться от следов травы на одежде, замочите вещь с солью в теплой воде на 2 часа. А затем постирайте.

Делаем белье мягким, свежим и ароматным

Для того чтобы белье было мягким, некоторые добавляют уксус. Однако он дает неприятный запах. Чтобы вещи еще и хорошо пахли, сделайте следующее средство. Смешайте полчашки соды и чашку воды, а затем налейте еще полчашки уксуса. Добавьте в смесь 10 капель любимого эфирного масла. Намочите губку в полученной жидкости и положите ее в барабан машинки вместе с бельем. После окончания стирки ваши вещи будут мягкими, приятными на ощупь и с легким ароматом эфирного масла.

Если вы куда-то уехали...

Если в поездке возникла необходимость постирать, то вот маленькая хитрость. Положите вещь в полиэтиленовый пакет, наберите туда воды и добавьте порошок или мыло. Потом хорошенько встряхните и помните руками. И останется только прополоскать и высушить. Кстати, этот же способ можно применять и в походных условиях, и во время выезда на природу. Подробности ищите по ссылке.