12 грязных вещей в квартире, о которых часто забывают даже самые педантичные чистюли

Ученые обнаружили, что у людей, живущих в беспорядке, повышен уровень гормона стресса кортизола. Зато уборка и другие домашние дела уменьшают нервное напряжение и улучшают самочувствие. Правда, порой даже у ярых борцов с пылью опускаются руки: вроде убираешь каждый день, а идеальной чистоты и близко нет.

Мы в AdMe.ru внимательно рассмотрели домашнюю обстановку и поняли, что некоторые вещи на самом деле гораздо грязнее, чем кажутся. К счастью, многие из них можно легко заменить, а другие стоит просто почаще протирать.

1. Уплотнители в шкафах-купе

«Решила почистить уплотнители в шкафу. Первое движение — и вот что у меня в руке».

Уплотнитель — вещь, несомненно, хорошая. Благодаря ему дверцы плотно прилегают к шкафу и бесшумно разъезжаются. Загвоздка лишь в том, что на ворсистых полосках ткани быстро скапливаются пыль и шерсть домашних животных. То же самое происходит с треком, по которому ездит дверца: в узкую бороздку забивается мелкий мусор. Что делать: во время уборки протирать уплотнитель влажной тряпкой или губкой, трек очищать при помощи острых предметов (карандаша или палочки для еды), затем пылесосить. Нелишним будет раз в 3–5 месяцев чистить нижние стопоры. Если они забьются пылью или грязью, дверца будет не плавно скользить, а с грохотом подскакивать.

2. Многоразовые пакеты для продуктов

Даже одноразовые кульки особо чистыми не назовешь: мы берем их руками, в которых до этого держали деньги, ставим на пол, кладем на грязные поверхности. Что уж говорить о многоразовых сумках, которые мы не просто приносим домой, но и храним на кухне. Что делать: холщовые изделия нужно стирать в машинке при высокой температуре. Пакеты из переработанного пластика мыть вручную в теплой мыльной воде, из нейлона — выворачивать наизнанку и стирать в деликатном режиме.

3. Емкости с дозаторами

Дозаторы для жидкого мыла не блещут чистотой, ведь мы хватаемся за них грязными руками. Это актуально и для санитайзеров, которые призваны дезинфицировать нашу кожу, но сами при этом нуждаются в дезинфекции. Что делать: протирать дозаторы после использования, наносить дезинфицирующий раствор на краник санитайзера. Не доливать жидкое мыло в резервуар, когда там еще есть остатки средства. Для максимальной чистоты можно заменить обычный диспенсер на автоматический.

4. Коврики для йоги и спортивный инвентарь

После тренировки на ковриках остаются частички нашей кожи и пот, что уже негигиенично. То же самое касается спортивной одежды, гантелей, фитнес-резинок: после использования они становятся грязными. Но если футболку и легинсы многие сразу бросают в стиральную машину, то гантели часто отправляются в дальний угол комнаты. Что делать: протирать инвентарь после каждой тренировки. Коврики можно чистить специальными средствами или сделать моющее средство самостоятельно. Добавьте в воду немного уксуса и масла чайного дерева, перелейте смесь в бутылку с дозатором и распылите на коврик. Протрите сухой тканью и спрячьте до следующего использования.

5. Многоразовые бутылки для воды

Казалось бы, если в них держат только воду, достаточно будет просто сполоснуть их после использования. Ученые с этим не соглашаются: бутылки для воды нужно хорошо мыть, потому что они куда грязнее, чем кажутся. Что делать: всегда использовать моющее средство. Чистить бутылки изнутри при помощи ершика, тщательно протирать области вокруг крышки и носика для питья.

6. Солонки и перечницы

Если емкости для приправ всегда стоят на обеденном столе, нет никакой гарантии, что кто-то не схватит их грязными руками. К тому же мало кто моет солонки и перечницы так же часто, как чашки и тарелки. Между тем на спецовницах чего только не находят, включая вирус простуды. Что делать: убирая со стола, всегда протирать и емкости для приправ. И следить за тем, чтобы их брали чистыми руками.

7. Выдвижные ящики

Во время готовки мы часто открываем ящики кухонного гарнитура, из-за чего внутрь попадают крошки, частички пищи и брызги жира. А потом мы кладем туда чистые ножи, лопатки и другие инструменты. В выдвижных ящиках с бельем тоже скапливаются пыль и грязь, ведь протирать их сложнее, чем открытые полки, а волокна ткани легко забиваются в укромные уголки. Что делать: не забывать о выдвижных ящиках во время уборки. Для изделий из необработанной древесины алгоритм следующий: достать все вещи, протереть дно влажной губкой, засыпать внутрь соду (она впитает посторонние запахи), немного подождать и убрать порошок при помощи пылесоса.

Чтобы максимально упростить уборку, застелите все ящики вощеной или ламинированной бумагой, остатками обоев или линолеума.

8. Зарядные устройства, провода, гарнитуры

В современной квартире много электрических проводов: они лежат возле телевизора, прячутся на полу под компьютерным столом, торчат из розетки, от которой вся семья заряжает телефоны. Мало того что провода портят интерьер, они еще и собирают пыль и быстро обрастают паутиной. При этом многие из них заткнуты в такие щели, что подобраться к ним во время уборки — тот еще квест. Что делать: периодически протирать кабели, штекеры и зарядные устройства дезинфицирующими салфетками. Не чистить провода спиртовыми растворами или агрессивной химией, как советуют на многих форумах, поскольку это вредит покрытию кабелей. Лучше использовать мыльную воду или кокосовое масло.

Навести чистоту помогут специальные приспособления для хранения: держатели на клейкой основе или органайзеры, крепящиеся под столешницей. При желании можно приобрести беспроводную зарядку и заряжать сразу несколько девайсов, не путаясь в проводах, как троица из «Гарри Поттера» в дьявольских силках.

9. Ошейники и поводки для животных

В квартире с животными уборки становится больше: приходится стирать игрушки, чаще мыть пол и, согнувшись в три погибели, собирать клочки шерсти с ковра. Забот столько, что об ошейниках и поводках можно попросту забыть. А они ведь грязные. Что делать: регулярно их протирать, тщательно мыть хотя бы 1 раз в месяц. Практически все изделия, кроме кожаных, можно отчистить при помощи воды, соды и зубной щетки. Для кожаных ошейников и поводков подойдет глицериновое мыло, а нейлоновые можно просто замочить на 10 минут в горячей мыльной воде. Миски домашних животных тоже нужно мыть, но не менее важно выбрать правильный материал. В плане гигиеничности нержавеющая сталь выигрывает и у пластика, и у керамики.

10. Органайзеры для косметики

Содержать в чистоте нужно не только спонжи, кисти и аппликаторы, но также косметички и органайзеры. Ведь при частом использовании они быстро становятся грязными. Что делать: регулярно обрабатывать косметичку или органайзер антибактериальным спреем. Тканевые косметички можно стирать в машинке, акриловые — мыть на верхней полке в посудомойке. Локальные загрязнения легко чистятся салфетками для снятия макияжа или губкой, смоченной в мыльной воде. Агрессивную химию лучше не использовать.

11. Мочалки

Со временем любая мочалка становится обиталищем микробов. Особенно это касается изделий из натуральной люфы. Чтобы такая мочалка снова стала чистой, после мытья ее нужно сушить в течение 2 недель. Что делать: изделия из натуральных волокон менять каждые 3–4 недели, из синтетических — 1 раз в 2 месяца. Любую мочалку хотя бы 1 раз в неделю нужно мыть вручную, в стиральной машине или посудомойке. Только учитывайте, что очень горячая вода испортит мочалку, а если постирать ее с кондиционером, то на коже потом может появиться сыпь.

12. Подлокотники диванов и кресел

В них скапливаются грязь, пыль, шерсть домашних животных и другие неприятные вещи. Но как понять, что подлокотники пора чистить? Протрите их чистым белым полотенцем. Если оно посерело, пришло время делать уборку. Или возьмите кусок черной ткани и при помощи резинки закрепите его на трубе пылесоса. Включите прибор и пройдитесь по обивке. Если на ткани собирается белый мусор, значит, обивка слишком пыльная. Что делать: периодически чистить подлокотники пылесосом с насадкой для обивки (если такой нет, подойдет щелевая). Важно двигаться сверху вниз, делая аккуратные движения вправо-влево, особенно если вы чистите вельвет, бархат или другую ворсистую ткань.

Хорошая альтернатива — баллон со сжатым воздухом, при помощи которого можно выдуть пыль из самых укромных уголков мебели.