12 типичных предметов, которые своим присутствием возвращают кухню в каменный век

Все мы проводим на кухне достаточно много времени: готовим, обедаем, убираемся, разговариваем с друзьями за кружечкой чая. Из года в год мы пользуемся одними и теми же вещами, забывая о старых и ненужных. Это приводит к тому, что кухня постепенно захламляется. Обычно мы этого не замечаем, так как попросту привыкаем к обстановке.

Мы в редакции AdMe.ru верим в то, что кухня может заметно посветлеть, если убрать те самые ненужные предметы, которыми, как оказывается, большинство людей совсем не пользуется.

1. Старые разделочные доски

Любая деревянная или пластиковая разделочная доска со временем изнашивается: на ней появляются царапины, порезы и даже въевшиеся пятна от продуктов. Это не только неэстетично выглядит, но и способствует развитию грибков и бактерий на поверхности. Да, мы предпочитаем пользоваться привычными вещами, однако от такой доски желательно избавиться.

2. Одноразовые контейнеры и упаковка

Очень много продуктов на прилавках магазинов продается в удобной упаковке, которая после использования обычно не отправляется в мусорное ведро, а аккуратно коллекционируется где-нибудь в шкафу или под мойкой. Мы говорим себе: «А может быть, пригодится». Но на самом деле складывать пищу в такую тару никто не будет. Видимо, эта привычка осталась у нас от бабушек и дедушек.

3. Старые поцарапанные сковородки с несмываемым жировым слоем

Каждый раз, когда на любимой сковороде начинают пригорать котлетки или что-то еще, в первую очередь мы виним плохое антипригарное покрытие. Изо дня в день твердим себе: «Надо купить новую, а эту выбросить». И снова отбивная получается с дымком. Глубокие царапины на дне — это первый признак того, что поверхность уже не будет качественно выполнять свою функцию. Конечно же, бабушкина чугунная сковорода прослужит долго, но современные модели для этого не предназначены.

4. Многочисленные пакеты с сыпучими продуктами

После очередного похода в магазин за продуктами мы по привычке оставляем все крупы, макароны и другие изделия в упаковке. Перед непосредственным приготовлением мы, как правило, используем только часть содержимого, а остальное аккуратно сворачиваем и кладем на полку. И таких пакетов оказывается достаточно много. Желательно сразу после покупки пересыпать все в специальные контейнеры. Это удобно, да и продукты в таких баночках лучше сохранятся.

5. Трубочки для коктейлей, шпажки для канапе и другие украшения

Давно приобретенные трубочки или зонтики для коктейлей обычно пылятся на кухонных полках или в ящиках. Скорее всего, они использовались по назначению всего 1–2 раза за все время. Несомненно, они празднично смотрятся и, возможно, еще когда-нибудь пригодятся. Но будем реалистами: эти аксессуары так и будут занимать место на кухне.

6. Плетеные корзинки

Согласитесь, что, когда приходят гости, хочется стильно украсить стол. Для этого мы и покупаем разнообразные плетеные корзинки и тарелочки. Одну для хлеба, другие для конфет и печений. Но со временем желание декорировать подачу пищи проявляется все слабее, поэтому эти предметы будут попросту пылиться в шкафу.

7. Множество ненужных шумовок и лопаток

Если внимательно посмотреть на все свои кухонные принадлежности и задать себе вопрос: «А что из всего этого богатства мне нужно?», то окажется, что добрую половину можно смело отправить в мусорное ведро. А чем вы действительно пользуетесь каждый день?

8. Неправильно хранящиеся специи

На первый взгляд кажется, что многочисленные специи в различных упаковках удобно держать под рукой, поэтому их стараются расположить на видном месте. Но не стоит забывать, что любые продукты имеют срок годности. К тому же в пищу мы добавляем, как правило, всего несколько приправ. Отсюда следует вывод, что от ненужных пакетиков и контейнеров с пряностями лучше избавиться.

9. Кружки, из которых пили наши бабушки

Наверняка подобные эмалированные кружки многим из нас достались по наследству, и выбрасывать их попросту жалко. Но если так относиться к каждой вещи на кухне, то главное помещение в доме превратится в музей ненужных экспонатов. Такие кружки, конечно, вызывают ностальгию, но использовать их уже нет необходимости.

10. Старые столовые приборы

Старые ложки и вилки, которыми уже давно никто не ел, как правило, лежат без дела. Даже если они хранятся не на виду, это не означает, что им место на кухне. Когда приходят гости, мы вряд ли станем сервировать стол такими древними пожелтевшими приборами.

11. Куча газет на холодильнике

Покупая продукты в магазине, мы частенько приобретаем свежую газетку, чтобы почитать новости на досуге или посмеяться над анекдотами. Однако у многих выработалась привычка складывать не только вещи, но и прочитанные газеты на холодильник, веря в то, что они пригодятся. В результате такой макулатуры скапливается приличное количество, и она не только портит внешний вид кухни, но и собирает пыль.

12. Набор ножей

Существует огромное количество кухонных ножей различных видов, и каждый имеет свое предназначение. Подобные наборы принято покупать с целью упрощения процесса приготовления пищи. Однако со временем у вас появляется один-единственный любимый нож: и в руке лежит хорошо, и им удобно резать абсолютно все. Остальные же никак не используются.