12 деталей внешности, которые мешают нам выглядеть юно и свежо

Женщины в большинстве своем всегда стремятся выглядеть молодо, и чем старше мы становимся, тем больше усилий к этому прилагаем. Однако порой все наши старания не только не помогают скрыть наш возраст, но и приводят к обратному эффекту.

Мы в AdMe.ru считаем, что женщинам вовсе не обязательно скрывать свой возраст, чтобы выглядеть свежо и элегантно. Но все же хотели бы рассказать об ошибках в макияже и уходе за собой, которые накидывают нам лишние годы. А в бонусе мы решили представить, как будет выглядеть девушка, если последует всем неправильным рекомендациям.

Выделение скул

Скулы начинают выделяться сильнее, когда подкожно-жировой слой истончается и уходит «детская припухлость». Несмотря на то, что четко очерченные скулы обычно говорят о возрасте, многие выделяют их с помощью румян или бронзера. Эксперты советуют, напротив, наносить румяна так, чтобы щеки казались полнее.

Короткая стрижка

Звездный стилист Мэтт Фугейт утверждает, что никакая прическа так не подчеркивает молодость, как небрежный конский хвост. С возрастом волосы истончаются, теряют свою силу и редеют, поэтому многие женщины после 40 предпочитают носить короткую стрижку, чтобы это скрыть. Часто определенные типы коротких стрижек даже ассоциируются с пожилым возрастом, в отличие от длинных сильных и здоровых волос.

Окрашивание в холодные тона

Окрашивание в холодные и пепельные тона может подчеркнуть изъяны кожи, морщинки, круги под глазами. Такие оттенки вызывают ассоциации с сединой. Чтобы выглядеть моложе, попробуйте окрашивание в теплые тона.

Визуальное уменьшение губ с помощью очерчивания контура и увеличение губ филлером

Некоторые девушки, недовольные формой своих губ, делают контур, не доходя до краев рта, чтобы рот казался визуально меньше и аккуратнее. Но такой прием накидывает лишний возраст, ведь известно, что чем старше женщина, тем меньше под кожей лица остается жировой ткани, которая отвечает за округлость черт. И губы здесь не исключение. Увеличение губ инвазивным путем — другая крайность. Специалист по клеточной биологии Венди Уриэль объясняет, почему очень сложно рассчитать правильное количество филлера для губ. Дело в том, что область, куда можно его закачать, крайне мала. И если даже совсем немного переборщить, губы приобретают очертания утиного клюва, а это прочно ассоциируется со стареющими голливудскими знаменитостями.

Отсутствие челки

Отросшая челка подчеркивает глаза и выделяет щеки, из-за чего женщина кажется моложе. Известный британский стилист Нил Муди также напоминает, что челка помогает скрыть морщины на лбу, которые свидетельствуют о возрасте красноречивее всего.

Тонкие брови

Эксперт по бровям Тоня Крукс говорит, что густые брови — признак молодости, ведь с возрастом благодаря естественным процессам истончается волосяной покров не только на голове, но также и на всем теле. Поэтому выщипывать брови в ниточку — идея так себе, если вы не хотите казаться старше.

Темные круги под глазами

Есть множество причин появления темных кругов под глазами, например усталость, аллергия, различные заболевания. Кожа под глазами очень тонкая, и со временем она становится еще тоньше, из-за чего кровеносные сосуды начинают просвечивать и возникают темные круги. Иногда они появляются у совсем молодых девушек и заставляют их выглядеть на несколько лет старше. Чтобы справиться с этой проблемой, эксперты рекомендуют различные средства для ухода за кожей. Также можно использовать консилер и другие косметические продукты, чтобы грамотно скрыть этот недостаток.

Лишний вес и двойной подбородок

Наличие лишнего веса и двойного подбородка наносит тройной удар по нашей внешности. Во-первых, в подбородке скапливается больше жира, а коллагена и эластина, которые отвечают за упругость кожи, становится меньше. Во-вторых, мышцы шеи начинают провисать и тянут кожу вниз. В-третьих, лишний вес сам по себе часто заставляет выглядеть старше. Справиться с этим помогут регулярные физические упражнения и диета. Однако жир из области шеи и подбородка уходит едва ли не в последнюю очередь. Поэтому некоторые дамы прибегают к липосакции шеи или инъекциям ферментов, которые растворяют жировые клетки.

Матовый тональный крем

Матовый макияж обычно предпочитают женщины с жирной кожей. Он убирает жирный блеск, но визуально старит кожу. Естественный блеск скрывает мелкие морщинки и пигментные пятна, из-за чего человек может казаться моложе своего биологического возраста.

Одежда пастельных тонов

Есть мнение, что одежда нежных пастельных оттенков хорошо смотрится на маленьких детях и людях от 60 лет. В одежде бледно-розового, персикового, голубого, фисташкового цвета вы можете выглядеть старше. Если вы любите одежду пастельных цветов, то эксперты советуют миксовать ее с более яркими оттенками.

Яркая подводка и темные тени

Яркая толстая подводка привлекает внимание к мелким морщинкам, которые формируются вокруг глаз после 30 лет. Кроме того, если нанести черную подводку на внутреннее веко, глаза будут казаться меньше. Также это может вызвать раздражение слизистой оболочки, что точно не добавит вам молодости. Чтобы грамотно выделить глаза и выглядеть при этом свежо, используйте подводку более светлых оттенков.

Слишком длинные ногти

С очень длинными ногтями пальцы кажутся тоньше и длиннее, из-за чего руки выглядят старше. Аккуратный маникюр и короткие ногти, напротив, придают рукам более юный вид.

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