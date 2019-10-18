12 человек, которые всего за один год изменились до неузнаваемости

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Все мы хотя бы раз в жизни пробовали сесть на диету, записаться в фитнес-клуб, чтобы сбросить пару лишних килограммов, и, наконец, застегнуть на себе все то, что покупали для лучших времен. Но есть люди, для которых борьба с лишним весом — это испытание длиною в жизнь, и помочь им справиться с нежелательными килограммами могут только специалисты.