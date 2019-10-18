12 человек, которые всего за один год изменились до неузнаваемости
Все мы хотя бы раз в жизни пробовали сесть на диету, записаться в фитнес-клуб, чтобы сбросить пару лишних килограммов, и, наконец, застегнуть на себе все то, что покупали для лучших времен. Но есть люди, для которых борьба с лишним весом — это испытание длиною в жизнь, и помочь им справиться с нежелательными килограммами могут только специалисты.
Мы в AdMe.ru вдохновились яркими примерами людей, которые смогли побороть свои страхи и пищевые привычки, чтобы кардинально изменить себя и свою жизнь всего за 1 год.
1. Силлас Гивенс, 35 лет
2. Брэндон Скотт, 33 года
3. Джастин Максвейн, 27 лет
4. Тиффани Баркер, 28 лет
5. Лейси Ходдер, 29 лет
6. Эшли Данн-Братчер, 27 лет
7. Октавия Гааганс, 42 года
8. Джо Векслер, 31 год
9. Алисия Кирган, 32 года
10. Николь Льюис, 23 года
11. Полин Поттер, 50 лет
12. Майя Раданович, 33 года
Если вы когда-либо пробовали худеть, то сколько килограммов вам удавалось сбросить?