12 человек, которые добились идеальной кожи в домашних условиях. Их секреты стоит взять на заметку

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Чтобы кожа выглядела сияющей, порой достаточно 1–2 средств и терпения. Но чаще всего борьба с несовершенствами — это система, которая включает в себя очищение, увлажнение, защиту и точечные средства против акне, пигментации или сухости. Пользователи Reddit делятся особенностями своего ежедневного ухода, фотографиями до и после, просят совета в группе SkincareAddiction. Мы собрали их открытия в нашей подборке, возможно, это вдохновит вас не сдаваться, заменить одно из средств в косметичке или попробовать другую очередность процедур по уходу за кожей лица.

AdMe.ru уверен, что красивая кожа — результат наших усилий и совсем не обязательно тратить много денег на походы в салон красоты. Вот истории людей, которые чувствуют себя уверенно, выходя на улицу без тонального средства, и это целиком их заслуга.

1.

У девушки, по ее словам, всегда были проблемы с кожей, и она решила так изменить свой уход, чтобы использовать минимум средств с максимальным эффектом. Вот какой косметикой она пользуется:

Утром:

  • увлажняющий очищающий крем-гель;
  • солнцезащитный крем SPF 50 PA+++.

Вечером:

  • мицеллярная вода Garnier;
  • сыворотка с ниацинамидом (10 %) и цинком (1 %);
  • увлажняющий крем.

Раз в неделю: пилинг с кислотами (AHA 30 % + BHA 2 %).

2.

Разница между этими фотографиями составляет 4 года, а из декоративной косметики на лице девушки только тушь. Девушка говорит, что раньше никогда не пользовалась солнцезащитным кремом и начала это делать ровно 4 года назад, когда был сделан снимок слева.

Утром:

  • очищающий гель для нормальной и жирной кожи (CeraVe);
  • увлажняющий крем с защитным фактором SPF 30;
  • сыворотка с витамином С и пептидами (Silk Naturals).

Вечером:

  • очищающий гель для нормальной и жирной кожи;
  • поочередно: 1-й вечер — тоник с AHA-кислотами (8 %) от Silk Naturals, 2-й вечер — сыворотка с ретинолом (30 %) от MUAC;
  • увлажнение лица маслом, в состав которого входят эфирное масло лаванды, масло примулы вечерней (Midnight Recovery Concentrate от Kiehl’s).

3.

Первое фото девушка сделала до начала комплексного ухода за кожей, второе — через 4 недели. Последние снимки (внизу коллажа) показывают результат через 12 недель.

Утром:

  • очищающий гель для нормальной и жирной кожи (CeraVe);
  • увлажняющий лосьон для нормальной и сухой кожи лица с SPF 25.

Вечером:

  • очищающий гель для нормальной и жирной кожи;
  • гель «Дифферин» против акне;
  • увлажняющий ночной лосьон для нормальной и жирной кожи.

Дважды в неделю: очищение лица маслом виноградных косточек.

4.

Первое фото сделано 12 марта, второе — 4 июня, а третье — 23 июня.

Утром:

  • умывание цинкосодержащим мылом без отдушки, ланолина, парабенов и других раздражителей (Vanicream Z-Bar);
  • поочередно: 1-й день — диски против акне с 2%-й салициловой кислотой (Stridex), 2-й день — тоник с 5%-й гликолевой кислотой от Pixi. Затем 1 день отдыха для кожи;
  • сыворотка с витамином С, с добавлением витамина Е и феруловой кислоты (Timeless);
  • успокаивающий гель для лица с алоэ и прополисом (Benton Aloe Propolis);
  • солнцезащитный крем с экстрактом алоэ SPF 50+ PA+++ (COSRX).

Вечером:

  • умывание цинкосодержащим мылом Vanicream Z-Bar;
  • успокаивающий гель для лица с алоэ и прополисом (Benton Aloe Propolis);
  • увлажнение: крем для лица (Hada Labo) + 1 капля сыворотки с ниацинамидом и цинком (The Ordinary) + 4 капли масла семян шиповника.

5.

На фото — прогресс в уходе за кожей за 4 месяца.

Утром:

  • мицеллярная вода;
  • гипоаллергенный, не содержащий спирта, некомедогенный тоник (Neutrogena);
  • увлажняющий лосьон для нормальной и сухой кожи.

Вечером:

  • мицеллярная вода;
  • гипоаллергенный, не содержащий спирта, некомедогенный тоник;
  • средство против акне с цинком и ниацинамидом;
  • увлажняющий лосьон для нормальной и сухой кожи.

6.

Результат, достигнутый за год экспериментов со средствами для ухода за кожей.

Утром:

  • умывание обычной водой;
  • лосьон от акне с 2%-м пероксидом бензоила (на подбородок);
  • детский увлажняющий крем (CeraVe).

Вечером:

  • пенка для умывания (Cetaphil);
  • для подбородка — гель «Дифферин»;
  • увлажняющий крем от Nivea.

Дважды в неделю: отшелушивающее средство с AHA- и BHA-кислотами.

Трижды в неделю: средство, предупреждающее появление морщин, для области вокруг глаз и губ.

7.

Утром:

  • очищающий гель для лица (CeraVe);
  • увлажняющий крем без спирта и масел в составе с защитным фактором SPF 35 (Neutrogena).

Вечером:

  • очищающий гель для лица;
  • поочередно: 1-й день — пилинг с 2 % BHA-кислот (Paula’s Choice), 2-й день — пилинг с 10 % AHA-кислот (Alpha Skincare);
  • увлажняющий крем без спирта и масел в составе.

Раз в неделю: маска с глиной (Aztec Clay), масляное очищение.

8.

Утром:

  • умывание обычной водой;
  • увлажняющий лосьон без отдушки;
  • увлажняющий гель для лица и тела с защитным фактором SPF 50 PA+++ (Nivea).

Вечером:

  • салфетки для снятия макияжа;
  • умывание с очищающим средством (L’Oréal);
  • лосьон с 10%-й гликолевой кислотой;
  • крем с 20%-й азелаиновой кислотой.

2–3 раза в неделю: нанесение маски на 20 минут (после умывания).

9.

Утром:

  • гель-пенка для умывания некомедогенная (Neutrogena);
  • нежирный увлажняющий крем (CeraVe);
  • молочко с защитным фактором SPF PA+++ (Missha).

Вечером:

  • мицеллярная вода для снятия макияжа (Simple);
  • умывание теплой водой;
  • диски против акне с 2%-й салициловой кислотой (Stridex);
  • нежирный увлажняющий крем;
  • средство против акне с пероксидом бензоила (2,5 %) для точечного нанесения (Neutrogena Rapid Clear) и патчи от акне — тоже точечно (COSRX).

10.

Разница между фото составляет 45 дней. Девушка прошла оздоровительный курс для кожи, и за 45 дней приема таблеток появился результат. Конечно же, мы не рекомендуем использовать какие-либо препараты без рекомендации врача. Но, возможно, ее пример вдохновит обратиться к дерматологу и решить проблему, мучающую не один год. Вот ее ежедневные процедуры во время лечения и после него:

Во время лечения:

  • утром — умывание, нанесение увлажняющего лосьона (Cetaphil), таблетка Absorbica (препарат борется с угрями, которые не поддаются другому лечению, снижает выработку кожного сала);
  • вечером — демакияж ультрамягкими салфетками, умывание с увлажняющим очищающим крем-гелем, нанесение увлажняющего лосьона, затем защитное средство для кожи, точечно на лицо и губы (Aquaphor).

После лечения:

  • утром — умывание, увлажнение лосьоном с фактором защиты SPF 30 (CeraVe);
  • вечером — демакияж ультрамягкими салфетками (Cetaphil), умывание с увлажняющим очищающим крем-гелем, нанесение увлажняющего лосьона.

Раз в неделю: по рецепту врача — крем Tretinoin 0,05 %, который предназначен для лечения прыщей и омоложения кожи.

11.

Разница между фото составляет 2 недели. Девушка считает, что положительный эффект достигнут благодаря добавлению сафлорового масла в средства по уходу за кожей.

Используемые средства:

  • гель или мицеллярная вода для очищения кожи;
  • диски против акне с салициловой кислотой (Stridex) или пероксид бензоила;
  • увлажняющий крем для лица (Hada Labo);
  • время от времени — сыворотка для лица с экстрактом меда (Scinic);
  • маски: ночная восстанавливающая и маска-пленка (Sulwhasoo);
  • увлажняющий крем;
  • сафлоровое масло;
  • обычный вазелин.

12.

По словам девушки, выложившей фото, она впервые в жизни едет на работу без тонального средства. И на ее лице только помада для бровей, тушь и хайлайтер. Она не пользуется солнцезащитным кремом. Считает, что кожа мягкая именно благодаря тому, что она наносит крем для век на все лицо.

Утром:

  • гель для умывания и демакияжа (Tarte);
  • спрей для лица с алоэ, травами и розовой водой (Mario Badescu);
  • гиалуроновый крем для области вокруг глаз (на все лицо);
  • масло шиповника (придает коже сияние).

Вечером:

  • салфетки для снятия макияжа (Neutrogena);
  • масло шиповника;
  • увлажняющий крем без отдушки (Kiehl’s).

Девушка использует маски для лица каждые несколько дней, по ее словам, просто берет в супермаркете недорогие и не какие-то специфичные.

А как вы боретесь с несовершенствами кожи? Какие средства дали результат, а какие больше никогда не рискнете покупать?

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