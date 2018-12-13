12 человек, которые добились идеальной кожи в домашних условиях. Их секреты стоит взять на заметку

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Чтобы кожа выглядела сияющей, порой достаточно 1–2 средств и терпения. Но чаще всего борьба с несовершенствами — это система, которая включает в себя очищение, увлажнение, защиту и точечные средства против акне, пигментации или сухости. Пользователи Reddit делятся особенностями своего ежедневного ухода, фотографиями до и после, просят совета в группе SkincareAddiction. Мы собрали их открытия в нашей подборке, возможно, это вдохновит вас не сдаваться, заменить одно из средств в косметичке или попробовать другую очередность процедур по уходу за кожей лица.

AdMe.ru уверен, что красивая кожа — результат наших усилий и совсем не обязательно тратить много денег на походы в салон красоты. Вот истории людей, которые чувствуют себя уверенно, выходя на улицу без тонального средства, и это целиком их заслуга.

1.

У девушки, по ее словам, всегда были проблемы с кожей, и она решила так изменить свой уход, чтобы использовать минимум средств с максимальным эффектом. Вот какой косметикой она пользуется: Утром: увлажняющий очищающий крем-гель;

солнцезащитный крем SPF 50 PA+++. Вечером: мицеллярная вода Garnier;

сыворотка с ниацинамидом (10 %) и цинком (1 %);

увлажняющий крем. Раз в неделю: пилинг с кислотами (AHA 30 % + BHA 2 %).

2.

Разница между этими фотографиями составляет 4 года, а из декоративной косметики на лице девушки только тушь. Девушка говорит, что раньше никогда не пользовалась солнцезащитным кремом и начала это делать ровно 4 года назад, когда был сделан снимок слева. Утром: очищающий гель для нормальной и жирной кожи (CeraVe);

увлажняющий крем с защитным фактором SPF 30;

сыворотка с витамином С и пептидами (Silk Naturals). Вечером: очищающий гель для нормальной и жирной кожи;

поочередно: 1-й вечер — тоник с AHA-кислотами (8 %) от Silk Naturals, 2-й вечер — сыворотка с ретинолом (30 %) от MUAC;

увлажнение лица маслом, в состав которого входят эфирное масло лаванды, масло примулы вечерней (Midnight Recovery Concentrate от Kiehl’s).

3.

Первое фото девушка сделала до начала комплексного ухода за кожей, второе — через 4 недели. Последние снимки (внизу коллажа) показывают результат через 12 недель. Утром: очищающий гель для нормальной и жирной кожи (CeraVe);

увлажняющий лосьон для нормальной и сухой кожи лица с SPF 25. Вечером: очищающий гель для нормальной и жирной кожи;

гель «Дифферин» против акне;

увлажняющий ночной лосьон для нормальной и жирной кожи. Дважды в неделю: очищение лица маслом виноградных косточек.

4.

Первое фото сделано 12 марта, второе — 4 июня, а третье — 23 июня. Утром: умывание цинкосодержащим мылом без отдушки, ланолина, парабенов и других раздражителей (Vanicream Z-Bar);

поочередно: 1-й день — диски против акне с 2%-й салициловой кислотой (Stridex), 2-й день — тоник с 5%-й гликолевой кислотой от Pixi. Затем 1 день отдыха для кожи;

сыворотка с витамином С, с добавлением витамина Е и феруловой кислоты (Timeless);

успокаивающий гель для лица с алоэ и прополисом (Benton Aloe Propolis);

солнцезащитный крем с экстрактом алоэ SPF 50+ PA+++ (COSRX). Вечером: умывание цинкосодержащим мылом Vanicream Z-Bar;

успокаивающий гель для лица с алоэ и прополисом (Benton Aloe Propolis);

увлажнение: крем для лица (Hada Labo) + 1 капля сыворотки с ниацинамидом и цинком (The Ordinary) + 4 капли масла семян шиповника.

5.

На фото — прогресс в уходе за кожей за 4 месяца. Утром: мицеллярная вода;

гипоаллергенный, не содержащий спирта, некомедогенный тоник (Neutrogena);

увлажняющий лосьон для нормальной и сухой кожи. Вечером: мицеллярная вода;

гипоаллергенный, не содержащий спирта, некомедогенный тоник;

средство против акне с цинком и ниацинамидом;

увлажняющий лосьон для нормальной и сухой кожи.

6.

Результат, достигнутый за год экспериментов со средствами для ухода за кожей. Утром: умывание обычной водой;

лосьон от акне с 2%-м пероксидом бензоила (на подбородок);

детский увлажняющий крем (CeraVe). Вечером: пенка для умывания (Cetaphil);

для подбородка — гель «Дифферин»;

увлажняющий крем от Nivea. Дважды в неделю: отшелушивающее средство с AHA- и BHA-кислотами. Трижды в неделю: средство, предупреждающее появление морщин, для области вокруг глаз и губ.

7.

Утром: очищающий гель для лица (CeraVe);

увлажняющий крем без спирта и масел в составе с защитным фактором SPF 35 (Neutrogena). Вечером: очищающий гель для лица;

поочередно: 1-й день — пилинг с 2 % BHA-кислот (Paula’s Choice), 2-й день — пилинг с 10 % AHA-кислот (Alpha Skincare);

увлажняющий крем без спирта и масел в составе. Раз в неделю: маска с глиной (Aztec Clay), масляное очищение.

8.

Утром: умывание обычной водой;

увлажняющий лосьон без отдушки;

увлажняющий гель для лица и тела с защитным фактором SPF 50 PA+++ (Nivea). Вечером: салфетки для снятия макияжа;

умывание с очищающим средством (L’Oréal);

лосьон с 10%-й гликолевой кислотой;

крем с 20%-й азелаиновой кислотой. 2–3 раза в неделю: нанесение маски на 20 минут (после умывания).

9.

Утром: гель-пенка для умывания некомедогенная (Neutrogena);

нежирный увлажняющий крем (CeraVe);

молочко с защитным фактором SPF PA+++ (Missha). Вечером: мицеллярная вода для снятия макияжа (Simple);

умывание теплой водой;

диски против акне с 2%-й салициловой кислотой (Stridex);

нежирный увлажняющий крем;

средство против акне с пероксидом бензоила (2,5 %) для точечного нанесения (Neutrogena Rapid Clear) и патчи от акне — тоже точечно (COSRX).

10.

Разница между фото составляет 45 дней. Девушка прошла оздоровительный курс для кожи, и за 45 дней приема таблеток появился результат. Конечно же, мы не рекомендуем использовать какие-либо препараты без рекомендации врача. Но, возможно, ее пример вдохновит обратиться к дерматологу и решить проблему, мучающую не один год. Вот ее ежедневные процедуры во время лечения и после него: Во время лечения: утром — умывание, нанесение увлажняющего лосьона (Cetaphil), таблетка Absorbica (препарат борется с угрями, которые не поддаются другому лечению, снижает выработку кожного сала);

вечером — демакияж ультрамягкими салфетками, умывание с увлажняющим очищающим крем-гелем, нанесение увлажняющего лосьона, затем защитное средство для кожи, точечно на лицо и губы (Aquaphor). После лечения: утром — умывание, увлажнение лосьоном с фактором защиты SPF 30 (CeraVe);

вечером — демакияж ультрамягкими салфетками (Cetaphil), умывание с увлажняющим очищающим крем-гелем, нанесение увлажняющего лосьона. Раз в неделю: по рецепту врача — крем Tretinoin 0,05 %, который предназначен для лечения прыщей и омоложения кожи.

11.

Разница между фото составляет 2 недели. Девушка считает, что положительный эффект достигнут благодаря добавлению сафлорового масла в средства по уходу за кожей. Используемые средства: гель или мицеллярная вода для очищения кожи;

диски против акне с салициловой кислотой (Stridex) или пероксид бензоила;

увлажняющий крем для лица (Hada Labo);

время от времени — сыворотка для лица с экстрактом меда (Scinic);

маски: ночная восстанавливающая и маска-пленка (Sulwhasoo);

увлажняющий крем;

сафлоровое масло;

обычный вазелин.

12.

По словам девушки, выложившей фото, она впервые в жизни едет на работу без тонального средства. И на ее лице только помада для бровей, тушь и хайлайтер. Она не пользуется солнцезащитным кремом. Считает, что кожа мягкая именно благодаря тому, что она наносит крем для век на все лицо. Утром: гель для умывания и демакияжа (Tarte);

спрей для лица с алоэ, травами и розовой водой (Mario Badescu);

гиалуроновый крем для области вокруг глаз (на все лицо);

масло шиповника (придает коже сияние). Вечером: салфетки для снятия макияжа (Neutrogena);

масло шиповника;

увлажняющий крем без отдушки (Kiehl’s). Девушка использует маски для лица каждые несколько дней, по ее словам, просто берет в супермаркете недорогие и не какие-то специфичные.