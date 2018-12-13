12 человек, которые добились идеальной кожи в домашних условиях. Их секреты стоит взять на заметку
Чтобы кожа выглядела сияющей, порой достаточно 1–2 средств и терпения. Но чаще всего борьба с несовершенствами — это система, которая включает в себя очищение, увлажнение, защиту и точечные средства против акне, пигментации или сухости. Пользователи Reddit делятся особенностями своего ежедневного ухода, фотографиями до и после, просят совета в группе SkincareAddiction. Мы собрали их открытия в нашей подборке, возможно, это вдохновит вас не сдаваться, заменить одно из средств в косметичке или попробовать другую очередность процедур по уходу за кожей лица.
AdMe.ru уверен, что красивая кожа — результат наших усилий и совсем не обязательно тратить много денег на походы в салон красоты. Вот истории людей, которые чувствуют себя уверенно, выходя на улицу без тонального средства, и это целиком их заслуга.
1.
У девушки, по ее словам, всегда были проблемы с кожей, и она решила так изменить свой уход, чтобы использовать минимум средств с максимальным эффектом. Вот какой косметикой она пользуется:
Утром:
- увлажняющий очищающий крем-гель;
- солнцезащитный крем SPF 50 PA+++.
Вечером:
- мицеллярная вода Garnier;
- сыворотка с ниацинамидом (10 %) и цинком (1 %);
- увлажняющий крем.
Раз в неделю: пилинг с кислотами (AHA 30 % + BHA 2 %).
2.
Разница между этими фотографиями составляет 4 года, а из декоративной косметики на лице девушки только тушь. Девушка говорит, что раньше никогда не пользовалась солнцезащитным кремом и начала это делать ровно 4 года назад, когда был сделан снимок слева.
Утром:
- очищающий гель для нормальной и жирной кожи (CeraVe);
- увлажняющий крем с защитным фактором SPF 30;
- сыворотка с витамином С и пептидами (Silk Naturals).
Вечером:
- очищающий гель для нормальной и жирной кожи;
- поочередно: 1-й вечер — тоник с AHA-кислотами (8 %) от Silk Naturals, 2-й вечер — сыворотка с ретинолом (30 %) от MUAC;
- увлажнение лица маслом, в состав которого входят эфирное масло лаванды, масло примулы вечерней (Midnight Recovery Concentrate от Kiehl’s).
3.
Первое фото девушка сделала до начала комплексного ухода за кожей, второе — через 4 недели. Последние снимки (внизу коллажа) показывают результат через 12 недель.
Утром:
- очищающий гель для нормальной и жирной кожи (CeraVe);
- увлажняющий лосьон для нормальной и сухой кожи лица с SPF 25.
Вечером:
- очищающий гель для нормальной и жирной кожи;
- гель «Дифферин» против акне;
- увлажняющий ночной лосьон для нормальной и жирной кожи.
Дважды в неделю: очищение лица маслом виноградных косточек.
4.
Первое фото сделано 12 марта, второе — 4 июня, а третье — 23 июня.
Утром:
- умывание цинкосодержащим мылом без отдушки, ланолина, парабенов и других раздражителей (Vanicream Z-Bar);
- поочередно: 1-й день — диски против акне с 2%-й салициловой кислотой (Stridex), 2-й день — тоник с 5%-й гликолевой кислотой от Pixi. Затем 1 день отдыха для кожи;
- сыворотка с витамином С, с добавлением витамина Е и феруловой кислоты (Timeless);
- успокаивающий гель для лица с алоэ и прополисом (Benton Aloe Propolis);
- солнцезащитный крем с экстрактом алоэ SPF 50+ PA+++ (COSRX).
Вечером:
- умывание цинкосодержащим мылом Vanicream Z-Bar;
- успокаивающий гель для лица с алоэ и прополисом (Benton Aloe Propolis);
- увлажнение: крем для лица (Hada Labo) + 1 капля сыворотки с ниацинамидом и цинком (The Ordinary) + 4 капли масла семян шиповника.
5.
На фото — прогресс в уходе за кожей за 4 месяца.
Утром:
- мицеллярная вода;
- гипоаллергенный, не содержащий спирта, некомедогенный тоник (Neutrogena);
- увлажняющий лосьон для нормальной и сухой кожи.
Вечером:
- мицеллярная вода;
- гипоаллергенный, не содержащий спирта, некомедогенный тоник;
- средство против акне с цинком и ниацинамидом;
- увлажняющий лосьон для нормальной и сухой кожи.
6.
Результат, достигнутый за год экспериментов со средствами для ухода за кожей.
Утром:
- умывание обычной водой;
- лосьон от акне с 2%-м пероксидом бензоила (на подбородок);
- детский увлажняющий крем (CeraVe).
Вечером:
- пенка для умывания (Cetaphil);
- для подбородка — гель «Дифферин»;
- увлажняющий крем от Nivea.
Дважды в неделю: отшелушивающее средство с AHA- и BHA-кислотами.
Трижды в неделю: средство, предупреждающее появление морщин, для области вокруг глаз и губ.
7.
Утром:
- очищающий гель для лица (CeraVe);
- увлажняющий крем без спирта и масел в составе с защитным фактором SPF 35 (Neutrogena).
Вечером:
- очищающий гель для лица;
- поочередно: 1-й день — пилинг с 2 % BHA-кислот (Paula’s Choice), 2-й день — пилинг с 10 % AHA-кислот (Alpha Skincare);
- увлажняющий крем без спирта и масел в составе.
Раз в неделю: маска с глиной (Aztec Clay), масляное очищение.
8.
Утром:
- умывание обычной водой;
- увлажняющий лосьон без отдушки;
- увлажняющий гель для лица и тела с защитным фактором SPF 50 PA+++ (Nivea).
Вечером:
- салфетки для снятия макияжа;
- умывание с очищающим средством (L’Oréal);
- лосьон с 10%-й гликолевой кислотой;
- крем с 20%-й азелаиновой кислотой.
2–3 раза в неделю: нанесение маски на 20 минут (после умывания).
9.
Утром:
- гель-пенка для умывания некомедогенная (Neutrogena);
- нежирный увлажняющий крем (CeraVe);
- молочко с защитным фактором SPF PA+++ (Missha).
Вечером:
- мицеллярная вода для снятия макияжа (Simple);
- умывание теплой водой;
- диски против акне с 2%-й салициловой кислотой (Stridex);
- нежирный увлажняющий крем;
- средство против акне с пероксидом бензоила (2,5 %) для точечного нанесения (Neutrogena Rapid Clear) и патчи от акне — тоже точечно (COSRX).
10.
Разница между фото составляет 45 дней. Девушка прошла оздоровительный курс для кожи, и за 45 дней приема таблеток появился результат. Конечно же, мы не рекомендуем использовать какие-либо препараты без рекомендации врача. Но, возможно, ее пример вдохновит обратиться к дерматологу и решить проблему, мучающую не один год. Вот ее ежедневные процедуры во время лечения и после него:
Во время лечения:
- утром — умывание, нанесение увлажняющего лосьона (Cetaphil), таблетка Absorbica (препарат борется с угрями, которые не поддаются другому лечению, снижает выработку кожного сала);
- вечером — демакияж ультрамягкими салфетками, умывание с увлажняющим очищающим крем-гелем, нанесение увлажняющего лосьона, затем защитное средство для кожи, точечно на лицо и губы (Aquaphor).
После лечения:
- утром — умывание, увлажнение лосьоном с фактором защиты SPF 30 (CeraVe);
- вечером — демакияж ультрамягкими салфетками (Cetaphil), умывание с увлажняющим очищающим крем-гелем, нанесение увлажняющего лосьона.
Раз в неделю: по рецепту врача — крем Tretinoin 0,05 %, который предназначен для лечения прыщей и омоложения кожи.
11.
Разница между фото составляет 2 недели. Девушка считает, что положительный эффект достигнут благодаря добавлению сафлорового масла в средства по уходу за кожей.
Используемые средства:
- гель или мицеллярная вода для очищения кожи;
- диски против акне с салициловой кислотой (Stridex) или пероксид бензоила;
- увлажняющий крем для лица (Hada Labo);
- время от времени — сыворотка для лица с экстрактом меда (Scinic);
- маски: ночная восстанавливающая и маска-пленка (Sulwhasoo);
- увлажняющий крем;
- сафлоровое масло;
- обычный вазелин.
12.
По словам девушки, выложившей фото, она впервые в жизни едет на работу без тонального средства. И на ее лице только помада для бровей, тушь и хайлайтер. Она не пользуется солнцезащитным кремом. Считает, что кожа мягкая именно благодаря тому, что она наносит крем для век на все лицо.
Утром:
- гель для умывания и демакияжа (Tarte);
- спрей для лица с алоэ, травами и розовой водой (Mario Badescu);
- гиалуроновый крем для области вокруг глаз (на все лицо);
- масло шиповника (придает коже сияние).
Вечером:
- салфетки для снятия макияжа (Neutrogena);
- масло шиповника;
- увлажняющий крем без отдушки (Kiehl’s).
Девушка использует маски для лица каждые несколько дней, по ее словам, просто берет в супермаркете недорогие и не какие-то специфичные.
А как вы боретесь с несовершенствами кожи? Какие средства дали результат, а какие больше никогда не рискнете покупать?
Фото на превью robomonstersmash / reddit, NeverMeant125 / reddit