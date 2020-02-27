12 бытовых хитростей, которые сэкономят уйму вашего времени и сил

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Мелкие повседневные дела отнимают много времени, которое лучше потратить на нечто более приятное. Вот почему важно знать такие бытовые хитрости, как быстрое избавление от шерсти на мебели или легкий способ почистить сантехнику.

Мы в AdMe.ru собрали 12 домашних лайфхаков, которые позволят вам посвятить больше времени семье, хобби и себе любимому.

12. Удалите этикетку с помощью фена

Некоторые наклейки отличаются особой липучестью. Их сложно снять, несмотря на все ваши усилия. В следующий раз попробуйте высушить этикетку или ценник феном. Должно помочь.

11. Вденьте нитку в иголку на ладони

Бьемся об заклад, вы всю свою жизнь делали иначе. Ровно расположите нить на ладони. Не натягивайте. Теперь возьмите иглу, поверните ее так, чтобы ушко было обращено к нити. Проведите иглу вдоль нити и распрямите ее. Готово!

10. Используйте фольгу, чтобы сохранить бананы свежими

Долгой жизни любимым бананам! Срок годности этих фруктов увеличится, если замотать их фольгой, как показано на фото.

9. Латекс + клей обновят диван

Ваш диван постоянно покрывается слоем шерсти любимого питомца? Мы знаем надежный способ избавиться от этой проблемы. Просто нанесите 1–2 капли клея на латексные перчатки, дайте им высохнуть и проведите рукой в перчатке по дивану. Вуаля!

8. Почистите плитку электрической зубной щеткой

У вас наверняка где-то лежит старая электрическая зубная щетка. Подарите ей вторую жизнь! Такой щеткой очень удобно чистить труднодоступные межплиточные швы.

7. Используйте уксус, чтобы очистить насадку для душа

Чтобы очистить душ от налета, заверните его насадку в пакет с уксусом и оставьте на ночь. К утру ржавчина полностью исчезнет.

6. Используйте полку для хранения обуви под чистящие средства

Мы храним чистящие средства где придется: под раковиной, в шкафу, возле стиральной машины и т. д. Но проблему хранения можно решить гораздо проще! Используйте подвесную полку для обуви, чтобы собрать все чистящие средства в одном месте.

5. Пружина защитит зарядное устройство

Всем нам время от времени приходится покупать новую зарядку. Это раздражающее расточительство, не правда ли? Чтобы защитить зарядные устройства от нежелательного скручивания и заломов, используйте пружинку из старой ручки.

4. Добавьте Lego в жидкое мыло

Ваши дети вечно забывают помыть руки? Сделайте рутину более интересной, вложив несколько деталек Lego в бутылку жидкого мыла.

3. Поставьте в микроволновку стакан с водой

Когда со вчерашнего дня осталось несколько кусочков пиццы, это ли не счастье? Однако, если подогреть остатки в микроволновке, пицца высыхает и становится невкусной. В следующий раз попробуйте поставить в печь стакан воды вместе с пиццей или пирогом. Приятного аппетита!

2. Совместите щетку с дрелью

Прикрепите щетку к дрели, и чистка поверхностей станет более эффективной. Гениальная идея!

1. Совок для раковины

Наливать воду из раковины в ведро — задача не всегда простая. Попробуйте поместить совок под кран, как показано на фото выше. Ура, больше никаких луж в ванной!