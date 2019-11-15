12 бесценных хитростей для красоты, которыми стоит вооружиться каждой женщине

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Женщины особенно тщательно заботятся о своем здоровье и внешнем виде, поэтому всегда находятся в поиске максимально эффективных, но как можно менее сложных и затратных способов ухода за собой. К счастью, такие рецепты красоты действительно существуют. И зачастую они настолько просты и доступны, что ими можно воспользоваться сразу же в день находки, при необходимости докупив недостающие «ингредиенты» в ближайшей аптеке за сущие копейки.

Мы в AdMe.ru решили упростить задачу нашим прекрасным читательницам и заранее нашли 12 недорогих и действенных рецептов и хитростей, с которыми осталось лишь ознакомиться и применить сегодня вечером. Готовы устроить марафон красоты?

1. Крутой аналог гидрогелевых масок — слайм всего из 3 ингредиентов

Наступил сезон, когда кожа постоянно шелушится, выглядит сухой и безжизненной. Теперь ей нужен особый питательный уход. Это средство, напоминающее по консистенции игрушечный слайм, — одна из тех масок, которая творит чудеса буквально за какую-то пару минут: выравнивает цвет кожи и придает лицу свежий и отдохнувший вид. Вам понадобятся: гранатово-малиновый зеленый чай (или на ваш выбор)

1 ст. л. порошка из шелухи семян подорожника

3/4 стакана горячей воды Нужно заварить чай, добавить ложку порошка, перемешать до однородной консистенции и отправить в микроволновку на 1 минуту. После нагревания снова хорошенько размешать и дать слегка остыть. Получившийся комочек растянуть до размера лица и приложить к коже (проделав дырки для носа) на время от 2 до 10 минут. Наглядную видеоинструкцию вы можете посмотреть здесь.

2. Бюджетная, но не менее эффективная замена щетки для антицеллюлитного массажа

Вы наверняка уже наслышаны о чудодейственности сухих массажей специальными щетками, которые оказывают значительный эффект на «разбивание» целлюлита и подтягивание кожи. Но, оказывается, сама модная деревянная щетка с щетиной, которая стоит, как правило, немалых денег, вовсе не играет в этом вопросе ключевую роль. Вы можете уверенно предпочесть ей вот такие варежки для самомассажа, которые стоят в аптеках всего около 100 рублей.

3. Улучшенная классика — яичная маска

Все мы узнали еще от наших мам и бабушек о яичной маске, избавляющей от черных точек. Но если вы до сих пор сомневались в ее эффективности, сообщаем: это действительно работает и, помимо прочего, сужает поры, отбеливает кожу и даже подсушивает угри. Вам понадобятся: сырой яичный белок

многослойные бумажные салфетки

кисть Нанесите слой маски на очищенную кожу лица, приклейте ко лбу, носу и подбородку тонкий слой салфетки, снова покройте сверху яйцом — и так в 3 слоя. Когда все высохнет, снимите получившиеся бумажные конструкции и умойтесь теплой водой. Пошаговое видео найдете здесь.

4. Пара оригинальных способов почистить кисти

Если вы тоже уже успели соблазниться специальным силиконовым очистителем кистей, но пока не успели его купить — что ж, и не надо. Ведь с этой задачей ничуть не хуже справится обычный кусок мыла или даже элемент Lego. Все еще не верите? Тогда вот, посмотрите видео.

5. Японский рецепт пленочной маски с лифтинг-эффектом

Основной секрет этой маски заключается в рисовых отрубях, которые содержат сквален и линолевую кислоту — два элемента, которые обладают мощным антиоксидантным свойством и способны стимулировать выработку коллагена, что в конечном счете значительно сглаживает морщины. Вам понадобятся: 3 ст. л. рисовых отрубей

1 ст. л. органического меда

1 ст. л. молока Залейте отруби кипятком, оставьте на 20 минут и затем откиньте через сито, собрав воду в миске. Отруби, мед и молоко размельчите в блендере до консистенции мягкой пасты. На этом этапе вам может пригодиться оставшаяся после варки вода: если паста получится слишком густой, добавляйте рисовую воду до тех пор, пока не образуется подобие крема. Маска наносится на лицо на 30–45 минут, допустимо 3 повтора в неделю. Ознакомиться с дополнительными нюансами можно тут.

6. Домашние депиляционные полоски

Если под рукой не оказалось магазинного воска или полосок, но нужно срочно привести себя в порядок, вы можете воспользоваться данным рецептом. Вам понадобятся: коричневый сахар

мед

лимонный сок Перечисленные ингредиенты нужно смешать в пропорции 1:1 и в количестве, необходимом для ваших нужд. Затем смесь нужно подогреть в микроволновке в течение 30 секунд и растянуть ее по полоске ткани. Далее принцип такой же, как и с обычными восковыми полосками. Короткое обучающее видео тут.

7. Маска для шеи против обвисания

О молодости и красоте кожи шеи нужно заботиться так же, как и о лице. Чтобы сократить морщины и не допустить появления новых, сделать кожу упругой и гладкой, попробуйте изготовить маску по нашему рецепту. Вам понадобятся: банан

3 ч. л. йогурта

1 ст. л. меда Смешайте ингредиенты до однородной консистенции и нанесите на шею. Оставьте для воздействия на 15 минут и затем смойте теплой водой. Повторяйте процедуру 3 раза в неделю. Ознакомиться с рецептами других питательных масок для шеи можно по ссылке.

8. Картофельные компрессы от воспалений

Картофель содержит витамины А, С, В, которые уменьшают неприятные последствия после акне, а также замедляют развитие морщин и пигментации, которые образуются по мере старения кожи. Метод очень прост: если вы торопитесь, просто отрежьте тонкие кружочки овоща и нанесите на пораженные учаски кожи буквально на 5–10 минут. Если времени у вас больше и вы хотите комплексный уход: натрите картофель, распределите его по 4 кусочкам марли и наложите получившиеся компрессы на лоб, щеки и подбородок на 15–20 минут.

9. Простейший уход за шелушащейся кожей

Возвращаясь к сезонной сухости и бледности кожи — наш рецепт поможет вам забыть об этих проблемах навсегда, а главное, не потребует много затрат, так как практически все необходимое вы найдете дома уже сейчас. Вам понадобятся: любимый увлажняющий крем или сыворотка

зеленый чай и кипяток

полиэтиленовая пленка Пока заваривается чай, нанесите крем на лицо и хорошо его помассируйте. Наклонитесь над посудой с чаем, накройтесь сверху пледом и попарьте лицо в течение 10–15 минут. По истечении времени как можно быстрее накройте лицо пленкой, чтобы удержать тепло (не забудьте проделать дырки для носа). После окуните чистое полотенце в тот же чай, отправьте его в микроволновку на полминуты и аккуратно протрите им кожу, окончательно удалив сухие частички. За наглядной видеоинструкцией и результатом переходите по ссылке.

10. Маска для блестящих и шелковистых волос

Существует множество комбинаций домашних питательных масок для волос. И все же непревзойденным эффектом по-прежнему обладают масла. Вам понадобятся: 1 ст. л. касторового масла

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. кокосового масла Смешайте масла и подогрейте их в микроволновке (но не допускайте вскипания). Обработайте волосы теплой смесью комфортной температуры, соберите в пучок на голове и наденьте шапочку для душа. Для лучшего эффекта можете дополнительно обернуть голову полотенцем. Оставьте для воздействия на 45 минут, затем промойте шампунем. Если вас также заинтересовали другие виды масок, вы можете ознакомиться с их рецептами здесь.

11. Идея, как использовать восковые карандаши до последней капли

Больше не выбрасывайте остатки любимых восковых карандашей, стиков для контуринга и прочей косметики, которая способна расплавляться. Чтобы использовать их буквально до последней капли, наскребите то, что осталось от средства, в столовую ложку, расплавьте при помощи зажигалки и вылейте в пустую палетку. Простейшая видеоинструкция и отличный результат показаны тут.

12. Омолаживающая маска из семян льна

Семена льна полезны не только для здоровья. Они отличный ингредиент для косметических средств по уходу: лен содержит щедрое количество жирных кислот омега-3 и витаминов A, B и Е. Благодаря этому сочетанию и становится возможным эффект сужения пор, подтягивания кожи и ее общего омоложения. Вам понадобятся: 2 ст. л. льняных семян (измельчить)

4 ст. л. воды Измельченные семена нужно залить необходимым количеством воды, размешать и оставить на пару минут, чтобы масса стала клейкой. Нанесите ее на отдельные участки, чтобы сузить поры, либо на все лицо для комплексного ухода и оставьте на 15 минут. Смойте маску холодной водой и наслаждайтесь результатом. Повторять процедуру в течение недели можно столько раз, сколько захочется. Процесс приготовления и нанесения вы можете посмотреть здесь.