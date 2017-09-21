11 женских хитростей, которые стоит знать каждой девушке
Женская смекалка не знает границ. Каждая девушка может привести себя в порядок и выглядеть на все сто, не потратив при этом кучу времени и денег. Если, конечно, знает кое-какие хитрости.
AdMe.ru собрал 11 трюков по уходу за собой, которые просто обязаны изменить вашу жизнь.
№ 1. Чтобы старая помада выглядела как новая, просто нагрейте ее
Достаньте рефил (железную чашечку) с нужным цветом при помощи пинцета или ножниц. Осторожно поднесите его к свече и нагрейте. Старый корректор распределится ровным слоем по всей поверхности, быстро остынет и будет выглядеть как новый.
№ 2. Перед завивкой ресниц подуйте феном на керлер
Прежде чем завивать ресницы керлером, подержите его под горячей водой или феном буквально 1 минуту. Так изгиб ресниц сохранится намного дольше.
№ 3. Избавиться от черных точек поможет вазелин
Различные популярные средства могут нанести вред коже. Но есть безопасный, а главное, быстрый способ избавиться от черных точек.
Умойте лицо и нанесите на чистую кожу вазелин, затем накройте кусочком пищевой пленки, а сверху положите теплое влажное полотенце. Через 5 минут уберите полотенце с пленкой и при помощи сухих салфеток надавите на точки.
№ 4. Делаем экотушь, которая не навредит ресницам и коже
Возьмите несколько таблеток активированного угля и хорошенько измельчите. Затем добавьте немного геля алоэ и перемешайте. Такая тушь хорошо накрасит ресницы, при этом не навредит глазам и коже.
№ 5. Чтобы ногти не разлетались в разные стороны, используйте липкую ленту
Если вы устали после стрижки ногтей находить ноготки в самых неожиданных местах, заклейте края щипчиков липкой лентой. Это решит проблему.
№ 6. Чтобы кисти для макияжа прослужили долго
Чтобы кисти для макияжа сохраняли свою форму и целостность, их нужно часто мыть и сушить в вертикальном положении. Для сушки и хранения кистей отлично подойдет клипборд, просто наденьте на него канцелярские резинки и закрепите там кисточки.
№ 7. Бальзам для губ — отличное средство для смягчения кутикулы
Вместо средств для смягчения кутикулы используйте бальзам для губ. Он содержит компоненты, которые смягчат кожу вокруг ногтей, залечат микротрещины и обеспечат дополнительное увлажнение.
№ 8. Чтобы кожа была нежной, не используйте полотенце
Такой трюк очень популярен в Корее. Все просто. После того как вы умыли лицо, не вытирайте его полотенцем, а сразу наносите увлажняющий крем. Так кожа лучше впитывает состав крема, становится мягче и нежнее.
№ 9. Чтобы использовать любимое средство до последней капли, нагрейте его феном
Если тонального крема осталось совсем мало и он уже не выдавливается, а идти за новым нет времени, нагрейте емкость при помощи фена. Тональник нагреется и стечет по стенкам вниз. Так вы сможете использовать его буквально до последней капли.
№ 10. Чтобы подобрать правильный оттенок помады, нанесите ее на подушечки пальцев
Как правило, выбирая помаду в магазине, мы привыкли тестировать ее на запястье. Однако правильнее наносить пробу на пальцы. Подушечки пальцев имеют красноватый пигмент, который идентичен цвету губ.
№ 11. Чтобы крем лучше впитался в кожу, используйте шариковый флакон
Если у вас закончился шариковый антиперспирант, то не спешите выбрасывать баночку. Хорошенько ее помойте и налейте туда любой питательный крем, гель или масло. Таким шариком хорошо массировать кожу, а крем лучше впитается.