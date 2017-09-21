11 женских хитростей, которые стоит знать каждой девушке

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Женская смекалка не знает границ. Каждая девушка может привести себя в порядок и выглядеть на все сто, не потратив при этом кучу времени и денег. Если, конечно, знает кое-какие хитрости. AdMe.ru собрал 11 трюков по уходу за собой, которые просто обязаны изменить вашу жизнь.

№ 1. Чтобы старая помада выглядела как новая, просто нагрейте ее

Достаньте рефил (железную чашечку) с нужным цветом при помощи пинцета или ножниц. Осторожно поднесите его к свече и нагрейте. Старый корректор распределится ровным слоем по всей поверхности, быстро остынет и будет выглядеть как новый.

№ 2. Перед завивкой ресниц подуйте феном на керлер

Прежде чем завивать ресницы керлером, подержите его под горячей водой или феном буквально 1 минуту. Так изгиб ресниц сохранится намного дольше.

№ 3. Избавиться от черных точек поможет вазелин

Различные популярные средства могут нанести вред коже. Но есть безопасный, а главное, быстрый способ избавиться от черных точек. Умойте лицо и нанесите на чистую кожу вазелин, затем накройте кусочком пищевой пленки, а сверху положите теплое влажное полотенце. Через 5 минут уберите полотенце с пленкой и при помощи сухих салфеток надавите на точки.

№ 4. Делаем экотушь, которая не навредит ресницам и коже

Возьмите несколько таблеток активированного угля и хорошенько измельчите. Затем добавьте немного геля алоэ и перемешайте. Такая тушь хорошо накрасит ресницы, при этом не навредит глазам и коже.

№ 5. Чтобы ногти не разлетались в разные стороны, используйте липкую ленту

Если вы устали после стрижки ногтей находить ноготки в самых неожиданных местах, заклейте края щипчиков липкой лентой. Это решит проблему.

№ 6. Чтобы кисти для макияжа прослужили долго

Чтобы кисти для макияжа сохраняли свою форму и целостность, их нужно часто мыть и сушить в вертикальном положении. Для сушки и хранения кистей отлично подойдет клипборд, просто наденьте на него канцелярские резинки и закрепите там кисточки.

№ 7. Бальзам для губ — отличное средство для смягчения кутикулы

Вместо средств для смягчения кутикулы используйте бальзам для губ. Он содержит компоненты, которые смягчат кожу вокруг ногтей, залечат микротрещины и обеспечат дополнительное увлажнение.

№ 8. Чтобы кожа была нежной, не используйте полотенце

Такой трюк очень популярен в Корее. Все просто. После того как вы умыли лицо, не вытирайте его полотенцем, а сразу наносите увлажняющий крем. Так кожа лучше впитывает состав крема, становится мягче и нежнее.

№ 9. Чтобы использовать любимое средство до последней капли, нагрейте его феном

Если тонального крема осталось совсем мало и он уже не выдавливается, а идти за новым нет времени, нагрейте емкость при помощи фена. Тональник нагреется и стечет по стенкам вниз. Так вы сможете использовать его буквально до последней капли.

№ 10. Чтобы подобрать правильный оттенок помады, нанесите ее на подушечки пальцев

Как правило, выбирая помаду в магазине, мы привыкли тестировать ее на запястье. Однако правильнее наносить пробу на пальцы. Подушечки пальцев имеют красноватый пигмент, который идентичен цвету губ.

№ 11. Чтобы крем лучше впитался в кожу, используйте шариковый флакон