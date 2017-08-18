11 женских хитростей интернета, которые точно не стоит пробовать

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В интернете десятки различных бьюти-хитростей, которые обещают сделать макияж дешевле, лучше, а главное, наносить его будет быстрее. Мы в AdMe.ru решили проверить 11 самых странных и сомнительных из них. Вот что из этого вышло.

№ 1. Увеличьте губы при помощи рюмки

Что советуют: Популярный способ увеличения губ из интернета. Нужно взять рюмку под диаметр губ и выдувать из нее воздух. Образуется вакуум, из-за которого кровь прильет к губам, и они станут больше. Что получилось: В результате губы стали красными и вспухшими, а если перестараться, то легко поставить внушительный синяк. Может, это и популярная штука, но мы уж точно больше пробовать не будем. Вывод: Хак не работает. И вообще, у вас и так красивые губы.

№ 2. Скрыть синяки под глазами можно при помощи губной помады

Что советуют: Чтобы скрыть синяки под глазами, нужно намазать на них помаду, а затем растушевать ее при помощи тональника. Что получилось: Темные круги под глазами исчезли, да. Но вместо них появились ярко-красные пятна. В результате человек стал похож на актера театра кабуки. Вывод: Пользуйтесь, только если вы играете в театре и нужно срочно нанести грим.

№ 3. Чтобы нарисовать ровные стрелки, используйте нить

Что советуют: Возьмите тонкую нить, нанесите на нее тушь и приложите ее к веку. Таким способом можно быстро нарисовать ровные стрелки. Что получилось: Нить не оправдала наших ожиданий. Стрелки получились кривыми и разной толщины. Вывод: Не работает.

№ 4. Для ровного и симметричного контуринга носа используйте вилку

Что советуют: Чтобы линии при нанесении контуринга были ровными и симметричными, воспользуйтесь вилкой. Ее размер идеально подходит, чтобы отделить спинку носа от крыльев. Нанесите линии, а затем растушуйте. Что получилось: Линии и правда получились ровными и симметричными. Но тут главное — не перестараться и правильно подобрать тон, иначе нос превратится в белое пятно на лице. Вывод: Можно сказать, что работает, но привычнее и лучше нарисовать «вручную».

№ 5. Для подводки глаз можно использовать обычные карандаши

Что советуют: Нужно поместить карандаши в горячую воду на некоторое время. Когда они немного размякнут, можно достать и подвести ими глаза. Что получилось: Макияж получился очень яркий, а краска нанеслась легко. Но как только она высохла, начала отваливаться кусками. Вывод: Не работает.

№ 6. Если закончились румяна, то их можно заменить свеклой

Что советуют: Разрежьте свеклу напополам и натрите ею слегка влажную кожу, чтобы получить румяна. Что получилось: Румяна, конечно, появились, но очень яркие и красные. А еще свекла хорошо впитывается в кожу и практически не смывается. Вывод: Работает, но не так, как нужно. Пробовать явно не стоит.

№ 7. Простой и быстрый скраб можно сделать из пены для бритья

Что советуют: Чтобы сделать скраб для лица, смешайте пену для бритья с ложкой сахара. Затем нанесите толстым слоем на кожу и потрите. Что получилось: Эффекта от такого скраба практически никакого. Да и пены для бритья придется истратить почти весь баллончик. Дешевле и действеннее купить обычный скраб. Вывод: Не работает, но выглядит смешно.

№ 8. Лимонный сок поможет отбелить ногти

Что советуют: После темных лаков ногти часто желтеют. Чтобы их отбелить, нужно нанести на ватку лимонный сок, приложить к ногтю, обмотать фольгой и подержать 10–15 минут. Что получилось: На самом деле ничего не изменилось. Желтизна никуда не делась, и цвет ногтей не изменился. Вывод: Не работает.

№ 9. Пудру можно легко заменить обычной мукой

Что советуют: Если у вас закончилась пудра, то ее можно без проблем заменить обычной мукой или крахмалом. Что получилось: Мука летит во все стороны, попадая в глаза, нос и рот. А эффекта от такой «пудры» практически никакого. Вывод: Не работает.

№ 10. Еще один способ нарисовать ровные стрелки при помощи пластиковой карты

Что советуют: Мы не сдались и попробовали еще один способ нарисовать ровные и «быстрые» стрелки, воспользовавшись пластиковой картой или визиткой. Что получилось: Как и в прошлый раз, рисовать стрелки было уж точно не легко, а сами они получились хоть и ровными, но совсем не естественными. Все же лучше рисовать «от руки». Вывод: Не работает.

№ 11. Чтобы нарисовать брови ровно, воспользуйтесь липкой лентой

Что советуют: Для тех, у кого не получается нарисовать брови ровно, есть такой совет: наклейте липкую ленту по краям бровей и обрисуйте карандашом область в центре. Что получилось: Брови получились ровными, угловатыми и выглядят неестественно, будто их приклеили. С такими на улицу выходить точно не стоит. Вывод: Не работает.