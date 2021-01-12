11 обычных вещей, о которых мы все говорим в интернете, а зря

В современном мире многие люди хотят быть известными и при этом желают, чтобы личная информация о них оставалась защищенной. Самым удобным местом, где можно выплеснуть свои эмоции и мысли, кажется интернет. Но так ли это пространство безопасно, как мы привыкли думать?

Мы в AdMe.ru, изучая этот вопрос, натолкнулись на любопытное исследование. Оказывается, есть существенная разница между той аудиторией, к который мы обращаемся, и людьми, которые наши сообщения просматривают. Так какую же информацию стоит публиковать с осторожностью? А в бонусе мы расскажем, когда в онлайн вообще не стоит выходить.

Информация о домашнем адресе

Никто не размещает сведения о своем точном месте проживания специально. Но если внимательно проверить посты и комментарии, то вычислить его не так уж сложно. Фотографии вида из окна, истории из ближайшего магазина, комментарии работы общественного транспорта — все это дает возможность любопытствующим сделать предположение о том, где именно обитает данный человек. А еще многие не обращают внимания на то, что именно появляется на их снимках. Например, делаем фото вкусного тортика на столе или любимого кота и не видим, что рядом лежит почта или коробка из службы доставки с четко прописанным адресом. Часто мы публикуем информацию, которой совсем не планировали делиться с окружающим миром. Если все-таки публикуете свое фото в сети, стоит следовать следующим правилам. Никакой дополнительной информации на заднем фоне. Ни автомобиля с номерами, ни дома, ни работы. Снимок напротив зеркала помогает увидеть все, что находится в комнате. Слишком многие люди воспринимают свою безопасность как должное. © Tom Marino / Quora

Геотеги на фотографиях

Эта информация по умолчанию сопровождает все наши фотографии. Включая и название устройства, на которое они были сделаны. А порой мы еще и специально добавляем упоминание конкретного места и прикрепляем геотег к фотографии. Это может быть весьма неудобным дополнением. Конфиденциальная информация становится общедоступной. О нашем реальном местоположении может узнать человек, с которым вы совсем не хотели этими сведениями делиться. Например, сотрудник отпросился с работы, чтобы съездить в банк или сходить на прием к врачу, а в это время публикует фото с тегом из совершенно другого места. Лучше вообще отключить функцию определения географической точки на камере. Это можно сделать в настройках телефона. А на уже опубликованных фотках данные геолокации стираются с помощью различных приложений, например Exify. © windstrider13 / Reddit

Мой подчиненный отпросился с работы, пожаловавшись на плохое самочувствие. За обедом решила проверить свой телефон и с изумлением увидела его сторис с загородного пикника. Выглядел он там на редкость здоровым. Пришлось провести строгую беседу, но до увольнения, слава богу, не дошло.

Большое количество информации о себе

В поисках новых подписчиков и большего количества лайков мы зачастую слишком откровенны. Публикуем фото с утренней пробежки, кадр из любимой кафешки, где всегда пьем кофе по утрам, сообщение из фитнес-клуба, рассказываем о смешном случае в офисе, веселых посиделках с друзьями в баре. Это показывает нас всему миру с отличной стороны, но при этом сообщает слишком много информации. Даже на основе лайков исследователи могут нарисовать четкий портрет пользователя с его привычками, политическими взглядами и семейной историей. Что уж говорить о том, когда пользователь делится значительно большим количеством данных. А такими сведениями теперь активно пользуются банки, страховые компании и будущие работодатели, рассматривая кандидатуру предполагаемого клиента или соискателя. Специалисты рекомендуют регулярно просматривать «старую» информацию и убирать ненужные или сомнительные посты. С осторожностью следует относиться к онлайн-тестам и викторинам. Особенно если в них фигурируют такие пункты, как имя вашего первого питомца. Эта информация используется в секретных вопросах по защите аккаунтов. А значит, ею точно не следует делиться. Мне кажется, большинство пользователей соцсетей даже не представляют, что такое персональная информация. Только на основе постов в различных источниках легко обнаружить реальный адрес человека. © TerrorAlpaca / Reddit

Один парень в интернете преследовал и оскорблял моего племянника. Решил выяснить, кто это, и всего за полчаса узнал его имя, название компании, в которой он работает, город, где он живет. Даже фото его дома нашел и с помощью карт мог бы определить и точный адрес. Данные эти я никак не использовал. Но сама идея, что кто угодно может найти столько сведений о совершенно незнакомом человеке, заставила меня пересмотреть отношение к безопасности в интернете. © Swalksies / Reddit

Мои мама и тетя чуть было не повелись на удочку мошенника. От имени другой моей тети он рассылал сообщения о том, что ее дочери срочно нужны деньги на операцию. А все потому, что тетя в соцсетях упоминала имя своей дочери, место ее жительства и другие личные детали.

Болтовня с незнакомцами

Некоторых людей из виртуального пространства мы никогда не видели в реальной жизни. Но частое общение создает иллюзию настоящего знакомства. Взаимоотношения обычно выстраиваются на «знаках доверия». То есть собеседник делится чем-то сокровенным с нами, и мы либо должны сообщить какую-то свою тайну в ответ, либо промолчать. Последний вариант, скорее всего, разрушит ростки зарождающейся симпатии. Подобный прием может быть уловкой. Прежде чем раскрывать личные секреты, стоит подумать. Если рассказать о наболевшем действительно хочется, тогда никаких препятствий нет. Но если человек это делает вынужденно, просто потому что принято отвечать откровенностью на откровенность, лучше вежливо отказаться и заметить, что подобные темы вы ни с кем не обсуждаете. Добавилась на Facebook в группу с веселым содержанием. Но мой комментарий обидел одного из админов. Сначала он высказал это, а потом отошел от темы и начал меня оскорблять. Для этого он выискивал любую возможную информацию обо мне на страничке. Для меня это стало настоящим шоком. Тут же заблокировала этого человека, вышла из группы. Теперь я значительно осторожнее и выбираю только страницы, имеющие отношение к моей работе. © Lynne Hunter / Quora

Зашла на фанатскую страничку одной из музыкальных групп и задала какой-то невинный вопрос. Вроде «Встречал ли кто-нибудь поддельного фаната?». Спустя 2 часа вернулась на Facebook, и выяснилось, что мой пост просто взлетел. Чего мне только не писали. Только четверть сообщений содержала ответ на вопрос, остальное — различные оскорбления. Пришлось удалить пост. Теперь всегда думаю перед тем, как что-нибудь опубликовать. © Annabel Doughty / Quora

Веду в Facebook страничку о жизни нашего города. На нее подписано около 15 тыс. человек, включая и различные муниципальные службы. Как-то раз смотрел видео на YouTube и решил оставить свой комментарий. А потом еще и поделился им в другой группе. С утра включаю телефон, а там столько сообщений! Оказывается, комментарий я сделал не только от своего лица, а с упоминанием странички. Люди писали мне злые сообщения, звонили на телефон. Я боялся выйти из дома. Зато усвоил урок. Хорошенько подумайте, прежде чем что-то говорить. Особенно в интернете. © Anonymous / Quora

Фотографии и видео друзей

Если приятели не против и готовы поделиться сведениями о себе с остальным миром, почему бы и нет. Но стоит уточнить у них этот момент, прежде чем отправлять информацию в эфир. Также стоит быть аккуратным и со снимками, на которых присутствуют незнакомые люди. Это касается и личной информации. Не стоит оповещать весь интернет о том, что знакомая пара поженилась, стала счастливыми родителями, купила квартиру и устраивает новоселье. Если они захотят сделать какое-то событие общественным достоянием, то сделают публикацию сами.

Скриншоты личной переписки

Порой личные беседы настолько уморительны, что просто грех не сделать скриншот и не поделиться со всем остальным миром или хотя бы друзьями в сети. Подобные посты обычно набирают множество лайков и вызывают яростные дебаты. Но у них есть и оборотная сторона. После нескольких публикаций друзья вряд ли будут готовы поделиться своими тайнами и секретами. Кому приятно видеть в интернете обсуждение личных мыслей, печалей и орфографических ошибок.

Жалобы на босса и фото из офиса

Любые рабочие моменты, в том числе и гневные филиппики в адрес начальства, постить в интернете не стоит. Даже если начальник и не включен в список ваших друзей, всегда найдется «милый» коллега, который ради карьерного роста может поделиться с шефом сообщением. Стоит воздержаться от публикации фотографий, сделанных в рабочем пространстве. Маленький экран телефона не дает разглядеть всех деталей, поэтому в кадр может попасть конфиденциальная информация, которая будет ясно видна на экране компьютера. Например, бумажка с паролем рядом с клавиатурой. Или папка с названием последнего проекта. Разглашение таких данных грозит как минимум увольнением. У нас была сумасшедшая пятница — масса заказов. Чтобы это показать, я сфотографировал наш терминал и выложил в сеть. На следующий день меня вызвал босс и сообщил, что одна из клиенток пожаловалась на появление персональной информации в сети. На фото можно было увидеть ее имя, фамилию и номер телефона. В результате меня уволили. © JCdaSpy / Reddit

Просто удалите в электронной почте автоматическую подпись «Отправлено с мобильного устройства». Никому не нужна информация, что вы не рядом с компьютером. © FrankGrimesIV / Reddit

Обсуждать свою половинку

Интернет — это не лучшее место, чтобы обсуждать поведение своей половинки. Некоторыми подробностями мы не готовы поделиться даже с лучшими друзьями. Зато рассказываем другим людям под грифом анонимности. Но анонимность в пространстве интернета — дело относительное, и кто-то из знакомых может опознать автора по небольшим деталям. Рано или поздно ссора утихнет. Публикация ее подробностей во Всемирной паутине явно не поможет этому процессу. Да и доверие в личных отношениях будет подорвано. Когда ты понимаешь, что твой партнер в любой момент готов афишировать личные моменты, то будешь делиться секретами и тайнами значительно аккуратнее.

Фото с вечеринок

Если сомневаетесь, стоит ли публиковать информацию или личное фото в интернете, всегда можно включить тест «бабушка и ребенок». Если кадр можно без всякого стеснения показать и любимой бабуле, и малолетнему чаду и ничью психику он не травмирует, значит, можно отправлять в сеть. Вечеринки — это прекрасно. Но лучше держать свой телефон в сумочке, а не снимать все подряд. Если мы знаем толк в веселье, об этом совсем не обязательно знать нашим коллегам или будущему боссу. Одна знакомая просто обожала выкладывать фото с наших вечеринок. Любую ерунду, начиная с накрытого стала и заканчивая косолапыми танцами. Но после того как все на моей работе начали увлеченно обсуждать детали наших посиделок, пришлось попросить ее прекратить. Она очень обиделась.

Поздравления тем людям, которых нет в сети

Демонстрируя всему миру любовь и уважение к близким, мы часто поздравляем их с днем рождения и другими памятными датами в интернете. Выглядит очень мило. Но если у человека нет странички в данной соцсети, то это уже немного странно. Например, открытки и пожелания любимым чадам, которые в силу нежного возраста еще не появились на просторах интернета. Именинник всю эту красоту не увидит и не оценит, зато масса совершенно чужих людей узнает конфиденциальную информацию о нем: дату рождения и возраст.

Фото детей

По большому счету, публиковать фото детей в сети вообще не стоит. Вряд ли кто-нибудь из нас был бы счастлив вырасти с семейным альбомом, размещенным в интернете. Во-первых, публиковать фото малышей, которые не могут возразить или согласиться с этим, не очень этично. Во-вторых, небезопасно. Тем более не стоит выкладывать кадры, где чадо капризничает, плохо себя чувствует или грустит над плохими отметками. Рано или поздно ребенок вырастет, и эти фото тоже будут учитываться при поступлении в институт или устройстве на работу. Создание отдельного закрытого аккаунта не всегда помогает. Если родители тревожатся о личной жизни детей, то прочие родственники иногда готовы поделиться симпатичной мордашкой юного создания. Сделала закрытую группу для своего малыша в Facebook. Там и размещаю фотографии. Доступ к ним имеют только друзья и родственники. © dontgetcutewithme / Reddit

Не выкладываю фотки своего ребенка в сетях. Попросила бабушек и дедушек тоже ничего не постить без нашего разрешения и натолкнулась на искренний гнев. Но они просто не понимают, как работает безопасность в интернете. У свекрови куча неизвестных друзей, а у моего отца вообще открытая страничка. © ima_mandolin / Reddit

Работаю в начальной школе и много времени уделяю обсуждению с ребятами вопросов интернет-безопасности. Несколько лет назад стала интересоваться у учеников, нравится ли им, что родители публикуют их фото в соцсетях. Большинство ответило отрицательно. Некоторые дети даже пробовали поговорить об этом с родителями, но те лишь отмахнулись со смехом. © 41potatoes / Reddit

Бонус: когда не следует выходить в онлайн

Есть такие моменты в жизни, когда телефон и ноутбук лучше совсем отложить, чтобы не написать чего-нибудь лишнего. Конечно, общение с людьми может поддержать в трудную минуту, но о подобных постах многие впоследствии жалеют. В период печали и душевных терзаний.

После или же во время бурной вечеринки.

В моменты стресса.

Когда человек устал или болен.

Если человек злится.

А о каких постах в интернете жалеете вы?