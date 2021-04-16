11 вещей в нашем доме, которые не так безобидны, как кажется

Каждый из нас хочет лучшего для себя и своих близких. Мы печемся о собственном здоровье, безопасности и комфорте, но даже не подозреваем, что нас окружают невидимые источники опасности.

Мы в AdMe.ru присмотрелись к вещам вокруг нас и выяснили, с какими из них стоит быть предельно осторожными.

Мягкие игрушки

Плюшевые медведи и подобные им игрушки являются самым распространенным подарком не только для детей, но и для взрослых. Однако мало кто знает, какую опасность они в себе таят. На мягких игрушках скапливается пыль с пылевыми клещами, что может спровоцировать проявления ринита, аллергии или астмы. Что делать? Такие вещи следует периодически стирать или обрабатывать горячим паром.

Серьги

Серьги из никеля и других дешевых материалов могут вызвать раздражение и набухание мочек, а некоторые металлы, используемые при их изготовлении, способны привести к аллергической реакции. Что делать? Терпеть дискомфорт ни в коем случае нельзя. От некачественной бижутерии следует отказаться в пользу украшений из гипоаллергенных материалов.

Детские стаканы-непроливайки

Такие стаканы являются идеальной средой для возникновения плесени из-за особенного строения. Дети с ослабленным иммунитетом или склонные к аллергии могут быть особо чувствительными к симптомам, вызванным плесенью: начиная от простого кашля, заканчивая приступом астмы или расстройством желудка. Что делать? Непроливайки необходимо разбирать и тщательно промывать в тех местах, где может появиться плесень. Если конструкция не позволяет этого, то следует заменить стакан на более безопасный.

Средство для снятия лака

Некоторые средства содержат такое вещество, как ацетон, который может быть опасен для здоровья при частом использовании. Его пары токсичны для наших глаз и легких, а при контакте с кожей это средство может вызвать раздражение или аллергическую реакцию. Что делать? Сейчас широко распространены средства без ацетона. Они более безопасны и не принесут никакого дискомфорта при использовании.

Электроодеяло

Согласно медицинским исследованиям, использование электроодеял на протяжении длительного времени может привести к тепловому удару. Беременным женщинам и вовсе рекомендуется отказаться от данного предмета, так как повышение температуры тела выше 38 °С может негативно сказаться на ребенке. Что делать? Электроодеялом стоит пользоваться аккуратно. Не используйте его очень долго и старайтесь не ставить на максимальную температуру. Беременным, если они не могут отказаться от одеяла, нужно использовать его только на низких температурах.

Тостер

Привычный нам бытовой прибор при неправильной эксплуатации может создать огромные проблемы. К примеру, накопившиеся на дне крошки могут загореться, что приведет к пожару на кухне. Что делать? Прежде всего, ни в коем случае нельзя оставлять включенный тостер без присмотра. Сам же прибор после использования нужно очищать как можно чаще. У большинства моделей есть специальный лоток для крошек, который стоит чистить каждый раз.

Домашние растения

Сами того не подозревая, мы подвергаем опасности наших детей и животных, когда решаемся завести дома еще одно растение. Часть комнатных цветов на самом деле оказываются ядовитыми. Контакт или употребление их в пищу может вызвать расстройство желудка или кожную сыпь. А пыльца лилий и вовсе может быть смертельно опасной для кошек. Что делать? Перед тем как заводить новое растение, прочитайте о нем как можно больше. Если же вы все-таки решитесь поставить дома ядовитый цветок, то держите его вне досягаемости детей и животных.

Резиновые уточки для ванной

Снаружи такие игрушки очень легко вымыть, но влажная среда внутри них способствует возникновению плесени, что опасно для маленьких детей, которые стремятся тянуть все в рот. Кроме того, ее частицы могут попасть в воду, в которой мы моемся. Что делать? При покупке ванных принадлежностей следует обратить внимание на игрушки без маленьких отверстий, куда может проникнуть вода.

Блендер

Опасен не сам блендер, а его резиновая прокладка. Очень часто мы не обращаем на нее внимания и не заменяем ее на новую, что негативно сказывается на нашем здоровье. В ходе исследований на поверхности прокладки были обнаружены кишечная палочка, сальмонелла и частицы плесени. Что делать? Следует купить дополнительный комплект резиновых прокладок, чтобы менять их по мере изнашивания, или более тщательно мыть их во избежание образования плесени.

Лейка для душа

Мы очень много внимания уделяем чистоте ванной комнаты, но даже не догадываемся о том, что творится внутри душевой лейки. Черная слизь, накапливающаяся из-за теплой, влажной среды, содержит в себе огромное количество бактерий. Часть из них может вызвать заболевания легких, если у вас ослабленный иммунитет. Что делать? Стоит каждый месяц проводить тщательную чистку душевой лейки, чтобы предотвратить появление черной плесени.

Заварочный чайник

Мы привыкли считать, что керамические заварочные чайники безопасны для нас, но на самом деле некоторые недобросовестные компании используют при изготовлении глазури свинец и кадмий. Эти токсичные вещества способны проникнуть в напиток, если глазурь неправильно обожжена или сделана с нарушением технологии изготовления. Что делать? Самыми безопасными заварниками считаются те, что сделаны из боросиликатного стекла. Этот материал не содержит тяжелых химических веществ и не изменяет вкус напитка.