11 вещей, на которых не стоит экономить, даже если внутренняя жаба против

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Люди любят экономить — это факт. Однако не всегда экономия средств оправданна. Порой выгоду мы получаем только в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной можем навредить своему здоровью и качеству жизни. Недаром говорят, что скупой платит дважды.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, на каких вещах не стоит экономить в ущерб своему комфорту.

1. Качественное нижнее белье

То, что находится у нас под одеждой, нужно выбирать не менее тщательно, чем джинсы или платье. Вам должно быть удобно в нижнем белье, оно не должно вызывать ни малейшего дискомфорта. При этом ненатуральные ткани, обилие синтетики и дешевые кружева могут вызвать раздражение кожи, покраснение и зуд. Кроме того, некачественный бюстгальтер гораздо быстрее теряет форму и перестает выполнять свою функцию — поддерживать грудь. Кроме того, он может затруднить дыхание, сдавить сосуды и нарушить кровообращение, что может крайне негативно отразиться на здоровье. К тому же из-за дешевого нижнего белья может пострадать весь ваш образ — если на вас обтягивающая одежда, в идеале белье вообще не должно быть заметно. С этой функцией отлично справятся качественные бесшовные комплекты.

2. Такси

Пожалуй, никто не будет спорить с тем, что поездка на общественном транспорте проигрывает по скорости и комфорту поездке на такси. Однако даже если у вас есть личный автомобиль, иногда такси может оказаться более выгодным и комфортным вариантом. Например, если вам нужно ехать в центр города, где возможны проблемы с парковкой, или вы просто едете в незнакомое место, такси станет отличной альтернативой машине. А если посчитать затраты на бензин, то может оказаться, что это еще и более выгодный способ передвижения.

3. Беспроводные наушники

В современном мегаполисе выжить без наушников довольно сложно — многие из нас любят слушать музыку или подкасты практически повсеместно: в метро, на улице, в фитнес-клубе. Однако главный минус наушников — вечно запутывающие и цепляющиеся за что попало провода, которые из-за этого довольно быстро приходят в негодность. К счастью, сегодня можно избежать лишней нервотрепки, просто приобретя хорошие беспроводные наушники. Особенно оценят покупку те, кто любит заниматься спортом, — теперь тренировки станут намного комфортнее.

3. Дорогая обувь

Обувь должна быть удобной, в противном случае сильно снижается качество жизни. И дело здесь не столько в усталости ног и мозолях, сколько в том, что при неправильном положении стопы тело вынуждено распределять нагрузку так, чтобы вы могли сохранять равновесие. В результате у человека могут возникнуть проблемы с суставами и позвоночником. При этом дорогие туфли или ботинки, как правило, выполнены из качественных материалов и с учетом анатомических особенностей человека. Их колодка рассчитана на то, чтобы нам было максимально комфортно. Кроме того, многие люди при знакомстве очень часто обращают внимание именно на обувь. Так что, потратив немного больше средств, вы сможете произвести впечатление более солидного и успешного человека.

4. Занятия с тренером в фитнес-клубе

Многим кажется, что персональные тренировки — это лишняя трата денег, однако во многих случаях помощь тренера просто необходима. Во-первых, если вы новичок в спорте, то будет лучше, если профессионал покажет вам правильную технику упражнений. Причем речь идет не только о безопасности, но также об эффективности тренировок. Во-вторых, некоторым людям нужен специальный человек, который будет мотивировать их ходить в зал и выполнять упражнения в полную силу. В-третьих, специалист поможет подготовить грамотный план тренировок, составленный именно для вас в зависимости от цели: кому-то хочется похудеть, кому-то — нарастить массу, а кто-то просто хочет стать более сильным и выносливым. При этом вовсе не обязательно постоянно брать индивидуальные занятия, на первых порах можно взять 4–5 тренировок, а потом нанимать тренера по мере необходимости.

5. Лазерная эпиляция

Конечно, если вы отлично справляетесь с бритвенными станками, вам не надоедает проводить эти манипуляции раз в 3–4 дня и вы не испытываете сильной боли от шугаринга, то можно отказаться от лазера. Тем не менее именно лазерная эпиляция — наиболее эффективный и безболезненный способ удаления волос, который позволяет избавиться от растительности навсегда. Конечно, при условии, что вы проконсультируетесь со специалистом и пройдете полный курс процедур.

6. Посудомоечная машина

Посудомоечная машина — это прекрасный способ сэкономить не только время и нервы, но еще и деньги. Было подсчитано, что за одну полноценную мойку машина использует примерно 10–15 литров воды, а при мытье вручную тратится порядка 30 литров. Сегодня, когда счетчики на воду установлены практически повсеместно, такая разница будет довольно ощутима. Кроме того, машина вымоет вашу посуду намного качественнее и даже сможет ее обеззаразить, если вы выберете мытье более горячей водой. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми.

7. Электрическая зубная щетка или ирригатор

Чтобы сократить количество визитов к стоматологу, нужно беречь зубы и ухаживать за ними с особой тщательностью. В этом вам поможет качественная электрическая зубная щетка или ирригатор. Щетка поможет максимально эффективно очистить полость рта: если с помощью обычной щетки можно сделать максимум 200 оборотов в минуту, то скорость электрической — несколько тысяч вращений. А ирригатор будет полезен тем, кто хочет в домашних условиях избавиться от зубного налета, так как это устройство с помощью мощной водной струи удалит все остатки пищи, а также помассирует ваши десны.

8. Капсульная кофемашина

Капсульный аппарат для приготовления ароматного напитка станет настоящим спасением для тех, кто ценит свое время. По сравнению с остальными способами приготовления кофе именно этот вариант является наиболее быстрым. Вы больше не будете тратить время на засыпание кофе, мойку машины и прочие манипуляции. Вам нужно будет лишь включить аппарат, залить воду и забросить капсулу — и все, вкуснейший кофе готов. А учитывая, что капсульные машинки, как правило, довольно компактные, вам не придется подыскивать для них подходящее место на кухне.

9. Языковые курсы онлайн

Новые знания и саморазвитие — это всегда хорошо. Сегодня очень много самоучителей, которые предлагают людям легко и быстро изучить новый язык. Тем не менее в случае с языковыми курсами не всегда самостоятельное обучение будет лучше, чем онлайн-курсы с преподавателем. Ведь четкое расписание дисциплинирует куда больше, чем возможность заниматься «когда и где вам удобно», а в обучении языку необходима система. Кроме того, преподаватель всегда сможет составить индивидуальную программу исходя из ваших целей, указать на ошибки в произношении и закрепить изученный материал в диалогах.

10. Ортопедический матрас

Крепкий сон — залог здоровья и хорошего самочувствия, поэтому очень важно заботиться о совсем комфорте во время сна. Неудобный и некачественный матрас может вызвать массу проблем. В короткой перспективе он может привести к ухудшению качества сна. В результате вы не высыпаетесь, быстрее утомляетесь и вам становится сложнее сосредоточиться. Однако в долгосрочной перспективе все может оказаться куда неприятнее: плохой матрас может стать причиной возникновения проблем с позвоночником.

11. Шезлонг-качалка для новорожденного

Сегодня придумана масса девайсов, которые призваны облегчить жизнь мамам и папам. Да, на некоторые из их придется потратиться, но они явно того стоят. Например, специальный детский шезлонг с регулируемым сиденьем поможет довольно ощутимо разгрузить родителей и дать им большую свободу действий. Вам впредь не придется постоянно укачивать младенца на руках — в шезлонге можно включить функцию вибрации. Также в нем можно спокойно перевозить малыша и не бояться, что где-то вы не обнаружите детских кресел или стульчиков. Наконец, качественный шезлонг способен обеспечить безопасность новорожденного, пока родители заняты какими-то делами.