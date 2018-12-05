11 вещей на кухне, из-за которых там нет уюта и вечный беспорядок

9

16

16.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Некоторым полезным вещам на кухне совершенно не хватает места, хотя мы часто пытаемся его найти. А какие-то предметы попусту занимают пространство или неудобны в использовании. При этом часть из них даже опасна для нашего здоровья.

AdMe.ru провел ревизию и выяснил, каких предметов нет среди кухонного инструментария тех, кто предпочитает удобство и безопасность.

1. Пищевая пленка

Пищевая пленка сильно облегчает нам жизнь, однако некоторые продукты питания хранить в ней не стоит. Это сыр, всевозможные колбасы, хлеб — все то, что вы в течение дня используете по нескольку раз. Повторное заматывание не гарантирует прочной склейки и выглядит малопривлекательно. К тому же некоторые специалисты полагают, что полиэтилен, из которого изготовлена пленка, выделяет вредные для нашего организма вещества.

2. Влажная тряпка

Влажные кухонные тряпки — это источники неприятного запаха. А давно используемые губки уже не справляются со своей задачей и оставляют на посуде жир. К тому же это настоящие рассадники вредных бактерий. Британские вирусологи, например, выяснили, что 6 из 10 губок для мытья посуды заражены бактериями, которые способны вызвать кишечные расстройства. Чтобы избавить себя от неприятностей, нужно очень часто менять тряпки и не хранить их в местах с высокой влажностью.

3. Пустые бутылки

Скопление бутылок не несет никакой опасности, но они занимают очень много места, а используются крайне редко. Чаще всего — никогда. Если вы задумали собрать пустую тару, чтобы отстаивать воду для полива цветов или на случай отключения воды, задумайтесь, а сколько раз вы на самом деле использовали ее?

4. Освежитель воздуха

Освежитель, который находится на кухне, загрязняет пищу, которую вы готовите. К тому же специалисты рекомендуют использовать освежители в больших и хорошо проветриваемых помещениях. Причина проста: содержимое баллончика отнюдь не безобидно и может спровоцировать даже головную боль.

5. Налет в раковине

Раковина — второе место в доме по скоплению грязи после унитаза. Мелкие фрагменты пищи и чистящие средства не смываются водой, а прилипают к поверхности. Если не чистить раковину специальными средствами, то бактерии перекочуют из нее на посуду, а оттуда — прямиком в еду.

6. Не закрепленный пакет для мусора

Чтобы пакет ровно натягивался на ведро и не сползал из-за большого количества мусора, достаточно наклеить по бокам емкости обыкновенные крючки для полотенец. Надевая пакет, крючками нужно просто проколоть его края.

7. Открытая розетка у плиты

Розетку, расположенную близ газовой плиты и рабочей кухонной поверхности, рекомендуют делать закрытой. Причина проста: поверхность розетки постоянно пачкается, а еда забивает швы и разъемы для вилки. А кроме этого, открытые розетки могут представлять опасность, поскольку контактируют с жидкостями.

8. Целлофановые пакеты для хранения продуктов

Во многих странах действует запрет на полиэтилен. Главная причина — неэкологичность материала. Овощи, фрукты и другие продукты лучше хранить в бумажных пакетах. Они не только безопасны для окружающей среды, но и обеспечивают овощам отличную естественную вентиляцию.

9. Проросший картофель

Если в вашем доме картофель хранится так долго, что успевает прорасти, положите к нему пару яблок. Этот фрукт выделяет этилен, который замедлит процесс прозревания.

10. Фарш, замороженный комком

Если вы планируете заморозить фарш, лучше предварительно разделить его на тонкие брусочки с помощью простой бамбуковой палочки. Во-первых, быстрее будет размораживаться, а во-вторых, займет меньше места.

11. Множество пакетов с крупами

Отличный способ хранить крупы — пересыпать их в отдельные контейнеры. Так вы убережете себя от случайного рассыпания и неряшливых шуршащих пакетов. А если содержимое по какой-то причине неудобно пересыпать в контейнеры, лучше сложить все открытые упаковки в одну большую коробку.