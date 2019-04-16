11 вещей, которые стоит перестать делать, чтобы появились лишние деньги

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Существует только один способ разбогатеть: увеличивать доходы и сокращать расходы одновременно. Одно без другого не работает. Сколько ни зарабатывай, неконтролируемые траты съедят всю зарплату. При этом сколько ни сокращай расходы на повседневные нужды, без прибавки к зарплате подорожание и инфляция сведут все усилия на нет. Звучит вроде бы понятно: зарабатывай побольше, трать поменьше. Вот только воплотить в жизнь трудно.

Мы в AdMe.ru изучили множество научных статей и ознакомились с результатами десятков исследований, чтобы выяснить, какие 11 повседневных привычек мешают нам увеличивать доходы и сокращать расходы, а значит, богатеть.

1. Выбрасывать ненужные вещи

Выбрасывать хлам каждый день — популярный тренд. Вот только с философией богатства он согласуется плохо. Безусловно, избавляться от вещей, которые не приносят радости, правильно. Но нет ничего постыдного и в том, чтобы давать предметам вторую, радостную, жизнь (зашивать, убирать катышки, менять фурнитуру). Впрочем, если шитье не для вас, то это тоже экономия — времени, которое можно монетизировать по-другому. Но старые вещи все равно не стоит выбрасывать — природе мы этим не помогаем. Лучше вывесить объявление о продаже ненужного на «Авито» или сдать вещи в H&M за скидку на покупки. А уж в гараже или на даче и вовсе может найтись раритет, который стоит бешеных денег. А ведь мог улететь в помойку.

2. Часто стирать

Стирка вредит и самим вещам, и окружающей среде. У одежды есть определенный срок носки, нарушать который не экономично. Если белье нужно менять каждый день, то кашемировый свитер будет чувствовать себя лучше, если вы не отправите его в стирку после первой носки. Джинсы стирают после 4–5 носок, вывернув наизнанку и застегнув все молнии и пуговицы, чтобы болтающиеся металлические детали не вредили барабану стиральной машины. А между стирками можно зачищать небольшие загрязнения с помощью зубной щетки.

3. Подключать автоплатеж за ЖКХ

Пени и штрафы за просрочку — самые нелепые расходы, какие только можно вообразить. Но подключать автоплатеж за услуги ЖКХ, как советуют многие платежные операторы, не стоит. Жилищно-коммунальную сферу нужно очень строго контролировать, причем следить не только за показаниями счетчиков, но и за коммунальщиками, которые часто ошибаются при начислении квартплаты.

4. Мыть посуду сразу после еды

С точки зрения экономии и экологии грязную посуду лучше копить и замачивать. Если мыть сразу полную раковину посуды, воды утечет меньше, чем при мытье каждой тарелки по отдельности. Только тарелку от гречки нужно мыть сразу. Еще один лайфхак — перелить средство для мытья посуды в бутылку из-под оливкового масла с узким дозатором, вкрученным в горлышко. Так средство будет литься медленнее, а значит, мы не будем тратить лишнего. Используя обычные бутылки с жидким средством, мы льем больше мыла, чем необходимо, и съедаем до полулитра остатков средства на тарелках за жизнь.

5. Считать стоимость вещей в деньгах

Попробуйте переводить цену предметов, которые хотите купить, в трудозатраты и часы. Разделите ваш заработок на количество часов, которые уделяете работе. Если вы получаете 10 тыс. за стандартную 40-часовую рабочую неделю, то ваш час стоит 250 руб. А теперь подумайте, что новые туфли стоимостью 5 тыс. руб. — это почти сутки непрерывной работы. Так гораздо понятнее, нужна ли вам реально эта вещь и готовы ли вы расплачиваться за нее часами своей жизни.

6. Вести инстаграм для себя

Ведение странички в инстаграме может быть не только хорошей подработкой, но и основным источником дохода — впрочем, как и собственный блог на любой другой платформе. С его помощью можно монетизировать хобби (продавать плюшевых мишек ручной работы) или просто рассказывать о жизни и получать доход с рекламы. Так что блогеры — вовсе не бездельники, а люди, у которых есть чему поучиться (как минимум не стыдиться зарабатывать на любимом деле и не воспринимать работу как неминуемую каторгу).

7. Избегать услуг частников

Самый простой способ экономить — делать это вместе. Очевидно, что ездить на бла-бла-каре выгоднее, чем на такси, а бронировать квартиру лучше на Airbnb, то есть напрямую у владельца. А еще можно покупать продукты оптом с другими людьми, например здесь.

8. Кипятить полный чайник

В чайник лучше наливать ровно столько воды, сколько нужно для чаепития. Это сэкономит не только воду, но и энергию — природа скажет спасибо. Заодно это послужит лишним поводом следить за состоянием чайника и не копить в нем накипь.

9. Ходить в магазин в удобной обуви

Ученые советуют надевать обувь на каблуках на шопинг. Недавнее исследование показало, что мы принимаем более сбалансированные решения о покупках, когда думаем о балансе при ходьбе. Испытуемые, которые приходили в магазин на каблуках, выбирали качественные продукты среднего ценового сегмента вместо более дорогих или некачественных. Такой же эффект дают покупки после занятий йогой и даже после катания на эскалаторе (как же маркетологи об этом не подумали, оборудуя ТЦ движущимися лестницами?). Еще исследователи советуют использовать мятную жвачку или конфетки: они перебьют запахи, которые используют маркетологи, чтобы стимулировать нас на импульсивные покупки.

10. Откладывать деньги каждый месяц

Исследования показывают, что нам проще откладывать маленькие суммы каждый день, чем большие раз в месяц. Почти 30 % испытуемых заявили, что могут экономить $ 5 в день, в то время как $ 150 в месяц согласились откладывать только 7 % респондентов. А ведь общая сумма накоплений в обоих случаях одинакова.

11. Ходить по магазинам в солнечные дни

Как показали исследования, при ярком свете люди более склонны рисковать. Эффект не очень заметен, но имеет статистическую значимость. Поэтому ежедневные походы по магазинам можно и не согласовывать с погодой. А вот совершать крупные траты или принимать взвешенные финансовые решения лучше в пасмурные дни.

Бонус: не ходите в туалет перед покупкой

Психологи обнаружили следующий феномен: когда человек хочет в туалет, он принимает более взвешенные в долгосрочной перспективе решения и меньше склонен к иррациональным порывам (хотя, казалось бы, должно быть наоборот). Исследователи попросили испытуемых выбрать между быстрым, но маленьким вознаграждением и большей суммой, но с отложенным получением, например $ 16 на следующий день или $ 30 через месяц. Люди с большей вероятностью выбирали выгодное предложение, если хотели в туалет. Этот психологический эффект называется распространением сдерживания, когда одно торможение перетекает в другие, потенциально с ним не связанные.

Используете ли вы какие-нибудь хитрости, чтобы экономить? Или предпочитаете увеличивать доходы?