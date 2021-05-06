11 вещей, которым место где угодно, но только не в ванной комнате

У каждой вещи в доме есть свое место. И многие из них мы привыкли хранить в ванной комнате. Очень удобно, что фен, корзина для белья, средства женской гигиены, щипчики для маникюра всегда под рукой. Но мало кто задумывается, что такое привычное расположение может нанести непоправимый вред этим предметам.

Мы в AdMe.ru составили список вещей, которым не место в ванной комнате.

1. Корзина для белья

Никто не спорит, что корзина для белья в ванной — отличная идея. Удобно складывать туда грязные вещи перед принятием душа, а после — использованные полотенца. Однако из-за высокой влажности в белье могут появиться плесень и кислый запах. А также в вещах будут размножаться бактерии, от которых не сможет избавить обычная стирка на 60 градусах.

2. Кошачий лоток

Все дело в наполнителе — он отлично впитывает влагу, распадаясь на мелкие частицы. Если лоток питомца размещен в ванной комнате, то наполнитель вбирает в себя пар из воздуха и теряет свои впитывающие свойства. А также это способствует распространению неприятного запаха. Производители рекомендуют хранить наполнитель в сухом, проветриваемом помещении.

3. Полотенца и банные халаты

Сейчас очень популярны дизайнерские картинки, на которых красиво свернутые полотенца покоятся на открытых полках в санузле, а на вешалках висят халаты. Но если решить хранить их так, то забудьте про приятное прикосновение чистой и сухой ткани. Они всегда будут немного влажными. И это идеальное место для появления бактерий. Для чистых банных принадлежностей лучше отвести другое место в доме. Вот как бы ни было у нас в ванной комнате сухо и жарко, но полотенца все равно умудряются быстренько отсыреть. Так что в ванной у меня только те полотенца висят, какими мы в данный момент пользуемся. Все остальные — в комоде в спальне. Два раза в неделю мне не трудно принести стопочку для замены. © Светлана / Babyblog

Кроме того, старайтесь избегать сушки использованных мокрых полотенец на крючке. Лучше разместить их в проветриваемой комнате или на полотенцесушителе. Свернутыми можно хранить только запасные полотенца, а если после того как вытрешься, его свернуть — оно не будет сохнуть и скиснет! Если только использовать один раз и сразу в стирку, а доставать новое. Но тогда вся жизнь превратится в сплошную стирку — сушку — красивое сворачивание. © Алена / Babyblog

4. Живые растения

Комнатные растения способны оживить интерьер любой комнаты, и ванная не исключение. Однако надо соблюсти ряд условий. Во-первых, необходимо наличие дневного света, ведь без него невозможен фотосинтез. Если в помещении нет окна, нужно будет приобрести лампы дневного света. Во-вторых, надо обеспечить циркуляцию воздуха. Вентиляция помещения обязательна для профилактики гниения и грибковых заболеваний. При застое влажного воздуха в комнате появляется плесень, а на растениях — мучнистая роса, с которой очень трудно бороться. В любом случае растения придется перемещать из санузла в другую комнату, где есть прямой источник света. Девушка высказалась по этому поводу: «Растения в ванной — плохая идея для обычной квартиры. Освещения нормального нет, а выносить в скором времени станет в напряг. Сложно оградить растения от воздействия синтетических моющих средств. Перепады влажности и температуры опять же. Если у вас санузел площадью метров 10 квадратных и более, в нем есть окно и смонтирована нормальная вытяжка, а убирает все это великолепие горничная, то идея просто супер».

Зато, отправляясь в душ, можно захватить с собой растения и устроить им паровую баню, чтобы они напитались влагой.

«Каждый раз, когда я принимаю душ, я беру с собой пару растений. Они выглядят круто после порции пара».

5. Средства женской гигиены

Сырость — главный враг хлопка, из которого обычно изготавливают тампоны и прокладки. Этот материал очень восприимчив к спорам плесени и бактериями. А тепло и влага способствуют росту и размножению микробов, что может сказаться на самочувствии. Кроме того, прокладки и тампоны могут элементарно набрать в себя влагу и разбухнуть. Кстати, вату и ватные диски может постигнуть та же участь. Старайтесь хранить вскрытую пачку предметов женской гигиены в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Желательно, чтобы изделия, кроме основной, имели индивидуальную упаковку. Это является гарантией их стерильности даже после вскрытия общей пачки.

6. Противозачаточные таблетки

Как и многие лекарственные препараты, таблетки для контроля рождаемости плохо переносят хранение во влажной и жаркой среде. Даже находясь в герметичной упаковке, они быстро приходят в негодность. Перепады температуры могут изменить химический состав продукта. После этого можно не удивляться двум полоскам на тесте для определения беременности. Для хранения подобных медикаментов отлично подойдет любой шкафчик в жилой комнате.

7. Принадлежности для маникюра

Какой бы качественной ни была сталь, из которой сделаны ножницы, щипчики или металлическая пилочка, рано или поздно при длительном хранении в ванной они начнут ржаветь — даже если вы ими еще не пользовались. Ведь пар — та же вода, только еще и горячая.

8. Электрические приборы

Казалось бы, где, как не в ванной, хранить фен, плойку, электробритву. Ведь логично и удобно пользоваться ими именно там. Однако пар и повышенная влажность значительно снижают срок эксплуатации техники. И дело не только в том, что сам прибор может сломаться при попадании внутрь него влаги, но они могут ударить током при прикосновении влажными руками.

9. Лак для ногтей

От перепадов температуры и влажности лак для ногтей быстрее придет в негодность — он загустеет и выцветет. Есть много других более подходящих мест для хранения лаков — коробки, ящики, шкафы или стеллажи. Главное — в прохладном, защищенном от света месте при постоянной температуре.

10. Открытые бритвенные станки

Из-за повышенной влажности лезвия на бритве окисляются и ржавеют. Даже запасные станки могут испортиться еще до того, как вы ими начнете пользоваться. Поэтому в ванной можно хранить бритвы только в герметичных упаковках. Кроме того, чтобы продлить жизнь лезвий, лучше насухо вытирать бритву после использования, чтобы не допустить возникновения ржавчины.

11. Воск для депиляции

Под воздействием высокой температуры воск начинает таять и полоска становится готова к использованию. Если ее не применить, то она потеряет свои качества и в нужный момент хуже выполнит свою функцию. Производители предупреждают, что воск не должен контактировать с водой. Поэтому хранить полоски для депиляции лучше в сухом помещении.