11 вещей, которые нельзя делать при повышенной температуре тела

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В попытках справиться с инфекцией организм повышает температуру тела. Мы же, часто не понимая этого, стремимся снять симптом. А ведь бабушкины советы закутаться в одеяло и попивать горячий чай в таком случае могут только усугубить ситуацию.

В преддверии периода простуд редакция AdMe.ru выяснила, какие ошибки чаще всего мы совершаем при попытках снизить высокую температуру.

1. Едим жирную или острую пищу

При повышении температуры на 1 градус обмен веществ в организме ускоряется, поэтому есть нужно обязательно. «Тяжелая» пища (жареное, острое) не подойдет, потому что создает для пищеварительной системы дополнительную работу и мешает организму бороться с инфекцией. Правильный подход: Питаться дробно маленькими порциями.

Включить в рацион легкоусвояемые продукты, насыщенные белками, минералами и витаминами (фрукты, ягоды, вареные овощи, белковые продукты).

Любая пища должна быть комнатной температуры (греть ее не стоит).

2. Едим продукты, содержащие сахар

Ученые выяснили: увеличение уровня глюкозы в организме сокращает количество лейкоцитов, которые отвечают за уничтожение инфицированных клеток. Иными словами, от температуры избавиться удастся совсем не скоро. Правильный подход: Если хочется сладкого, лучше отдать предпочтение фруктам.

3. Пьем горячий чай и кофе

Высокая температура обезвоживает организм, поэтому пить нужно много, но правильно. Горячий чай или молоко провоцируют усиление жара, и температура растет. Отдельно следует упомянуть о кофе: его не рекомендуется пить, так как напиток еще интенсивнее обезвоживает организм. Правильный подход: Пить теплые чай, соки или воду.

Если температура не больше 38 °C, можно побаловать себя и горячим чаем, но увлекаться все равно не стоит.

4. Пьем молоко

В составе молочных продуктов находится белок казеин, который под действием высокой температуры уплотняется. Как итог, в желудке образуется «резиновая» каша, которую очень трудно переварить. Правильный подход: Утолять жажду чаем, соком или простой водой.

Пить молоко только после того, как температура будет сбита.

5. Кормим грудью

При температуре выше 38 °C белок, содержащийся в молоке кормящей матери, загустевает. Из-за этого меняется вкус смеси, и ребенок может рано отказаться от грудного вскармливания. Кроме того, такое молоко переваривается с трудом и иногда приводит к расстройству стула. Правильный подход: Сбить температуру безопасными средствами и только потом приступать к кормлению.

Если температура держится долго, использовать искусственную смесь.

6. Пьем много аспирина

Аспирин снижает температуру, но в больших дозах категорически противопоказан при высоком давлении и проблемах с сердцем. Детям до 16 лет ацетилсалициловую кислоту не рекомендуют вообще, потому что она может спровоцировать синдром Рея (отек печени и головного мозга). Правильный подход: Выпить 1 таблетку аспирина до снижения температуры.

Заменить ацетилсалициловую кислоту парацетамолом, который действует не так агрессивно на желудок и кишечник.

7. Пьем алкоголь после парацетамола

Сам по себе парацетамол безопасен и эффективен, однако имеет гепатотоксический эффект, то есть негативно действует на печень. Если выпить пару таблеток, ничего не случится. В случае с алкоголем удар по печени будет двойной, а кроме этого, возможны неприятные последствия в виде тошноты и крапивницы. Правильный подход: Воздержаться от напитков, содержащих этиловый спирт, на время лечения. Даже конфеты с добавлением алкоголя лучше есть не раньше чем через 4-6 часов после приема парацетамола.

8. Парим ноги и делаем горячие ингаляции

Горячая вода усиливает кровоток и повышает и без того высокую температуру. Ингаляции же полезно делать при насморке и больном горле, потому что жар они не снимают, а, наоборот, увеличивают. То же самое относится к горячим ваннам. Правильный подход: Парить ноги при температуре ниже 37,5 °C.

Делать ингаляции при ОРВИ и других простудных заболеваниях, которые протекают без повышения температуры.

9. Не проветриваем комнату

Сухой застоявшийся воздух — благоприятная среда для размножения бактерий и вирусов. Он может провоцировать кашель и недомогание. Поэтому в комнате, в которой находится человек с повышенной температурой, нужно организовать циркуляцию воздуха. Проветривание не только облегчит состояние больного, но и поможет не заразиться другим членам семьи. Правильный подход: Летом держать форточки открытыми все время, если не создаются сквозняки.

Проветривать комнату как минимум 2 раза в день: перед сном и сразу после сна (больной в этот момент должен находиться в другом помещении).

При очень сухом воздухе можно пользоваться специальным увлажнителем или пульверизатором.

10. Делаем холодный компресс и принимаем прохладный душ

Резкое охлаждение поможет сбить температуру, но на короткий срок. Это экстремальный способ «лечения», и пользоваться им чревато: при замерзании слабеет иммунитет, а значит, организму становится труднее бороться с инфекцией. Правильный подход: Быстро принять теплый душ при необходимости.

Обтираться влажной теплой тряпочкой, чтобы убрать пот.

11. Закутываемся в одеяло

Закутываясь в одеяло или надевая теплую одежду, мы еще больше повышаем температуру, а из-за этого увеличивается нагрузка на сердце и сосуды. Если слишком долго пробыть в такой "парилке", могут возникнуть перепады давления и одышка. Правильный подход: Надеть легкую хлопковую одежду, которая впитывает пот.

Укутываться можно, когда спадет температура.