11 вещей, из-за которых на кухне нет уюта и вечный беспорядок

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Исследователи из Университета Северной Каролины выяснили, что в наше время 70 % женщин готовят дома. В среднем на кухне они проводят 71 минуту в день. Эта комната остается одним из важных мест в доме, значит, все здесь должно быть удобно, чисто и безопасно. Но даже у первоклассной хозяйки на кухне могут оказаться вещи, которые отнимают много времени, сил и лишь увеличивают масштабы сопутствующей уборки.

Мы в AdMe.ru поискали и нашли раздражающие, бесполезные и даже вредные штуки на кухне, от которых оберегают свой дом все разумные хозяйки.

1. Универсальные разделочные доски

Лучше, когда доски имеют «специализацию»: для мяса одна, для овощей другая, для рыбы третья. При этом стоит помнить, что пластиковые доски считаются гораздо более опасными с точки зрения скорости размножения в них патогенных бактерий, нежели деревянные. Царапины и бороздки на пластиковых досках со временем становятся гораздо глубже, чем на деревянной поверхности, соответственно, очищаться такая доска с каждым разом будет все хуже и хуже. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (U.S. Food and Drug Administration, US FDA) официально рекомендует использовать на домашних кухнях две доски. Первая — для мяса / рыбы / птицы, вторая — для готовых к употреблению продуктов.

2. Мебель без цоколей

Под кухонными шкафами с узкими щелочками между шкафом и напольным покрытием будет скапливаться пыль, шерсть домашних животных, мелкий мусор, грязь. Чтобы убраться в этих труднодоступных местах, потребуется уйма времени и сноровка. Чтобы упростить процесс уборки, можно заказать на кухонную мебель цоколи, которые будут плотно прилегать к полу.

3. Пол с фактурным покрытием

Каждый выступ на полу кухни — это магнит для грязи. Смесь пыли с мельчайшими капельками жира будет задерживаться в фаске между досками паркета, забьет углубления рельефного линолеума. Чем меньше неровностей будет на кухонном полу, тем быстрее и комфортнее будет уборка.

4. Полотенца для всего

Исследователи культивировали бактерии из 100 кухонных полотенец после 1 месяца использования. Почти половина из них содержала бактерии, которые могут вызывать болезни. При этом на полотенцах, используемых в нескольких целях, включая протирание посуды, сушку рук и протирание поверхностей, выросло больше бактерий, чем на полотенцах, используемых для одной цели. Поэтому хорошие хозяйки имеют на кухне не менее 2 полотенец и обновляют их в течение недели. Еще более гигиеничный вариант — бумажные полотенца: они используются всего 1 раз, а значит, на них не скапливаются микробы и бактерии.

5. Набор ножей

Во-первых, этот громоздкий предмет займет много места на открытой рабочей поверхности, а значит, будет собирать на себя все случайные капельки и требовать дополнительного ухода. Во-вторых, такие наборы содержат просто немыслимое количество ножей, которые могут не использоваться годами. На кухне вполне достаточно 3 хороших ножей вместо бесполезных 17, которые идут одним комплектом.

6. Открытая труба вентиляции

Гофр-труба довольно проста в установке, но очень неудобна в уборке: в мелких складочках трубы со временем скапливается пыль. Убирать ее крайне неудобно, во-первых, из-за того что она проходит вдоль потолка, во-вторых, она довольно подвижна и легко сминается от слишком интенсивного трения. Хорошей альтернативой может стать пластиковая система вентиляции: ее легче поддерживать в чистом состоянии — достаточно просто время от времени протирать влажной тряпкой. Другой способ защитить себя от неудобного пылесборника — выбрать кухонный гарнитур до потолка и спрятать трубы вентиляции за створками шкафа.

7. Контейнеры

Несколько контейнеров для хранения круп — это практично, но стопка неиспользуемых пластиковых коробок — это балласт, который занимает полезное место на кухне. Контейнеры для пищевых продуктов, предназначенные для одноразового использования, не подходят для повторного хранения продуктов питания. Многоразовые контейнеры специалисты советуют менять, если они начинают выцветать, покрываться трещинками или глубокими царапинами.

8. Неиспользуемые гаджеты

Тостер, который начал подпаливать хлеб и теперь пылится на нижней полке шкафа, блендер, который разбрызгивает содержимое по всей кухне, — от испорченных кухонных гаджетов, как и от тех, что уже давно стоят без дела, отказаться сложно, но нужно. Гаджеты, которые перестали быть нужными, можно отдать или даже продать тем, кто будет ими пользоваться. Это сократит время, которое тратится на уборку полок, освободит пространство для по-настоящему нужных вещей.

9. Кухонный остров с плитой

Даже если размеры помещения позволяют разместить кухонный остров с плитой в середине комнаты, лучше отказаться от этой идеи. Если что-то расплещется на плите — придется отмывать почти всю кухню целиком. А если плита стоит впритык к стене, нужно будет только протереть кухонный фартук и пол перед плитой. Кухонный остров лучше оборудовать мойкой и разместить там дополнительную рабочую зону.

10. Бытовая техника на подоконнике

От перепада температур внутри техники может образоваться конденсат, из-за которого она быстро выйдет из строя. Особенно подвержена воздействию микроволновка: конденсат разрушит эмалевое покрытие и она заржавеет уже через год. Для микроволновки гораздо больше подойдет отдельная полка на стене. А пространство у окна можно использовать для обустройства дополнительной рабочей зоны.

11. Чайник с накипью

Если человек случайно проглотит несколько частичек этого налета, то ничего страшного с ним не случится. Но если он будет регулярно пить с чай с кусочками накипи, растворившиеся в желудке соли начнут проникать в сосуды, кровь, почки и другие внутренние органы. Избыточные соли накапливаются в суставах, закупоривают сосуды, могут даже привести к образованию камней в почках. К тому же накипь плохо проводит тепло, поэтому чем больше ее накапливается на дне чайника, тем медленнее он будет нагреваться. Также этот налет может привести к поломке прибора. Очистить чайник от накипи можно с помощью уксуса, лимонной кислоты или соды.