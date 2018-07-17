11 вещей, из-за которых на кухне нет уюта и вечный беспорядок
Исследователи из Университета Северной Каролины выяснили, что в наше время 70 % женщин готовят дома. В среднем на кухне они проводят 71 минуту в день. Эта комната остается одним из важных мест в доме, значит, все здесь должно быть удобно, чисто и безопасно. Но даже у первоклассной хозяйки на кухне могут оказаться вещи, которые отнимают много времени, сил и лишь увеличивают масштабы сопутствующей уборки.
Мы в AdMe.ru поискали и нашли раздражающие, бесполезные и даже вредные штуки на кухне, от которых оберегают свой дом все разумные хозяйки.
1. Универсальные разделочные доски
Лучше, когда доски имеют «специализацию»: для мяса одна, для овощей другая, для рыбы третья. При этом стоит помнить, что пластиковые доски считаются гораздо более опасными с точки зрения скорости размножения в них патогенных бактерий, нежели деревянные. Царапины и бороздки на пластиковых досках со временем становятся гораздо глубже, чем на деревянной поверхности, соответственно, очищаться такая доска с каждым разом будет все хуже и хуже.
- Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (U.S. Food and Drug Administration, US FDA) официально рекомендует использовать на домашних кухнях две доски. Первая — для мяса / рыбы / птицы, вторая — для готовых к употреблению продуктов.
2. Мебель без цоколей
Под кухонными шкафами с узкими щелочками между шкафом и напольным покрытием будет скапливаться пыль, шерсть домашних животных, мелкий мусор, грязь. Чтобы убраться в этих труднодоступных местах, потребуется уйма времени и сноровка.
- Чтобы упростить процесс уборки, можно заказать на кухонную мебель цоколи, которые будут плотно прилегать к полу.
3. Пол с фактурным покрытием
Каждый выступ на полу кухни — это магнит для грязи. Смесь пыли с мельчайшими капельками жира будет задерживаться в фаске между досками паркета, забьет углубления рельефного линолеума.
- Чем меньше неровностей будет на кухонном полу, тем быстрее и комфортнее будет уборка.
4. Полотенца для всего
Исследователи культивировали бактерии из 100 кухонных полотенец после 1 месяца использования. Почти половина из них содержала бактерии, которые могут вызывать болезни. При этом на полотенцах, используемых в нескольких целях, включая протирание посуды, сушку рук и протирание поверхностей, выросло больше бактерий, чем на полотенцах, используемых для одной цели.
- Поэтому хорошие хозяйки имеют на кухне не менее 2 полотенец и обновляют их в течение недели. Еще более гигиеничный вариант — бумажные полотенца: они используются всего 1 раз, а значит, на них не скапливаются микробы и бактерии.
5. Набор ножей
Во-первых, этот громоздкий предмет займет много места на открытой рабочей поверхности, а значит, будет собирать на себя все случайные капельки и требовать дополнительного ухода. Во-вторых, такие наборы содержат просто немыслимое количество ножей, которые могут не использоваться годами.
- На кухне вполне достаточно 3 хороших ножей вместо бесполезных 17, которые идут одним комплектом.
6. Открытая труба вентиляции
Гофр-труба довольно проста в установке, но очень неудобна в уборке: в мелких складочках трубы со временем скапливается пыль. Убирать ее крайне неудобно, во-первых, из-за того что она проходит вдоль потолка, во-вторых, она довольно подвижна и легко сминается от слишком интенсивного трения.
- Хорошей альтернативой может стать пластиковая система вентиляции: ее легче поддерживать в чистом состоянии — достаточно просто время от времени протирать влажной тряпкой. Другой способ защитить себя от неудобного пылесборника — выбрать кухонный гарнитур до потолка и спрятать трубы вентиляции за створками шкафа.
7. Контейнеры
Несколько контейнеров для хранения круп — это практично, но стопка неиспользуемых пластиковых коробок — это балласт, который занимает полезное место на кухне. Контейнеры для пищевых продуктов, предназначенные для одноразового использования, не подходят для повторного хранения продуктов питания.
- Многоразовые контейнеры специалисты советуют менять, если они начинают выцветать, покрываться трещинками или глубокими царапинами.
8. Неиспользуемые гаджеты
Тостер, который начал подпаливать хлеб и теперь пылится на нижней полке шкафа, блендер, который разбрызгивает содержимое по всей кухне, — от испорченных кухонных гаджетов, как и от тех, что уже давно стоят без дела, отказаться сложно, но нужно.
- Гаджеты, которые перестали быть нужными, можно отдать или даже продать тем, кто будет ими пользоваться. Это сократит время, которое тратится на уборку полок, освободит пространство для по-настоящему нужных вещей.
9. Кухонный остров с плитой
Даже если размеры помещения позволяют разместить кухонный остров с плитой в середине комнаты, лучше отказаться от этой идеи. Если что-то расплещется на плите — придется отмывать почти всю кухню целиком. А если плита стоит впритык к стене, нужно будет только протереть кухонный фартук и пол перед плитой.
- Кухонный остров лучше оборудовать мойкой и разместить там дополнительную рабочую зону.
10. Бытовая техника на подоконнике
От перепада температур внутри техники может образоваться конденсат, из-за которого она быстро выйдет из строя. Особенно подвержена воздействию микроволновка: конденсат разрушит эмалевое покрытие и она заржавеет уже через год.
- Для микроволновки гораздо больше подойдет отдельная полка на стене. А пространство у окна можно использовать для обустройства дополнительной рабочей зоны.
11. Чайник с накипью
Если человек случайно проглотит несколько частичек этого налета, то ничего страшного с ним не случится. Но если он будет регулярно пить с чай с кусочками накипи, растворившиеся в желудке соли начнут проникать в сосуды, кровь, почки и другие внутренние органы. Избыточные соли накапливаются в суставах, закупоривают сосуды, могут даже привести к образованию камней в почках. К тому же накипь плохо проводит тепло, поэтому чем больше ее накапливается на дне чайника, тем медленнее он будет нагреваться. Также этот налет может привести к поломке прибора.
- Очистить чайник от накипи можно с помощью уксуса, лимонной кислоты или соды.
Наверняка есть то, чего и вы ни за что не потерпите на своей кухне. Возможно, мы в этом тексте даже угадали парочку вещей? Расскажите о своих порядках на кухне в комментариях.