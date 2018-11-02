11 вещей гардероба, которые делают ваши ноги длиннее и стройнее

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Длинные ноги — мечта многих девушек, но не всем повезло иметь высокий рост и идеальную фигуру. Однако это не значит, что модельный образ теперь недоступен: благодаря стилистам любая девушка может подобрать одежду, которая сделает ее ноги визуально длиннее.

Мы в AdMe.ru составили список вещей, которые вытягивают силуэт и визуально удлиняют нижнюю часть тела. Большинство из этих вещей вполне можно носить каждый день, так что они станут хорошим дополнением к повседневному гардеробу.

1. Одежда с вертикальными линиями

Вертикальные линии визуально вытягивают фигуру. Они не только прибавят ногам несколько сантиметров, но и сделают вас выше. Горизонтальные линии, наоборот, укорачивают и ноги, и рост в целом, а еще могут подчеркнуть лишние килограммы, если они есть.

2. Джинсы клеш

Не все джинсы клеш справятся с этой задачей. Чтобы ноги казались визуально длиннее, клеш должен быть от колена, а сами брюки — достаточно длинными, чтобы закрывать задники обуви. Лучше выбирать джинсы с высокой талией.

3. Юбка выше колена

Юбка выше колена и каблук, даже небольшой, визуально добавят ногам 3–5 см. Однако этот вариант подойдет только достаточно стройным женщинам ростом выше 160 см. Иначе эффект окажется противоположным: ноги будут казаться короче, а фигура — крупнее, чем есть на самом деле.

4. Прозрачная обувь

Сделать ноги длиннее может обувь как нейтральных цветов, так и полностью прозрачная. Особенно хороши для этого летние модели — открытые туфли и босоножки. Если не нравятся полностью бесцветные модели, можно выбирать обувь с подобными деталями, например с прозрачным каблуком.

6. Сапоги под цвет тела или колготок

Тут все просто: если сапоги выглядят как часть или продолжение ноги, они делают ее визуально длинее. Модели других цветов, особенно контрастных, наоборот, визуально делят ногу на две части, тем самым укорачивая ее.

7. Обувь с острыми носами

Туфли или сапоги с острыми носами также визуально вытягивают фигуру и удлиняют ногу. Такая обувь может сделать ноги более стройными и изящными, но важно не переборщить с каблуком. Так, при маленьком росте он не должен быть слишком большим, иначе эффект будет обратным.

8. Плиссированные юбки

Плиссированные юбки вытягивают силуэт за счет материала, который легко струится по фигуре, но не облегает ее. А чтобы ноги казались длиннее, можно добавить к образу обувь на среднем или высоком каблуке.

9. Асимметрия

Скошенный нижний край юбки или платья сделает ноги визуально длиннее и поможет скрыть некоторые недостатки фигуры. Чтобы добиться такого эффекта, нужно выбирать модели выше колена и без яркого верха, который выглядит слишком громоздко. В качестве обуви подойдут каблуки.

10. Обувь на танкетке

Хорошая альтернатива каблукам — обувь на скрытой платформе или на танкетке. Даже небольшая платформа сделает вас выше, силуэт — тоньше, а ноги — визуально длиннее. Обычные кроссовки, особенно в сочетании с укороченными джинсами, напротив, делают нижнюю часть тела короче.

11. Светлый верх и темный низ

Яркая кофта или блуза отвлечет внимание от нижней части тела. Отсутствие акцентов сделает фигуру визуально стройнее и длиннее. Однако не стоит выбирать для верха контрастные цвета, пышные рукава или горизонтальные полосы: все эти детали сделают его массивным.