11 убойных штуковин, которые легко сделать своими руками

Ничто не радует так, как вещь, сделанная собственными руками. Особенно если она пригодится в ситуации, когда под рукой нет привычных нам гаджетов.

AdMe.ru подготовил для вас 11 необычных вещиц, которые можно сделать из подручных средств всего за несколько минут.

№ 1. Самодельное сито

Как делать: Возьмите пустую банку из-под Pringles. В нижней ее части при помощи колющего инструмента проделайте много мелких дырочек. Такую баночку удобно использовать в походе и смешивать в ней различные специи.

№ 2. Антискользящая доска

Как делать: Чтобы разделочная доска при резке овощей и фруктов не скользила по столу, приклейте по ее краям стирательные резинки. Они отлично удерживают доску на месте.

№ 3. Усилитель громкости

Как делать: Возьмите пустую банку из-под Pringles и отрежьте дно, чтобы получилась трубка. Посередине вырежьте отверстие и поместите в него ваш смартфон. А чтобы конструкция была устойчивой, прикрепите снизу канцелярские кнопки-гвоздики. Такая док-станция в разы усилит звук вашего гаджета.

№ 4. Держатель для бутылки

Как делать: Возьмите несколько больших ластиков и зафиксируйте их на столе при помощи клея. Резинки должны располагаться вокруг бутылки и плотно к ней прилегать. Такой держатель не даст сосуду упасть, если вы случайно заденете его рукой.

№ 5. Мяч-антистресс

Как делать: Смастерить мяч-антистресс очень просто. Возьмите шарик, наполните его зубной пастой и завяжите. Чтобы мяч был более прочным, наденьте на него сверху еще один шарик и также завяжите. Игрушка-антистресс готова.

№ 6. Брелок-крючок

Как делать: Возьмите длинный ластик и прикрепите к нему 2–3 кнопки-гвоздика при помощи клея. Саму резинку приклейте к стене или к краю стола. На такой крючок можно повесить наушники или связку ключей, чтобы они не потерялись.

№ 7. Машинка для попкорна

Как делать: Вам потребуются 2 жестяные банки из-под газировки. Разрежьте их так, как показано на фотографии, и поместите одну банку поверх другой. В верхнюю засыпьте попкорн, а в нижнюю поставьте свечу. Примерно через 10 минут банка нагреется и зерна начнут лопаться.

№ 8. Кружка из бутылки

Как делать: Возьмите 2-литровую бутылку и разрежьте ее так, как показано на фотографии. В верхней части у вас получится кольцо, которое нужно загнуть и надеть на донышко. Такую простую кружку можно сделать всего за 5 минут.

№ 9. Пенная игрушка

Как делать: Возьмите небольшую бутылку и разрежьте ее пополам. К верхней части прикрепите ткань или половинку носка. Немного подержите получившуюся конструкцию в мыльной воде, а затем достаньте и подуйте в горлышко. Образуется очень много пены. Такой игрушкой можно надолго занять маленького ребенка во время купания.

№ 10. Огнемет

Как делать: Возьмите 2-3 пьезозажигалки (с кнопкой) и соедините их при помощи клейкой ленты. Поместите эту конструкцию в обычный монтажный пистолет и нажмите на курок. Пламя зажигалок можно регулировать при помощи силы нажатия. Такой инструмент отлично подходит для разведения костра в сырую погоду.

№ 11. Соковыжималка

Как делать: Возьмите 2 пластиковые бутылки — большую и маленькую. Отрежьте у большой бутылки верхнюю часть и поместите туда вверх дном маленькую бутылку. Закрепите эту конструкцию при помощи деревянных шампуров или палочек от суши. Миниатюрная соковыжималка готова.

Фотограф Роман Захарченко специально для AdMe.ru

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