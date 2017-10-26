11 трюков, с которыми девушка пышных форм будет выглядеть на фото по-голливудски

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Иногда кажется, что девушке «немодельного» телосложения получиться так же красиво на фото, как в глянцевом журнале, просто нереально. Однако это не так. Независимо от фигуры каждая может выглядеть на фото великолепно, если знать некоторые секреты. AdMe.ru рассказывает про 11 трюков, которые помогут девушкам с пышными формами выглядеть на фото просто сногсшибательно.

1. Сделайте руки тоньше

Чтобы ваши руки на фотографии не казались массивными, достаточно просто не прижимать их к телу. Развернитесь немного боком и отведите локоть в сторону. Это создаст просвет между телом и рукой, а руки будут казаться тоньше и изящнее.

2. Слегка расставьте ноги

Просвет между бедрами считается показателем сбалансированной фигуры и тонких ножек. Однако чтобы получить его на фотографии, достаточно просто встать на носочки и отвести попу назад.

3. Уберите двойной подбородок

Второй подбородок может появиться на фотографии у девушки любого телосложения. А все из-за неправильного положения головы. Чтобы избавиться от второго подбородка, достаточно слегка выдвинуть голову вперед и упереть середину языка в небо.

4. Увеличьте попу и уменьшите талию

Создать плавный изгиб тела очень просто, даже если у вас округлая фигура. Просто слегка развернитесь, уведите бедра в сторону, а переднюю руку положите на талию. Такая простая поза сделает талию уже, а попу больше.

5. Уберите складки на спине

Положение со взглядом из-за плеча может создать некрасивые складки на спине и испортить фотографию. Однако избавиться от них очень просто. Просто выдвиньте близкое к камере плечо вперед.

6. Уберите складки на животе

Если вы сидите лицом прямо в кадр, то на животе появятся складки, которые будут заметны на фото, какая бы комплекция у вас ни была. Чтобы избавиться от складок, достаточно выпрямить ноги и развернуть туловище вбок, приняв как бы наклонное положение. Правильное положение уберет складки, удлинит ноги и уменьшит бедра.

7. Держите спину прямо

Как бы банально это ни звучало, но держите спину ровно, особенно когда сидите. К сожалению, многие об этом забывают. Ровная осанка убирает складки на животе, делает руки привлекательнее, а ноги тоньше и длиннее.

8. Наклонитесь немного вперед

При портретной съемке не отклоняйте корпус назад. Так вы становитесь крупнее, появляется второй подбородок, а шея исчезает. Наклоните голову и корпус немного к камере — и шея будет выглядеть тоньше, а лицо более выразительным.

9. Перенесите вес на одну ногу

Ни в коем случае не становитесь в профиль к камере — так вы максимально подчеркнете все «ненужное». Если есть что показать, то зачем это прятать — сделайте на этом главный акцент. Положение вполоборота. Расправьте плечи, перенесите вес на заднюю ногу, а переднюю выдвиньте вперед, поставив на носочек.

10. Выбирайте ракурс со спины

Самые выдающие части тела девушек аппетитных форм — это грудь и попа. Поэтому ракурс со спины лучший, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Просто встаньте вполоборота спиной от камеры. Положите обе руки на пояс, а голову слегка выдвиньте вперед.

11. Скрестите ноги