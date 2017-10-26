11 трюков, с которыми девушка пышных форм будет выглядеть на фото по-голливудски
Иногда кажется, что девушке «немодельного» телосложения получиться так же красиво на фото, как в глянцевом журнале, просто нереально. Однако это не так. Независимо от фигуры каждая может выглядеть на фото великолепно, если знать некоторые секреты.
AdMe.ru рассказывает про 11 трюков, которые помогут девушкам с пышными формами выглядеть на фото просто сногсшибательно.
1. Сделайте руки тоньше
Чтобы ваши руки на фотографии не казались массивными, достаточно просто не прижимать их к телу. Развернитесь немного боком и отведите локоть в сторону. Это создаст просвет между телом и рукой, а руки будут казаться тоньше и изящнее.
2. Слегка расставьте ноги
Просвет между бедрами считается показателем сбалансированной фигуры и тонких ножек. Однако чтобы получить его на фотографии, достаточно просто встать на носочки и отвести попу назад.
3. Уберите двойной подбородок
Второй подбородок может появиться на фотографии у девушки любого телосложения. А все из-за неправильного положения головы. Чтобы избавиться от второго подбородка, достаточно слегка выдвинуть голову вперед и упереть середину языка в небо.
4. Увеличьте попу и уменьшите талию
Создать плавный изгиб тела очень просто, даже если у вас округлая фигура. Просто слегка развернитесь, уведите бедра в сторону, а переднюю руку положите на талию. Такая простая поза сделает талию уже, а попу больше.
5. Уберите складки на спине
Положение со взглядом из-за плеча может создать некрасивые складки на спине и испортить фотографию. Однако избавиться от них очень просто. Просто выдвиньте близкое к камере плечо вперед.
6. Уберите складки на животе
Если вы сидите лицом прямо в кадр, то на животе появятся складки, которые будут заметны на фото, какая бы комплекция у вас ни была.
Чтобы избавиться от складок, достаточно выпрямить ноги и развернуть туловище вбок, приняв как бы наклонное положение. Правильное положение уберет складки, удлинит ноги и уменьшит бедра.
7. Держите спину прямо
Как бы банально это ни звучало, но держите спину ровно, особенно когда сидите. К сожалению, многие об этом забывают. Ровная осанка убирает складки на животе, делает руки привлекательнее, а ноги тоньше и длиннее.
8. Наклонитесь немного вперед
При портретной съемке не отклоняйте корпус назад. Так вы становитесь крупнее, появляется второй подбородок, а шея исчезает. Наклоните голову и корпус немного к камере — и шея будет выглядеть тоньше, а лицо более выразительным.
9. Перенесите вес на одну ногу
Ни в коем случае не становитесь в профиль к камере — так вы максимально подчеркнете все «ненужное».
Если есть что показать, то зачем это прятать — сделайте на этом главный акцент. Положение вполоборота. Расправьте плечи, перенесите вес на заднюю ногу, а переднюю выдвиньте вперед, поставив на носочек.
10. Выбирайте ракурс со спины
Самые выдающие части тела девушек аппетитных форм — это грудь и попа. Поэтому ракурс со спины лучший, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Просто встаньте вполоборота спиной от камеры. Положите обе руки на пояс, а голову слегка выдвиньте вперед.
11. Скрестите ноги
Если вам кажется, что создать плавные и красивые изгибы тела трудно, то это не так. Достаточно расположить ноги крест-накрест, будто вы не спеша куда-то идете, а одну руку положить на пояс.