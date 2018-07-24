11 трюков профессиональных моделей, которые помогают им выглядеть безупречно в любой ситуации

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У каждого профессионала есть свои лайфхаки,которые известны лишь его коллегам, и то не всем. Мы решили разузнать секреты моделей, которые помогают им выглядеть так хорошо и на подиуме, и в обычной жизни. Уверены, что они помогут и вам раскрыть в себе Жизель Бюндхен или как минимум просто приятно провести время, ухаживая за собой.

AdMe.ru выведал секретные лайфхаки моделей и делится ими с вами.

1. От второго подбородка

Переписка с агентами у востребованных моделей прекращается только на несколько часов сна, а положение тела во время использования смартфона немного отличается от привычного нам. Девушки слегка придерживают подбородок рукой, и это не потому что они всегда кокетливо позируют. Едва касаясь подбородка, рука не дает ему опуститься и ослабить тонус мышц шеи. Эта привычка позволяет не только избавиться от дискомфорта в воротниковой зоне в конце дня, но и предупредить появление второго подбородка. Главное — не класть подбородок на ладонь целиком, а только обозначить рукой линию, ниже которой голова не должна опускаться.

2. От следов тонального крема на одежде

Во время переодевания помощники накидывают платок на голову модели, накрывая ее лицо. И это не для того, чтобы девушка не стеснялась перед толпой костюмеров. Платок помогает не испачкать дизайнерскую одежду тональным кремом и другой косметикой. У нас, к сожалению, нет помощников, которые собирали бы нас на работу, когда мы очень опаздываем. Но, согласитесь, умение пролезть в белоснежную футболку за секунду и не оставить следов — бесценный навык. Кстати, в Южной Корее и Японии этот лайфхак массово используют магазины женской одежды. Девушкам выдают пакеты из нетканого материала, чтобы макияж не оставлял следов на вещах.

3. Холеная и сияющая кожа

Эффект идеальной кожи тела модели Victoria`s Secret создают с помощью лосьона с шиммером (светоотражающими частицами). Покупать такой специально нет необходимости. Такого же эффекта можно достичь, если насыпать в свой обычный крем для тела немного хайлайтера или теней для век. Главное — чтобы блестки в них не были слишком крупными, если вы, конечно, не хотите сиять так, чтобы вас было видно из космоса.

4. Не умываться

Того, что в повседневной жизни модели не пользуются декоративной косметикой, они не скрывают. Но мало кто знает, что многие из них еще и не умываются обычным способом. Мыльные средства снимают не только макияж, но и естественный защитный слой кожи. А ей и так достается от тяжелой профессиональной косметики. Щадящий способ очистить лицо — использовать средство для снятия макияжа, специальные салфетки, клинзер или гидрофильное масло, которое потом смывается тоником. В многочисленных командировках модели зачастую используют вместо тоника обычную питьевую минералку. По составу она мало чем отличается от термальной воды в виде спрея, которая стоит немало, а эффект на кожу оказывает тот же.

5. Бритва вместо пилинга

Одна из ведущих моделей Vicroria’s Secret Жозефин Скривер поделилась в интервью довольно странным лайфхаком. Дважды в неделю девушка бреет лицо обычным бритвенным станком. Жозефин утверждает, что благодаря этой процедуре ее кожа такая сияющая и гладкая, а тональное средство ложится на лицо так ровно, что становится почти незаметным. Эта процедура уже несколько веков популярна у женщин в Японии, а недавно и инстаграм-блогеры по всему миру начали сбривать пушок с лица перед макияжем. Результат действительно впечатляет. Однако существует мнение, что после бритья волоски вырастают в несколько раз толще и будут уже более заметны на лице. Все же лучше проконсультироваться с косметологом, если вы тоже решитесь на такую процедуру.

6. Идеальная гладкость ног

Гладкие ноги как в рекламе — не результат новейших технологий депиляции, а старый проверенный способ, которым не пренебрегают модели мирового уровня. Прежде всего ноги нужно хорошенько потереть любым скрабом, потом побрить обычным станком, после чего снова пройтись скрабом и побрить еще раз. После этой процедуры с ног будут соскальзывать и бабочки, и шелковые платки, а результат продержится в два раза дольше, чем после обычного бритья. Главное — не забывайте об увлажнении кожи.

7. Универсальное белье

За один показ или фотосессию нужно продемонстрировать несколько разных вещей, и конечно модели не успевают подбирать нижнее белье под каждую из них. Комплект белья должен быть максимально приближенного к цвету кожи оттенка, тогда он подойдет к любой одежде. То же правило действует при выборе цвета лака для ногтей. Телесный подходит ко всему.

8. Невидимый макияж

На кастинг модель должна прийти ненакрашенной, чтобы заказчик смог оценить внешность каждой девушки объективно. Однако многие все же прибегают к некоторым хитростям, чтобы выглядеть чуточку ярче и свежее. Чтобы скрыть недостатки кожи, нужно использовать только консилер без тона и хорошо его растушевать. Помаду наносят похлопывающими движениями пальцев, ее цвет должен быть чуть темнее собственного оттенка губ. Кстати, эту же помаду можно использовать вместо румян. А в завершение натурального макияжа модели втирают небольшое количество блеска для губ в зону скул вместо хайлайтера. Он впитывается в кожу, не оставляя видимых следов на ней, но создавая при этом эффект здорового сияния кожи.

9. Небрежные локоны

Эффекта beach waves, пляжной укладки, будто ваши волосы растрепал морской ветер, добиться не так уж просто. Стилисты Victoria`s Secret нашли способ сделать эту укладку так, что модели и сами повторяют ее в домашних условиях. Утюжком или большой плойкой нужно по очереди завить пряди в разные стороны. После завивки нужно расчесать волосы пальцами, смоченными укладочным средством с морской солью.

10. Сухой массаж

Миранда Керр растирает все тело обычной сухой щеткой с натуральной щетиной. Эту процедуру делают и многие другие девушки. Щетка не только прекрасно отшелушивает ороговевшие частицы, делая кожу гладкой, но и стимулирует кровеносную и лимфатическую системы. Ежедневный массаж поможет уменьшить признаки целлюлита и отеки, если они есть.

11. От следов помады на зубах

Улыбнуться, обнажив зубы, измазанные помадой, — конфуз в любой ситуации. Вдвойне неприятно, если это случится перед десятками камер. До макияжа губ модели наносят на зубы немного вазелина: он не позволяет помаде пристать к зубам и делает улыбку сияющей.

Подбирая материал для этой статьи, автор испробовала все лайфхаки на себе, кроме разве что бритья лица. А вы решились бы на такое ради кожи, как у Жозефин Скривер?