11 трюков, которые помогут похудеть, даже если вы считаете, что у вас нет силы воли

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Как часто мы решаем скинуть лишние килограммы «начиная с понедельника» или перед каким-нибудь важным событием — и бросаем все на полпути, потому что не готовы к серьезным усилиям? Но шаги необязательно должны быть большими: к цели можно идти маленькими, но эффективными шагами. Как же похудеть, соблюдая необременительные правила и каждый день понемногу меняя жизнь?

Мы в AdMe.ru собрали небольшие хитрости, которые помогают быстрее сбрасывать вес и не давят на голову, потому что для их исполнения не нужно затрачивать много энергии.

1. Незаметная активность

Правило похудения простое: нужно расходовать больше калорий, чем потребляешь. В этом очень помогают регулярные занятия фитнесом, но как часто мы отказываемся от запланированных занятий из-за лени! Будьте активными в течение дня, в перерывах между обычными делами. Смотрите сериал? Сделайте несколько подходов отжиманий, выпадов или постойте в планке. Чистите зубы? Почему бы не поприседать? Фитнес-тренеры говорят об активности после каждого приема пищи: это помогает процессу пищеварения и сжигает лишние калории. Не садитесь за рабочее место сразу после обеда и не заваливайтесь на диван после ужина. Пройдитесь хотя бы в течение 10 минут. Примерно через 20–30 минут после еды можно позволить себе большую нагрузку — сделайте простые упражнения.

2. Используем пятый вкус

Кулинары выделяют пять видов вкуса: соленый, сладкий, кислый, горький и умами. Умами — оттенок вкуса, который есть в соевом соусе, брокколи, шампиньонах, грецких орехах. Считается, что он по-особому влияет на рецепторы и позволяет быстрее ощутить чувство сытости. Добавляйте в блюда немного соевого соуса, но стоит помнить о довольно большом количестве соли в его составе и сократить ее обычную порцию в блюде.

3. Добавляем специи

Некоторые специи способны воздействовать на обмен веществ. Среди самых популярных добавок называют корицу, куркуму, красный перец, имбирь. Если немного уменьшить потребление соли и включить в рацион специи, можно ускорить обмен веществ. Кроме того, у специй есть и другие полезные свойства: Корица понижает уровень сахара в крови.

Имбирь улучшает состояние кожи, приводит в норму пищеварение.

Красный перец регулирует работу сосудов, выводит из организма лишнюю жидкость.

Куркума снимает воспалительные процессы, налаживает работу желчного пузыря.

4. Пьем холодную воду

Как говорят, вкус воды зависит от ее температуры. И действительно, большинство людей не любят пить теплую воду, а вот ее же, но со льдом — выпьют с удовольствием. Если нет особых противопоказаний, выпивайте свою дневную норму воды в холодном виде. Это заставит организм тратить больше калорий на то, чтобы подогреть ее для усваивания. Хотя эта трата не очень значительна (вы потратите примерно на 8-15 калорий больше, если выпьете небольшой стакан воды), однако в течение дня их число существенно возрастет. Существует и так называемая «ледяная диета», согласно которой пищу в течение дня нужно принимать холодной именно для того, чтобы заставить организм нагревать ее и расходовать калории.

5. Короткие прогулки

Немного изменить свои ежедневные привычки и заставить себя больше ходить — несложно. Поставить машину на дальнее место паркинга, пройти пешком несколько остановок, которые вы обычно проезжаете, прогуляться в обед, когда есть настроение, — все эти простые действия помогут сжигать больше калорий ежедневно и улучшать работу сосудов. Увеличивайте темп прогулок, сделайте их ежедневным маленьким ритуалом — и уже вскоре вы заметите, как вес уходит, а самочувствие улучшается. Думаем, что особенно стоит обратить внимание на свою двигательную активность фрилансерам, ведь не так просто заставить себя выйти из дома, если на то нет весомой причины.

6. Обманываем глаза

Одно из эффективных действий для похудения — уменьшение размера порций. Глаза, а за ними и желудок можно обмануть. Разрежьте крупные куски на более мелкие, кладите еду в меньшие по размеру тарелки, чтобы создать ощущение, что еды больше, чем есть на самом деле. Хотя это неправильно с точки зрения этикета, зато с точки зрения похудения очень действенно.

7. Понижаем калорийность яблоками

Яблоки, особенно кислые, стимулируют выработку желудочного сока и возбуждают аппетит. Однако у них есть парадоксальный эффект: если съедать 1 яблоко за 15 минут до каждого приема пищи, то суммарная калорийность за сутки уменьшается на 150–200 калорий. Некоторые диетологи объясняют это тем, что мы съедаем меньше из-за того, что желудок уже частично заполнен, другие же говорят, что это эффект высокого содержания клетчатки: обмен веществ ускоряется.

8. Убираем из рациона то, с чем легко расстаться

Все слишком ограничивающие диеты нередко заканчиваются одним — срывом. Поэтому в стремлении к здоровому рациону не нужно делать слишком резких шагов. Исключайте из рациона то, без чего вы спокойно можете обойтись, но едите по привычке или в попытке «зажевать» скуку или стресс. Не можете жить без шоколада, а вот к сдобе относитесь спокойно? Стоит убрать ее и забыть, а маленькие победы мотивируют вас двигаться дальше.

9. Используем силу цвета

Оказывается, цвет влияет на аппетит, и самым неаппетитным признан синий. Считается, что еда на тарелках такого цвета выглядит менее привлекательно, к тому же он влияет на подсознание — и мы съедаем меньше. Другие цвета также имеют свои свойства. Розовый считается самым душистым, он способен подчеркнуть нежные ароматы десерта, а насладившись запахом, уже не хочется есть слишком много. Белые тарелки считаются нейтральными, а вот оранжевые или желтые возбуждают аппетит.

10. Добавляем витамины, которые ускоряют обмен веществ

Как вы думаете, почему летом худеется легче? Это происходит не только из-за смены рациона, а в том числе и потому, что летом тело насыщается витамином D, который значительно ускоряет обмен веществ. За окном пасмурно и моросит дождь? Включайте витамин D в рацион, добавляя в меню рыбу, сливочное масло, печень трески, яйца. Стоит обратить внимание и на такой элемент, как хром: он понижает уровень инсулина и подавляет аппетит. Больше всего хрома в луке-порее, разновидностях зеленого салата, рыбе и морепродуктах, чечевице и бобовых.

11. Ароматы, которые помогают похудеть

Некоторые ароматы способны влиять на аппетит, на эту тему проводились исследования с участием добровольцев. Тесты подтвердили, что люди, которые вдыхали ароматы перечной мяты, яблок, бананов, грейпфрута, меньше хотели есть и, соответственно, съедали меньше. Кроме того, на аппетит влияют и некоторые цветочные ароматы: лаванды, розы, жасмина. Считается, что они влияют на подсознание, позволяют контролировать аппетит и создают ощущение радости и спокойствия.