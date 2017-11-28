11 звонков и сообщений, которые точно не поступят от вашего банка

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Если вы являетесь счастливым обладателем пластиковой карты какого угодно банка, вам со 100%-ной вероятностью приходилось сталкиваться хотя бы с одной из уловок мошенников, которые AdMe.ru собрал в этой статье. Надеемся, злоумышленникам и раньше не удавалось ввести вас в заблуждение, но на всякий случай напоминаем — не теряйте бдительность!

1. Вам звонят со скрытого или мобильного номера

Сотрудник банка позвонит вам либо со специального федерального номера (начинается на 8 800), либо с местного номера (с кодом города, в котором находится соответствующее подразделение банка). В любом случае и тот, и другой вы сможете найти на официальном сайте кредитной организации.

2. Вам задают много вопросов о персональных данных

Даже при исходящем звонке вас, скорее всего, попросят назвать только Ф. И. О. и кодовое слово, что уж говорить о звонке входящем. Банковский работник обладает всей необходимой информацией, а если она изменилась, новые данные будут внесены в базу только после вашего личного визита в офис банка с документом, подтверждающим личность. И тем более сотрудники банка ни о каких СМС- и ПИН-кодах, которые можете знать вы и только вы, не спросят.

3. При этом сам собеседник не может ответить на простые вопросы

По тем же самым причинам, что указаны в предыдущем пункте, оператор колл-центра или иной сотрудник банка способен ответить на ваши вопросы об остатке на карточном счете, дате ежемесячного платежа по кредиту, месте совершения подозрительной операции и многие другие. А если он теряется, кладите трубку.

4. Вас торопят

У сотрудников банка, как правило, нормированный рабочий день. Спешить и поторапливать вас они не станут, спокойно подождут ответа или свяжутся с вами позже. Слово «срочно» используют мошенники, чтобы вывести вас из состояния равновесия и подтолкнуть к необдуманным действиям.

5. Тревожная тема звонка или СМС

В тот момент, когда вам поступает негативная, а порой и пугающая информация, например о начислении пеней и повышенных процентов по кредиту или об экстренной блокировке карты, заставьте себя не реагировать тут же. Позвоните в банк по официальным номерам, указанным на сайте, и уточните все сами. Злоумышленники часто пытаются напугать своих жертв, чтобы их проще было запутать и обмануть.

6. Имя отправителя СМС или официальный короткий номер банка указаны некорректно

Как правило, мы не обращаем особого внимания на то, с какого номера пришло сообщение от банка, и начинаем сразу читать его текст. Мошенники знают об этом и регистрируют контакты, похожие на официальные. Будьте внимательны к этому моменту, особенно учитывая способность мозга понимать смысл слов, джае елси в них пепреутаны бувкы.

7. Сообщения приходят в новую переписку

СМС из банка будут поступать с одного-двух уже знакомых вам номеров. Следовательно, и цепочек сообщений не может быть больше. Не спешите переходить по ссылкам и использовать контакты, указанные в сообщении из новой переписки.

8. Описки и ошибки в СМС

Перед тем как СМС-рассылка будет отправлена клиентам банка, над ее текстом поработает команда профессионалов. Вероятность ошибок и описок в официальном сообщении от банка стремится к нулю. Не позволяйте неграмотному мошеннику вас провести.

9. Вам обещают выгоду без особых усилий

Вряд ли банк захочет порадовать вас предложением участия в беспроигрышном конкурсе, вакансией с баснословной зарплатой и сказочными курсами обмена валют, противоречащими всем тенденциям в мировой экономике. Цель любой кредитной организации — извлечение прибыли. Именно это указано в самой первой статье Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а вовсе не благотворительность.

10. Вам настойчиво предлагают отписаться от СМС-рассылки

Если получение прибыли на ровном месте в отношениях с банком исключено, то ограниченные по времени предложения по тем или иным продуктам — вполне реальная практика. Клиентам периодически сообщают о понижении ставок по ипотеке, новом выгодном сезонном вкладе или специальном предложении по кредитной карте. И порой такие СМС отвлекают и раздражают. Злоумышленники это понимают и шлют нам предложения отписаться от СМС-рассылки «банка». Но настоящему банку делать это глупо и невыгодно.

11. Вас провоцируют отреагировать на ошибочную информацию

Сначала вы получите СМС с ложной информацией, сообщаемой наугад (скажем, о задолженности по самому популярному продукту любого банка — потребительскому кредиту). Возможно, в первый раз вы не отреагируете на такое сообщение. Однако позднее вам пришлют аналогичное и любезно укажут телефон горячей линии, по которому вы якобы сможете уточнить детали. Правда в том, что желание разобраться в ситуации может привести к списанию всех средств со счета мобильного телефона. И это в самом лучшем случае, если вам не продолжат морочить голову на том конце провода.

Мошенничество в банковской сфере постоянно приобретает новые непредсказуемые формы. Делитесь в комментариях своими способами избежать обмана и вывести злоумышленников на чистую воду!