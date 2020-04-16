11 суперспособностей вашего тела, о которых вы узнаете впервые

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Что делать, если никак не получается сосредоточиться на работе, нет спасения от головной боли или отменно приготовленное, но острое блюдо не дает спокойно жить? Эти и другие причуды организма можно без усилий взять под свой контроль.

AdMe.ru знает, какие хитрости точно помогут выйти из самых распространенных неприятных ситуаций, которые подкидывает нам собственный организм.

1. Вы можете подавить желание чихнуть

Если у вас ответственное мероприятие, а желание чихать тут как тут — попробуйте пощекотать кончиком языка нёбо. Другой вариант — прижать язык максимально плотно к нёбу в точке за двумя передними резцами. Воздействие на эти части носоглотки позволит отправить мозгу сигналы, которые перебьют те, что вызывают чихание.

2. От шума в ушах можно избавиться с помощью простой манипуляции

Расположите ладони так, чтобы пальцы обхватывали затылок, при этом средние пальцы должны лежать у основания черепа. Далее воспроизводите движение, как будто вы барабаните пальцами по шее, около 50 раз или до момента, пока шум не прекратится. Важно: если неприятные ощущения беспокоят вас длительное время, обратитесь к врачу.

3. Отключить рвотный рефлекс за пару секунд

Существует простой способ избавиться от рвотного рефлекса, который возникает из-за манипуляций стоматолога: зажмите большой палец в кулак и сильно сдавите его. В ходе эксперимента 2008 года пациенты зубных врачей таким образом быстро успокаивали некстати возникшую тошноту. Давление на точку между большим и указательным пальцами расслабляет мышцы горла и позволяет переносить неприятные стоматологические процедуры длительностью от 5 до 20 минут.

4. Легкий трюк, чтобы заставить мозг работать на все 100 %

Жевательная резинка стимулирует мозговую активность и улучшает способность к запоминанию. Дело не составе жвачки, а в движениях, которые мы совершаем, когда используем ее. Этот прием работает только в короткое время — жевать резинку нужно перед началом ответственной работы. Впрочем, подойдет не только жвачка: держите во рту краешек мешалки для кофе или соломинку. Их рефлекторное «пережевывание» сделает вас более сосредоточенным. Возможно, именно поэтому мы в школе так любили грызть карандаши и ручки.

5. Можно побороть сонливость без кофе и энергетиков

Поместите указательный палец на переносицу или рядом с ней и надавливайте, пока не почувствуете легкий дискомфорт. Нервные окончания, которые находятся в этой области, очень чувствительны. Поэтому воздействие на них позволит сохранить бодрость.

6. Лайфхак для тех, кто жить не может без острой пищи

Если собираетесь есть острое, предварительно воспользуйтесь гигиенической помадой или бальзамом для губ. Слой средства создаст защитный барьер, и специи не обожгут нежную кожу. Особенно хорошо этот трюк работает с сухими продуктами.

7. Если вам жарко, можно охладиться за пару секунд

Если вам слишком жарко, для быстрого охлаждения воздействуйте на «точки пульса»: они находятся на запястьях, внутренних сторонах локтей и коленей. Подставьте одну из этих частей тела под струю холодной воды или приложите к ним холодный компресс.

8. «Пиратский» способ, чтобы лучше видеть в темноте

Чтобы хорошо видеть при изменении света, нужно один глаз держать в темноте (чтобы он привык), а другой — при свете. Когда мы выключим свет, один глаз привыкнет к свету, а другой — к темноте. То есть мы сможем нормально видеть благодаря адаптационным механизмам тела. Возможно, пираты носили повязку на голове не из-за того, что потеряли глаз, а чтобы лучше видеть в темных отсеках корабля.

9. Чтобы минимизировать стресс, нужно кое-что съесть

Эфирные масла апельсина способны понижать артериальное давление и уменьшать частоту пульса, тем самым минимизируя тревожность. Поэтому, если вы испытываете стресс, добавьте в ежедневный рацион этот цитрус, вдыхайте его аромат. Также можно наносить несколько капель эфирного масла апельсина на запястье.

10. Произвести хорошее впечатление помогут ладони

Предварительно согрейте ладони. Иногда рукопожатие оказывает более сильное воздействие на собеседника, чем то, что и как вы говорите. Холодные или влажные руки могут оставить неприятное впечатление, тогда как теплые ладони наверняка усилят положительное мнение о вас.

11. Чтобы облегчить головную боль, сделайте короткий массаж

Уменьшить головную боль поможет короткий массаж большого пальца на ноге. Массируйте палец круговыми движениями в течение нескольких секунд. Если такой возможности нет, найдите точку между указательным и большим пальцами ладони и с силой надавите на нее.

А какими лайфхаками по управлению телом пользуетесь вы?