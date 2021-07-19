11 средств по уходу, которые мы используем неправильно. А потом возмущаемся, что они не работают

У большинства из нас имеется масса средств по уходу. Тюбики, флакончики и баночки для любой части тела стройными рядами стоят на наших полках и туалетных столиках. Какие-то нам нравятся, и мы пользуемся ими постоянно, а некоторые разочаровали тем, что не работают. Так и стоят — и пользоваться не хочется, и выбросить жаль.

Однако мы в AdMe.ru выяснили, что иногда дело не в том, что средство оказалось плохим, а в том, что мы неправильно его используем. И оказалось, что таких случаев совсем не мало.

Не даем возможности средствам по уходу проявить себя

Иногда мы покупаем какое-то средство и через неделю-две понимаем, что оно не работает. В надежде на более эффективный результат покупаем следующее, потом еще и еще. В результате у нас выстраивается целая батарея баночек, которым мы даже не дали шанса. Эксперты говорят, что менять средства для ухода, разумеется, можно и даже нужно, если используемое вам не подходит. Однако стоит дать продуктам время, чтобы увидеть результаты. Обычно на это требуется не менее месяца, ведь средний период обновления клеток — 28 дней.

Используем недостаточное количество солнцезащитного средства

Давно известно, что солнечные лучи совсем не так полезны, как мы думали раньше. Поэтому мы научились пользоваться кремами с SPF-фильтрами и исправно покупаем их в магазинах. Однако часто замечаем, что вроде бы они работают, но почему-то-то не совсем так, как было обещано: легкий загар все равно постепенно проступает на коже. Причина — неправильное нанесение средства: большинство людей используют только 25–50 % от необходимого количества. Чтобы полностью защитить тело взрослого человека, необходимо около 30 г крема. Кроме того, следует помнить, что наносить санскрин нужно за 15 минут до выхода на улицу, при этом желательно обновлять покрытие каждые 2 часа при нахождении под солнцем.

Пользуемся ретинолом слишком часто или в неподходящее время

Косметические средства с ретинолом очень популярны среди дам, борющихся со старением. Однако пользоваться ими нужно осторожно, чтобы избежать покраснений и шелушений. Кроме того, ретинол делает кожу более чувствительной к солнечному свету — из-за этого возможна пигментация. Поэтому рекомендуется наносить продукты с ретинолом только в ночное время. При этом днем необходимо применять средства с максимальной SPF-защитой. Чтобы избежать возможных неприятных последствий, лучше пользоваться косметикой с ретинолом в осенне-зимний период, когда действие ультрафиолетовых лучей не так агрессивно.

Наносим крем для век непосредственно на веки

Иногда мы все понимаем слишком буквально. И наносить крем для век именно на веки не стоит, хотя такой вывод напрашивается сам собой. На самом деле этот крем служит для того, чтобы «напитать» кожу под глазами. Поэтому накладывать его нужно в области орбитальных косточек вокруг глаз. При этом лучше использовать безымянный палец: он самый слабый из всех, поэтому вероятность того, что вы будете слишком сильно давить на чувствительную кожу вокруг глаз, будет сведена к минимуму.

Наносим масла на сухую кожу

Многие не очень любят использовать масла, так как на коже остается жирная пленка. На самом деле этого очень легко избежать: нужно просто наносить масло на влажное тело. Благодаря воде масла лучше проникают в верхний слой эпидермиса. Кроме того, таким образом происходит своего рода взаимообмен: масло удерживает воду в коже, увлажняя ее верхние слои. И напоследок: масло гораздо легче наносить именно на влажную кожу, и так оно экономнее расходуется.

Неправильно сочетаем косметику

Иногда по незнанию мы смешиваем средства для ухода, не подозревая, что тем самым нейтрализуем их действие. Яркий пример такой парочки — косметика с ретинолом и витамином С. Для поглощения витамина С коже требуется низкий уровень pH (от 0 до 3,5). А для впитывания ретинола, наоборот, нужен более высокий уровень pH (от 5,5 до 6). Когда мы смешиваем витамин C и ретинол, pH витамина C увеличивается, а pH ретинола уменьшается. Выходит, что таким образом эти 2 ингредиента делают друг друга неэффективными. Простое решение — использовать эти средства в то время, когда они действуют лучше всего. Ретинол желательно применять ночью, а витамин C особенно полезен в дневное время.

Наносим антиперспирант в любое время суток

Нам кажется, что антиперспирантом можно пользоваться когда угодно. Поэтому мы частенько наносим его бессистемно и, как выяснилось, довольно бестолково. На самом деле это лучше делать вечером, перед сном. Антиперспиранты наиболее эффективны при соприкосновении с чистой сухой кожей (например, после душа) в то время, когда потовые протоки менее активны. Обычно такой период наступает вечером и длится во время сна до утра.

Слишком быстро наносим средства для очищения и ухода

Не стоит спешить с применением косметики для ухода после того, как вы умылись, протерли лицо тоником и нанесли необходимые средства на проблемные зоны. Подождите 3–5 минут, чтобы кожа могла впитать все полезные вещества. Если не дать ей достаточно времени для этого, то получится, что в конечном счете мы просто разбавим косметику, которую нанесли. Из-за этого она может действовать не так хорошо, как должна. Да, это может занять немного больше времени, чем мы привыкли, но ведь результат того стоит.

Повторно используем тканевые маски

Тканевые маски для лица очень популярны, ведь это прекрасный способ ухаживать за кожей, не тратя много средств на спа-салоны и косметологов. И, наверное, у большинства женщин, которые хоть раз пользовались такой маской, возникала идея использовать ее повторно, ведь в пакете всегда остается немало питательной сыворотки. Обидно просто выбрасывать ее, правда? Однако постарайтесь все же не делать этого. Помните, что на ткани остаются бактерии и загрязнения с вашей кожи, как бы тщательно вы ни очистили лицо перед процедурой. Если использовать маску повторно, все нужные и ненужные вещества вновь окажутся на коже.

Пользуемся щеткой для лица слишком энергично

Многие во время умывания пользуются специальными мягкими щеточками для лица. Они действительно неплохо очищают, нежно массируя кожу и удаляя с нее загрязнения и отмершие частички. Однако важно не перестараться, чтобы не получить обратный эффект. Стоит знать, что такой щеткой нужно едва касаться лица: излишнее давление может повредить кожу и иногда даже привести к разрыву капилляров.

Постоянно используем салфетки для лица

В рекламе нам рассказывают, что это must-have. И действительно, они удобны: можно просто вытереть лицо, а не долго возиться с умыванием. Однако не стоит забывать о том, что ежедневное использование очищающих косметических салфеток может нанести вред коже, ведь для того, чтобы они хорошо очищали и длительно хранились, они пропитываются консервантами. Кроме того, салфетками вы дополнительно трете кожу, что отнюдь не идет ей на пользу. То есть пользоваться такими салфетками можно и нужно, но лучше делать это в случаях, когда обычное умывание затруднительно, а то и вовсе невозможно.