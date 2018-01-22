11 хитростей для безболезненного изменения пищевых привычек

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Кто из нас не мечтал начать питаться правильно, постоянно откладывая первый шаг сначала на ближайший понедельник, потом на отпуск или новый год? Мы делаем это главным образом из-за страха, ведь задача кажется неподъемной. В этом случае психологи советуют не пытаться «съесть слона целиком», а поделить его на кусочки. Редакция AdMe.ru отыскала 11 небольших хитростей, которые помогут найти подход к метафорическому слону и изменить пищевые привычки к лучшему.

1. Заказывайте первым

В компании друзей мы легче поддаемся влиянию. И если вы твердо решили есть салат, а все вокруг заказывают бургеры, соблазн сдаться будет крайне велик. Однако шансы не потерять присутствие духа значительно возрастут, если первым заказ сделаете именно вы. Может, и остальные салатом соблазнятся?

2. Меньше соли, больше специй

Споры о вреде соли ведутся десятки лет, но если еда кажется нам недостаточно вкусной, то мы в первую очередь тянемся именно к солонке. Попробуйте заменить лишнюю щепотку соли тем же количеством специй или сушеных трав, и блюдо обретет новые вкусовые оттенки.

3. Просите соус отдельно

Готовые соусы заслужили дурную славу из-за высокого содержания сахара, соли и вкусовых добавок. Если есть возможность получить соус отдельно, воспользуйтесь ею — так вы сможете самостоятельно отмерить нужное количество. А если ресторан предлагает на выбор несколько соусов, лучше отдать предпочтение обычным растительным маслам.

4. Начинайте с овощей

Овощи усваиваются быстрее, поэтому с тарелки в первую очередь стоит съедать именно их. К тому же если вы почувствуете сытость до того, как тарелка опустеет, самое полезное точно будет уже съедено.

5. Не отвлекайтесь во время еды

Просматривая электронную почту или читая книгу во время еды, мы редко заглядываем в тарелку, из-за чего склонны съедать больше, чем планировали. Кроме того, поглощая пищу механически, мы почти не чувствуем ее вкуса. Вспомните детскую поговорку и сосредоточьтесь на своем завтраке. Вполне вероятно, что он покажется вам вкуснее обычного, а чувство насыщения придет раньше.

6. Используйте правило 20 минут

Не ешьте и не пейте хотя бы 20 минут после основного блюда. На это есть 2 причины: Запивая еду, мы замедляем процесс пищеварения.

Чувство голода проходит не моментально. Если 20 минут спустя вы все еще голодны, ну что ж, тогда настало время для десерта или чая.

7. Покупайте правильные продукты заранее

Чтобы не получилось вот так

Закупив полезные продукты вечером в пятницу, вы убережете себя от соблазна заказывать готовую еду или провести выходные в обнимку с чипсами.

8. Ищите полезные замены

Вместо того чтобы категорично отказываться от привычного, поищите альтернативы, которые можно использовать почти незаметно. Мы нашли пару вариантов, чтобы разогреть ваше воображение.

9. Действительно ягоды, а не только их вкус

Реклама с каждым днем обещает нам все более и более натуральные фруктовые йогурты. Но ни один из них не сможет превзойти обычный классический йогурт или тот же кефир, в который вы сами можете добавить любые ягоды или фрукты в неограниченном количестве.

10. Замороженные ягоды тоже круты

Чай «со вкусом ягод» совсем не так вкусен и тем более не так полезен, как чай с горсткой замороженной малины.

11. И главное, наслаждайтесь своими любимыми блюдами

Даже если ваша любимая еда — настоящая калорийная, сладкая и откровенно не полезная бомба, не отказывайтесь от нее сразу и навсегда. Позволяйте себе иногда кусочек-другой, удовольствия от этого будет как от целого торта, а вреда гораздо меньше. Согласны?