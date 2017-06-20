11 способов избавиться от неприятного запаха ног
Гипергидроз, грибковые заболевания, стресс провоцируют усиленную выработку пота, которого очень любят бактерии, вызывающие неприятный запах.
AdMe.ru собрал советы, как избавиться от запаха ног раз и навсегда.
Устраните питательную среду для бактерий
Больше всего бактерий, вызывающих неприятный запах, скапливается под ногтями и в ороговевших частицах кожи. Не забывайте пройтись по стопам пемзой, когда моете ноги, следите за чистотой ногтей и стригите их коротко.
После мытья вытирайте ноги между пальцами
После душа подологи советуют не просто вытереть ноги, а промокнуть полотенцем между пальцами, так как оставшаяся влага может стать причиной развития грибка.
Заварите чай для своих ног
Дубильные вещества, содержащиеся в чайных листьях, уничтожают бактерии и уменьшают потливость. Ванночки для ног из чая можно делать ежедневно.
- Заварите 3 ч. л. заварки в 1 л кипятка.
- Разбавьте 2 л холодной воды.
- Держите ноги в этом растворе 15–30 мин.
Яблочный уксус
Поможет справиться с неприятным запахом примочка из яблочного уксуса:
- 0,5 л яблочного уксуса смешайте с 200 мл теплой воды.
- Пропитайте марлю раствором и приложите к ногам на 20 мин.
- Оставьте кожу сохнуть естественным путем.
Используйте ароматические масла
Очень хорошо подойдет лавандовое масло. Помимо того что оно маскирует запах, масло также обладает бактерицидным свойством:
- 4 капли масла массажными движениями вотрите в ступни.
Можно сделать ванночку для ног:
- 2 капли масла + 3–4 л воды. Подержите ноги 10–15 мин. в полученном растворе.
Стирайте носки, вывернув их наизнанку
Этот метод позволит более тщательно очистить ткань от кожных чешуек и бактерий. Материал носков, конечно же, должен быть несинтетическим.
Ходите дома босиком или снимайте носки, которые надеваете для улицы
Когда вы ходите, носки собирают с пола бактерии, которые, попадая во влажную среду в обуви, начинают размножаться.
Используйте свой антиперспирант и для ног
Антиперспиранты содержат химические вещества, которые помогают снизить потоотделение. Нанесите его вечером после душа на сухую кожу.
Обратитесь за советом к врачу
Если помимо неприятного запаха появились зуд и шелушение, обратитесь к врачу. Эти симптомы могут говорить о таких заболеваниях, как стригущий лишай, инфекционное воспаление, микоз (болезнь, вызываемая паразитическими грибами).
Дезинфицируйте обувь, которая уже имеет неприятный запах
- Обувь тщательно вымойте снаружи.
- Шнурки и стельки замочите в растворе хлоргексидина (антисептик).
- Ватным тампоном, пропитанным хлоргексидином, обработайте внутреннюю поверхность обуви.
Следите за сухостью обуви
Лучше, конечно, иметь 2 пары сезонной обуви, чтобы менять их регулярно. Но если второй пары нет, а ботинки мокрые, то подойдет старый проверенный способ — смятые газетные листы. Положите их в обувь, и за ночь газета впитает всю влагу. Также можно воспользоваться электрической сушилкой.
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