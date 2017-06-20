11 способов избавиться от неприятного запаха ног

Гипергидроз, грибковые заболевания, стресс провоцируют усиленную выработку пота, которого очень любят бактерии, вызывающие неприятный запах.

AdMe.ru собрал советы, как избавиться от запаха ног раз и навсегда.

Устраните питательную среду для бактерий

Больше всего бактерий, вызывающих неприятный запах, скапливается под ногтями и в ороговевших частицах кожи. Не забывайте пройтись по стопам пемзой, когда моете ноги, следите за чистотой ногтей и стригите их коротко.

После мытья вытирайте ноги между пальцами

После душа подологи советуют не просто вытереть ноги, а промокнуть полотенцем между пальцами, так как оставшаяся влага может стать причиной развития грибка.

Заварите чай для своих ног

Дубильные вещества, содержащиеся в чайных листьях, уничтожают бактерии и уменьшают потливость. Ванночки для ног из чая можно делать ежедневно.

  • Заварите 3 ч. л. заварки в 1 л кипятка.
  • Разбавьте 2 л холодной воды.
  • Держите ноги в этом растворе 15–30 мин.

Яблочный уксус

Поможет справиться с неприятным запахом примочка из яблочного уксуса:

  • 0,5 л яблочного уксуса смешайте с 200 мл теплой воды.
  • Пропитайте марлю раствором и приложите к ногам на 20 мин.
  • Оставьте кожу сохнуть естественным путем.

Используйте ароматические масла

Очень хорошо подойдет лавандовое масло. Помимо того что оно маскирует запах, масло также обладает бактерицидным свойством:

  • 4 капли масла массажными движениями вотрите в ступни.

Можно сделать ванночку для ног:

  • 2 капли масла + 3–4 л воды. Подержите ноги 10–15 мин. в полученном растворе.

Стирайте носки, вывернув их наизнанку

Этот метод позволит более тщательно очистить ткань от кожных чешуек и бактерий. Материал носков, конечно же, должен быть несинтетическим.

Ходите дома босиком или снимайте носки, которые надеваете для улицы

Когда вы ходите, носки собирают с пола бактерии, которые, попадая во влажную среду в обуви, начинают размножаться.

Используйте свой антиперспирант и для ног

Антиперспиранты содержат химические вещества, которые помогают снизить потоотделение. Нанесите его вечером после душа на сухую кожу.

Обратитесь за советом к врачу

Если помимо неприятного запаха появились зуд и шелушение, обратитесь к врачу. Эти симптомы могут говорить о таких заболеваниях, как стригущий лишай, инфекционное воспаление, микоз (болезнь, вызываемая паразитическими грибами).

Дезинфицируйте обувь, которая уже имеет неприятный запах

  • Обувь тщательно вымойте снаружи.
  • Шнурки и стельки замочите в растворе хлоргексидина (антисептик).
  • Ватным тампоном, пропитанным хлоргексидином, обработайте внутреннюю поверхность обуви.

Следите за сухостью обуви

Лучше, конечно, иметь 2 пары сезонной обуви, чтобы менять их регулярно. Но если второй пары нет, а ботинки мокрые, то подойдет старый проверенный способ — смятые газетные листы. Положите их в обувь, и за ночь газета впитает всю влагу. Также можно воспользоваться электрической сушилкой.

Фото на превью depositphotos

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