11 способов использовать меньше косметики, но выглядеть при этом ярко и свежо

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Каждая девушка стремится выглядеть как можно лучше. Кто-то делает ставку на естественную красоту, а кто-то долго накладывает мейкап каждое утро, чтобы явиться на работу при полном параде. В последнем случае на это уходит чертовски много времени, которое можно было бы потратить на сон. Да и тонны косметики на нашей коже вряд ли добавляют ей молодости и свежести. Но, чтобы выглядеть изумительно, вовсе не обязательно проводить часовые манипуляции у зеркала. Достаточно сделать ставку на здоровый и свежий вид.

AdMe.ru отыскал способы использовать меньше средств для макияжа и при этом выглядеть на все сто процентов. Выбирайте для себя самое интересное.

1. Делайте легкий массаж лица с помощью крема

До того как перейти к макияжу, сделайте легкий массаж лица с помощью вашего крема. Пройдитесь по всем массажным линиям от центра лица в стороны. Это позволит коже «проснуться» и выглядеть бодрее. А значит, и косметики для красивого образа вам понадобится меньше.

2. Держите крем для век в холодильнике

Таким приемом пользуются некоторые телеведущие. Крем для век прямиком из холодильника поможет бороться с результатами недостатка сна: темными кругами под глазами и отеками.

3. Наносите тональную основу влажным спонжем

Чтобы ваша кожа выглядела ровно и гладко, но не выдавала присутствие килограмма тонирующих средств, используйте такой метод: Пропитайте спонж тоником или термальной водой

Нанесите средство спонжем на Т-зону

Растягивайте тональную основу к периферии лица Избыток впитается спонжем, а на лице останется ровно столько продукта, сколько нужно. При этом заполнятся поры и неровности.

4. Прорисуйте межресничное пространство

Проведите черным карандашом прямо по корням верхних ресниц, уделив внимание межресничному пространству . Нужно прокрашивать именно места между ресницами, не выше и не ниже.

. Нужно прокрашивать именно места между ресницами, не выше и не ниже. Для этого нужно смотреть вниз, расположив зеркало под лицом.

Рисуйте короткими штрихами, а не одной четкой линией. Более подробно с техникой прокрашивания «межреснички» можно познакомиться в этом бьюти-блоге. Такая линия поможет взгляду «раскрыться» и стать более выразительным, а еще сделает реснички визуально длиннее. Если ресницы от природы темные, можно и вовсе не красить их тушью.

5. Наносите румяна на веки

Если вам нужно быстро освежить лицо, а под рукой только тушь и румяна, не отчаивайтесь: этого набора вполне хватит. Когда наносите розовые или персиковые румяна на щеки, коснитесь кистью век и области под бровями — взгляд станет открытым, а вид — отдохнувшим. И тени не понадобятся.

6. Используйте оттеночный гель для бровей

Оттеночный гель для бровей поможет вашим бровям выглядеть ярче и при этом естественнее, чем если бы вы прорисовывали четкие линии карандашом. Конечно, такой способ работает, только если вы следите за бровями и регулярно корректируете их форму. Кстати, если вы проспали или просто сегодня не хотите идти на работу в полной боевой раскраске, оформите только брови. Это займет 2 минуты, но вы увидите: с подчеркнутыми бровями лицо без остальной косметики выглядит выразительнее.

7. Замените корректор консилером

И корректор, и консилер точечно маскируют несовершенства кожи. И все же они несколько разнятся. В частности, консилер — более легкое средство, с мягкой текстурой, именно поэтому его можно наносить на большие области. Нанесите консилер с функцией светоотражения под брови, вокруг глаз и на носогубные складки. Так вы будете выглядеть отдохнувшей, а маскирующее средство будет смотреться естественно.

8. Используйте яркий карандаш

Чтобы сделать цвет глаз более насыщенным, а образ — задорным, карандашом сочного цвета нарисуйте полоску вдоль линии роста ресниц. Выбирайте цвет не в тон глаз, играйте на контрасте. Так, обладательницы зеленых глаз могут поэкспериментировать с оранжевыми стрелками, голубоглазым девушкам можно выбрать золотую подводку, а дамам с серыми глазами можно смело брать на вооружение синий или бирюзовый карандаш. Кареглазым красавицам стоит остановить свой выбор на фиолетовой подводке или цвета металлик.

9. Нанесите консилер на губы

Если вы не любительница ярких помад и блесков, но иметь пухлые, выразительные губы все же хочется, попробуйте такой способ: Нанесите консилер по контуру губ , растушуйте

, растушуйте Покройте губы прозрачным блеском

10. Не пренебрегайте яркой помадой

Этот прием работает так же, как и с бровями. Если времени мало или вы просто не хотите использовать много косметики, присмотритесь к яркой помаде. Ровный тон лица плюс сочный оттенок губ — и вы уже заметная и привлекательная.

11. Пользуйтесь праймером для ресниц

Праймер, или основа для ресниц — продукт, который наносится под тушь или самостоятельно. Такое средство обладает ухаживающими свойствами, приподнимает реснички и усиливает эффект туши. С праймером под тушью ресницы выглядят длиннее, пышнее, но при этом без комочков, не склеиваются. Кроме того, праймер можно использовать самостоятельно, особенно если он не прозрачный, а черный. Так вы сможете обойти слишком строгие офисные правила на косметику, создать образ в стиле nude и при этом сделать глаза более выразительными.