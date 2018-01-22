11 способов эффективно использовать старую технику вместо того, чтобы кому-то ее отдавать

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Технологии развиваются такими гигантскими шагами, что приходится регулярно менять гаджеты: настолько быстро они устаревают. В каждой семье наверняка где-нибудь хранится парочка старых девайсов, и совершенно непонятно, что с ними делать. AdMe.ru собрал интересные идеи, как использовать старую технику, чтобы она получила вторую жизнь и опять пригодилась в быту.

Видеоняня

С появлением ребенка жизнь становится более тревожной. Видеоняня может стать настоящим спасением. Чтобы сделать собственный видеомонитор, нужны только старый телефон, немного усилий и пошаговая инструкция.

Гарнитура виртуальной реальности

Полностью погрузиться в атмосферу VR-игры можно с помощью самодельной гарнитуры. Старый гаджет и несколько листов картона творят чудеса, осталось только соединить их вместе.

Усилитель Wi-Fi сигнала для дома

Если сигнал роутера еле дотягивается до соседней комнаты, то старый смартфон это исправит. Загрузив специальное приложение, вы можете сделать из него отличный усилитель Wi-Fi.

Система «умный дом»

Казалось бы, на что годен старый смартфон? Но, уезжая в отпуск, можно использовать его для контроля входной двери. А если добавить еще несколько технических штучек, можно даже создать хендмейд-версию системы «умный дом».

Кошкин дом

Старый монитор получает вторую жизнь и становится стильным и уютным домиком для кота. А если их завалялось сразу несколько штук, то можно построить настоящее кошачье царство.

Аквариум

Если монитор отжил свой век и пылится без дела, стоит найти ему достойное применение. Например, сделать симпатичный аквариум и запустить в него золотую рыбку. Подробная инструкция расскажет, с какой стороны взяться за дело.

Цифровая рамка

Цифровая рамка показывает самые любимые фотографии и не дает им затеряться в недрах компьютера. Краткое пособие подскажет, как разобрать старый ноутбук и превратить его в цифровую рамку.

Пульт дистанционного управления

Многие гаджеты оснащены инфракрасным портом и могут получать команды через ИК-лучи, выполняя функцию пульта дистанционного управления. Скачав приложение на смартфон, можно с легкостью подружить его с телевизором или домашним кинотеатром.

Игровой компьютер

Старый планшет или смартфон легко превратить в переносной игровой комьютер. Подключив к нему геймпад или мышку, вы сделаете его еще более удобным.

Видеорегистратор

Простейший способ использования старого смартфона — превратить его в постоянный видеорегистратор в машине. Дополнительно понадобятся лишь держатель для телефона и автомобильная двухпортовая зарядка.

Семейный настенный календарь

Подобный настенный календарь пригодится всем членам семьи, особенно если в нем есть google-блокнот, прогноз погоды и программа для просмотра фотографий. А смастерить такую «напоминалку» можно из старого монитора или планшета.

А вы находите старой технике какое-либо применение? Или просто сдаете / отдаете ее за ненадобностью? Поделитесь своими лайфхаками с нами!