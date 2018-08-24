11 советов, которые помогут сохранить вам жизнь в критической ситуации (Даже листок бумаги может стать оружием)

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Никто из нас не хотел бы оказаться в темном переулке один на один с каким-нибудь головорезом или обнаружить проколотую шину, которую и починить-то нечем, в сотнях километров от ближайшего жилья. Поэтому всегда лучше иметь про запас несколько дельных советов на разные случаи, чтобы вовремя подстелить соломки, причем иногда в буквальном смысле.

AdMe.ru подготовил несколько идей, которые помогут быстрее выйти из опасного положения.

1. Если вас пытаются увезти силой, «потеряйте» на месте похищения личные вещи

Если вас заталкивают в машину, постарайтесь «случайно» уронить как можно больше личных вещей (хотя мобильный лучше оставить при себе). Так полиция сможет быстрее вас отыскать.

2. Если вы оказались в лифте с преступником, нажимайте на все кнопки лифта подряд

Так у вас появится возможность убежать или подать сигнал диспетчеру. А еще это может привести злоумышленника в замешательство.

3. Как определить приближение грозы или шторма

Взболтайте любой напиток и перелейте его в стакан. Если пузырьки разойдутся по краям — прогноз погоды хороший. Если же пузырьки скопились по центру — считайте это штормовым предупреждением. Такой эффект происходит из-за влияния атмосферного давления на пузырьки воздуха. Высокое давление разгоняет их по краям, а это означает, что можно ожидать солнечную погоду. При низком давлении пузырьки остаются на месте, а погода обещает быть пасмурной и дождливой.

4. Если спустило колесо, набейте покрышку травой

Если у вас внезапно спустила шина вдали от цивилизации, то проделайте небольшие отверстия по бокам покрышки и набейте ее травой, а лучше соломой. Конечно, после этого ее придется только выкинуть, но до дома вы добраться сможете.

5. Сосредоточьтесь во время взлета и посадки самолета

3 минуты на взлете и 3 минуты при посадке будьте внимательны и не отвлекайтесь. По статистике, в это время происходит 61 % всех аварий в воздухе. Поэтому ваша готовность действовать в эти моменты может оказаться решающим фактором для выживания.

6. Тушите огонь пищевой содой

Если у вас на кухне загорелась плита или жир на сковородке, то заливать их водой нельзя. Высыпьте на очаг возгорания упаковку соды: при взаимодействии с открытым огнем начнет выделяться углекислый газ, поэтому пожар удастся предотвратить. Такой способ подходит для тушения небольших очагов пламени, поскольку соды требуется довольно много.

7. Как быстрее успокоиться при приступе паники

Паника — это один из первых факторов, в разы уменьшающий шансы выжить в опасной ситуации. Поэтому, чтобы скорее прийти в себя и начать действовать, нужно выполнить несколько простых действий: Сориентируйтесь в пространстве. Назовите предметы вокруг себя, потрогайте землю под ногами, сосчитайте ближайшие деревья или другие объекты — так вы быстрее включитесь в ситуацию «здесь и сейчас».

Дышите медленно. Вдыхайте и выдыхайте носом. Старайтесь дышать животом, а не грудью. Сосредоточьтесь на длинном выдохе.

Проговорите все, что чувствуете. Например: «Я не знаю, что мне делать. У меня трясутся руки и колени. Сердце бьется очень быстро».

Определите следующие действия по спасению.

8. Используйте телефон в качестве светоотражателя, когда переходите дорогу в темноте

Когда переходите плохо освещенную дорогу в темное время суток, можно использовать мобильный телефон или фотокамеру как светоотражатель. Так водителю будет гораздо проще увидеть вас на дороге и вовремя среагировать.

9. Понюхайте камфору, чтобы снять признаки туннельного зрения

Если вам предстоит ехать за рулем дольше 6 часов, то в пути у вас может появиться туннельное зрение. Это когда все ваше внимание сосредотачивается на дороге и на объектах, находящихся непосредственно перед машиной, при этом вы перестаете замечать, что творится по бокам, и можете просто не увидеть пешехода. Чтобы снять напряжение с глаз, нужно перед поездкой приготовить тканевый мешочек с растертыми в порошок кристаллами камфоры или камфорное масло. Как только вы почувствуете усталость, поднесите мешочек или бутылку поближе к носу и сделайте глубокий вдох. Вы почувствуете себя лучше и будете более внимательным.

10. Чтобы отвлечь злоумышленника, начните сморкаться и тереть нос

Если вам угрожают, сыграйте умоляющую жертву: плачьте, шмыгайте и вытирайте нос (можно о рукав), даже сморкайтесь. Или придумайте что-нибудь не менее противное. Преступник, скорее всего, отведет взгляд, и это даст вам шанс убежать. Кстати, этим же приемом пользуются полицейские, чтобы проверить, есть ли за ними слежка. Если вы начнете сморкаться, человек, следящий за вами, отведет взгляд. Чтобы знать наверняка, повторите прием через пару минут.

11. Носите при себе поддельную справку о том, что вы ВИЧ-положительны

Такой совет может быть полезен не только в случае с насильником («Должна предупредить: я ВИЧ-положительна. Справка в моей сумке»), но и, например, с грабителем. Если он не особенно грамотен, то после вашего заявления, возможно, испугается и даже не станет ничего брать из страха заразиться.

А вы знаете приемы, которые помогут обезопасить себя и своих близких?