Топ-модели поделились секретами удачных снимков в купальнике

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В мире моды съемка купальников — целая наука. Фотографы разрабатывают специальный невербальный язык для общения с героинями кадра, а сами модели изобретают и тиражируют позы, способные в разы увеличить число удачных снимков. И у них действительно есть чему поучиться.

AdMe.ru предлагает оценить, насколько просты и эффективны эти маленькие уловки фешен-индустрии, так как использовать их возможно и в обычной жизни. А для наглядности в статье приведены визуальные примеры распространенных ошибок «купального позинга».

1. Одна нога перед другой

Иллюзия дефиле на снимке позволяет визуально удлинить ноги и подчеркнуть бедра.

2. Правильное положение головы и подбородка

При ярком солнечном свете тень, отбрасываемая опущенной головой, способна легко испортить снимок. Приподнятый подбородок поможет избежать этого, кроме того, визуально сделает шею изящнее.

3. Поворот тела

Ракурс под углом позволяет казаться стройнее. А позирование строго анфас визуально делает силуэт короче и шире.

4. Фирменный ракурс

Фото с моделями в такой классической позе можно встретить в каталогах многих брендов. Она позволяет сделать акцент на талии и на самом купальнике. Лодыжки при этом лучше поставить ближе друг к другу, чтобы нижняя часть ног не потерялась в кадре.

5. Осанка

Скругленная спина — не самое удачное решение для фото. Часто она подразумевает под собой и вываливающийся живот. Вот почему спину всегда следует держать ровно, а мышцы пресса — в напряжении.

6. Одна нога в сторону

Данная поза позволяет визуально удлинить ноги. Если в этом положении хочется выставить ногу немного вперед, то лучше слегка согнуть ее в колене.

7. Правильный центр тяжести

При ракурсе сбоку или повороте вес тела лучше всего перенести на ногу, которая стоит дальше от камеры, так другая нога не будет казаться излишне напряженной, а бедро не будет выглядеть шире, чем оно есть на самом деле.

8. Руки на поясе

Руки необходимо ставить на самое узкое место талии. В любом случае прямые или согнутые в локтях руки не следует сильно уводить назад, чтобы на фото не казалось, что они спрятаны.

9. Согнутые ноги в положении лежа

Этот прием также удлиняет ноги. Кроме того, при съемке здесь следует тянуть носки от себя — так ноги будут казаться более изящными.

10. Поза со спины

При таком ракурсе лучше немного прогнуться в пояснице, а ногу, находящуюся ближе к камере, слегка согнуть. Это позволит сделать ягодицы визуально более подтянутыми.

11. Руки — в движении

Руки по швам — невыигрышная поза для снимка. Она визуально утяжеляет нижнюю часть фигуры. Лучше поставить их на талию либо поправлять ими волосы.

Довольно сложно найти у профессиональных моделей неудачные кадры с «купальных съемок». В большинстве случаев это связано с тем, что методом собственных проб и ошибок работа на подобных фотосессиях уже доведена до автоматизма. При этом снимки получаются естественными и атмосферными. А у вас есть свои фирменные позы и ракурсы, способные любой пляжный снимок сделать достойным обложки глянцевого журнала?