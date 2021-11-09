11 секретов сохранения здоровья зубов, которые знают только опытные дантисты

Каждый из нас знает чуть ли не с пеленок, что нужно и чего не нужно делать для сохранения здоровья полости рта. Как минимум регулярно чистить зубы и употреблять меньше сладостей и газировки. Однако дантистам известен ряд хитростей, о которых мы никогда не слышали. А ведь они могут помочь нашим зубам оставаться крепкими.

Мы в AdMe.ru выведали крутые лайфхаки стоматологов и намерены активно применять их в повседневной жизни.

Не стоит полоскать рот после чистки зубов

Некоторые дантисты советуют не полоскать рот водой сразу после чистки зубов и утверждают, что это действие бессмысленно. Достаточно просто сплюнуть остатки пены. Дело в том, что паста покрывает зубы фторидом, который призван их защищать. А полоскание смывает фторид, и только что проделанная гигиеническая процедура утрачивает значительную долю эффективности.

Держите зубную щетку правильно

Во время чистки зубов важно не оказывать на них чрезмерное давление. Это чревато опущением десен и повышением чувствительности. Лучше держать щетку не всей пятерней, а лишь тремя пальцами. Тогда давление на зубы уменьшится. Также рекомендуется использовать щетку с мягкой щетиной, потому что чистота зубов зависит от правильности движений, а не от силы воздействия на них.

Сладкие напитки надо выпивать быстро

Такие напитки, как апельсиновый сок, лимонад, диетическая и сладкая газировка, провоцируют образование кислоты, которая разъедает защитное покрытие зубов. Наша слюна способна нейтрализовать ее действие, но на это требуется около 20 минут. Каждый глоток запускает процесс заново. Поэтому есть смысл не растягивать употребление стакана напитка на длительное время, а выпивать его сразу.

После сладкого зубы чистить нельзя

Все мы с детства знаем, что сахар вреден для зубов, но полезен для хорошего настроения. И если употреблять сладости с умом, то можно свести к минимуму риски для здоровья полости рта. Во-первых, для пирожных и конфет также справедливо правило из предыдущего пункта. Лучше сразу съесть дневную норму лакомства, чем растягивать удовольствие на целый день. В идеале это стоит сделать вместе с приемом обычной пищи. Во-вторых, так как после употребления сахара запускается процесс нейтрализации слюной вредных веществ, лучше воздержаться от использования пасты и щетки в течение 20–30 минут. В этот период зубы особенно уязвимы, поэтому лучше просто выпить воды.

Используйте соломинку

Чтобы предотвратить окрашивание эмали в темный цвет, необязательно раз и навсегда отказываться от газировки, кофе или чая. Последний, к слову, полезен для здоровья десен. Оптимальное решение — использовать соломинку, чтобы свести к минимуму контакт зубов с красящими веществами, которые содержатся в этих напитках. Но этот метод не защищает от кислоты, поэтому, если вы пьете через трубочку сладкую газировку, помните о предыдущих правилах.

Ешьте яблоки: они помогают бороться с бактериями

В 2018 году ученые провели исследование и доказали, что при поедании яблока немедленно снижается жизнеспособность бактерий в слюне. Точно так же, как и при чистке зубов. Однако полноценной альтернативой щетке с пастой фрукт служить не может: эффект после его употребления не так продолжителен, как после чистки полости рта привычным методом. Но определенно теперь есть повод грызть яблоки чаще.

Жуйте жвачку после еды

Польза жевательной резинки без сахара вовсе не миф, придуманный маркетологами. Жвачка действительно поможет предотвратить кариес. И дело не в каких-то волшебных компонентах, а в том, что жевательный процесс провоцирует образование слюны. А она, в свою очередь, нейтрализует вредные кислоты, которые образуются во рту после принятия пищи.

Почаще вспоминайте о воде

Каждый слышал, что в день необходимо выпивать определенное количество воды, и ни глотком меньше. Как бы то ни было, обильное питье благотворно влияет на состояние зубов. Опять же все дело в выработке слюны, которую провоцирует поступившая в организм вода. Кроме того, жидкость смывает остатки пищи с зубов.

Пользуйтесь зубной нитью: она важнее щетки

На вопрос: «Если выбирать между зубной нитью и щеткой, что нужно предпочесть?» — некоторые стоматологи дают однозначный ответ: «Зубную нить». Чистка зубов и использование нити преследуют одну цель — удаление налета. И если щетка очищает только переднюю и заднюю поверхности зубов, то нить отвечает за труднодоступные места. Потому важно не пренебрегать ею.

Ополаскиватель можно заменить соленой водой

Часто стоматологи для снятия зубной боли рекомендуют полоскать рот соленой водой. Но также есть смысл делать это регулярно, дополнив полосканием базовый уход за полостью рта. Ученые доказали, что раствор соли эффективно борется с зубным налетом, а также уменьшает дискомфорт от язв во рту. Рецепт ополаскивателя прост: половина чайной ложки соли на стакан теплой воды.

Если нет щетки, чистите зубы пальцем

Если вы ночуете не дома и не захватили зубную щетку, нанесите пасту на... собственный палец и почистите им зубы. Исследования показали: чистка щеткой удаляет до 79 % налета, а обработка пальцем — до 62 %. Это довольно-таки неплохой результат, а значит, такой странный метод тоже годится. Если под рукой оказалось бумажное полотенце, то слегка намочите его и оберните им палец, после чего нанесите сверху немного пасты.